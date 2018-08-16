瑞典大选开票 极右翼抬头望入阁

(德国之声中文网) 已经有超过99%的选票开出，没有单一政党在瑞典国会取得多数。各党若要协商组成联合政府，可能花上好几周、甚至好几个月的时间。

将近所有的选区都已经计票完成。现任执政联盟--属于中左翼的瑞典社民党和绿色环境党获得40.6%的选票，仍然是得票最高的阵营；由温和联合党为首，中间党、自由党、基督教民主党加入的联合阵营则有40.2%。

极右翼得票不如预期

选前，外界预估反移民、脱欧的极右翼政党「瑞典民主党」有望拿下25%，最终开票出炉，却只有17.6%。

尽管如此，这个数字仍然刷新了极右翼政党的得票率记录。

因此，瑞典民主党党主席伊米·奥克松 (Jimmie Akesson) 仍然宣称达标，认为选举结果显示﹕「针对将来几周、几个月甚至几年内发生的事情，该党都会有更多影响力。」

他也向中右翼联盟总理候选人暨温和党党魁克里斯特松 (Ulk Kristersson) 喊话，看他要和瑞典民主党组成联合政府，或是宁可继续和社民党首相洛夫文 (Stefan Löfven) 继续合作。

欧盟国会成员在看到出口民调结果时齐声叫好

克里斯特松要求洛夫文辞职下台以对得票率下滑负责，但是也拒绝了奥客松的喊话。「我们在竞选过程中一直非常清楚表示，同盟不会考虑也不会讨论如何与瑞典民主党组成联合政府。」

偏左派的瑞典社民党也表示，他们不会考虑与极右派政党瑞典民主党组成联合政府。

但是组阁协商耗时几个月，中间尚有变数。若两大阵营协商破局，极右翼政党就会成为替代选项。

长期以来，北欧国家一直以完善的社会福利保障制度以及对外来移民的友善包容而著称，作为区內最大国家的瑞典更是典型代表。然而，在过去3年间，总人口不到1000万的瑞典总共接纳了30万难民，其比例之高超越了其他所有欧洲国家。这也彻底转变了瑞典社会对外来移民的态度。

罗法/李芊 (路透社、美联社)