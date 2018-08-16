 瑞典大选开票 极右翼抬头望入阁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

瑞典大选开票 极右翼抬头望入阁

瑞典周日举行大选，周一开票。虽然瑞典暂时避免掉极右翼造成的政治震荡，却仍然必须面对组建联合政府的漫长协商。

Schweden Stockholm Wahlen Jimmie Akesson Schwedendemokraten (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

极右派政党瑞典民主党主席奥客松

(德国之声中文网) 已经有超过99%的选票开出，没有单一政党在瑞典国会取得多数。各党若要协商组成联合政府，可能花上好几周、甚至好几个月的时间。

将近所有的选区都已经计票完成。现任执政联盟--属于中左翼的瑞典社民党和绿色环境党获得40.6%的选票，仍然是得票最高的阵营；由温和联合党为首，中间党、自由党、基督教民主党加入的联合阵营则有40.2%。

极右翼得票不如预期

选前，外界预估反移民、脱欧的极右翼政党「瑞典民主党」有望拿下25%，最终开票出炉，却只有17.6%。

尽管如此，这个数字仍然刷新了极右翼政党的得票率记录。

因此，瑞典民主党党主席伊米·奥克松 (Jimmie Akesson) 仍然宣称达标，认为选举结果显示﹕「针对将来几周、几个月甚至几年内发生的事情，该党都会有更多影响力。」

他也向中右翼联盟总理候选人暨温和党党魁克里斯特松 (Ulk Kristersson) 喊话，看他要和瑞典民主党组成联合政府，或是宁可继续和社民党首相洛夫文 (Stefan Löfven) 继续合作。

Schweden Stockholm Wahlen Lars Adaktusson (Reuters/J. Gow)

欧盟国会成员在看到出口民调结果时齐声叫好

克里斯特松要求洛夫文辞职下台以对得票率下滑负责，但是也拒绝了奥客松的喊话。「我们在竞选过程中一直非常清楚表示，同盟不会考虑也不会讨论如何与瑞典民主党组成联合政府。」

偏左派的瑞典社民党也表示，他们不会考虑与极右派政党瑞典民主党组成联合政府。

但是组阁协商耗时几个月，中间尚有变数。若两大阵营协商破局，极右翼政党就会成为替代选项。

长期以来，北欧国家一直以完善的社会福利保障制度以及对外来移民的友善包容而著称，作为区內最大国家的瑞典更是典型代表。然而，在过去3年间，总人口不到1000万的瑞典总共接纳了30万难民，其比例之高超越了其他所有欧洲国家。这也彻底转变了瑞典社会对外来移民的态度。

罗法/李芊 (路透社、美联社)

DW.COM

瑞典大选 右翼崛起势不可当

本周日，瑞典议会举行大选。根据此前的民调结果，主打反难民、反伊斯兰的极右翼政党得票率有望大幅上升。该国的几个传统大党则因此面临两难的局面。 (09.09.2018)  

相关内容

Schweden Feuerwehrmann löscht brennendes Auto in der Nähe von Stockholm

瑞典骚乱 到底發生了什么？ 16.08.2018

近日，一则有关瑞典的消息在中国社交媒体上广受转发，称周一夜间，瑞典多个城市火光冲天，被“穆斯林移民团伙点燃”。而欧洲主流媒体对此的报道则有着明显的不同。这场骚乱，到底有多严重？作案者又究竟是谁？

Frankreich Wahlkampf Marine Le Pen

法国大选在即 “特朗普效应”何在？ 19.04.2017

特朗普胜选时，法国极右翼总统候选人勒庞庆祝说：“万事皆有可能。”但特朗普效应恐怕并不能把她推向总统的宝座。

Bildcombo Frankreich Präsidentschaftswahlen Macron Le Pen

鹿死谁手：政坛小清新还是民粹主义者？ 07.05.2017

本周日，法国4800万选民将在独立中间派候选人马克龙和极右翼“国民阵线”领导人勒庞之间决定谁会成为下一任总统。这一选举结果不仅决定了法国的命运，同时也决定了欧盟的未来。

广告

媒体看中国

Gefährliche Schulwege in China Dorf Nongyong (picture alliance/Photoshot/H. Xiaobang)

墙外文摘：港独或自证预言 台商正快速脱中

评论认为，港独是一国两制被扭曲的产物，总有一日会星火燎原。台商可能正加速其撤离中国的脚步，对台湾振兴经济或维护安全或大有裨益。 