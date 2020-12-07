瑞典名将把他的奥运金牌送给狱中的桂民海

国际特赦组织周五表示，瑞典速滑名将范德普尔已将他在北京获得的两枚金牌中的一枚送给了狱中的异议人士桂民海，以表达他对中国侵犯人权行为的抗议。
（德国之声中文网）瑞典速滑运动员范德普尔（Nils van der Poel）此前就曾激烈批评将冬奥会授予北京的决定。他在周四（2月24日）将他的10000米速滑金牌给了书商桂民海（原名桂敏海）的女儿安吉拉·桂（Angela Gui）。桂民海因被指控非法向国外提供情报而在中国被判处10年有期徒刑。
“我不是所有奥运选手的代言人，但我和我的朋友们将我们的生命献给了体育界，争取卓越，而中国政府选择用我们的梦想来作为政治武器”，范德普尔在国际特赦组织发表的一份声明中说。这位现年25岁的运动员在北京冬奥会男子5000米和10000米速滑比赛中夺得金牌，还在10000米速滑比赛中打破了世界记录。
范德普尔表示，他希望中国的人权问题得到改善，希望桂民海能够获得自由。
桂民海的女儿、住在英国的安吉拉·桂在北京冬奥会结束五天后接受了这枚奖牌。她在推特上写道：“他（范德普尔）昨天来剑桥看我，我在那里代表我父亲接受了他的奖牌。我想如果他（桂民海）知道的话，一定会感到无比的荣幸”。
2020年2月，瑞典籍的桂民海被中国法院判处10年徒刑，法院指他为境外非法提供情报。这是桂民海第二次入狱。2015年，他在泰国度假时失踪，是香港铜锣湾书店股东及员工失踪事件的主角之一。桂民海之后在中国央视上称自己2003年12月在浙江宁波酒驾撞死一名女大生逃逸，自愿返回中国自首并服刑。瑞典外交部2017年10月24日表示，接获中国当局通知，桂民海已获释。瑞典籍的桂民海2018年1月20日在瑞典外交官陪同下在中国逮捕。中国当局其后指，桂民海被捕时携带有多份涉及国家机密的资料，涉嫌为境外非法提供国家机密而将他扣查。
（法新社）
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中国籍瑞典书商桂民海被消失且遭中国拘捕后，斯德哥尔摩和北京的关系一直很紧张。2017年8月起担任北京驻瑞典大使的桂从友也曾多次批评瑞典媒体。现在不但瑞典境内孔子学院全关，双边多个城市也相继解除关系。