瑞典名将把他的奥运金牌送给狱中的桂民海

（德国之声中文网）瑞典速滑运动员范德普尔（Nils van der Poel）此前就曾激烈批评将冬奥会授予北京的决定。他在周四（2月24日）将他的10000米速滑金牌给了书商桂民海（原名桂敏海）的女儿安吉拉·桂（Angela Gui）。桂民海因被指控非法向国外提供情报而在中国被判处10年有期徒刑。

“我不是所有奥运选手的代言人，但我和我的朋友们将我们的生命献给了体育界，争取卓越，而中国政府选择用我们的梦想来作为政治武器”，范德普尔在国际特赦组织发表的一份声明中说。这位现年25岁的运动员在北京冬奥会男子5000米和10000米速滑比赛中夺得金牌，还在10000米速滑比赛中打破了世界记录。

范德普尔表示，他希望中国的人权问题得到改善，希望桂民海能够获得自由。

桂民海的女儿、住在英国的安吉拉·桂在北京冬奥会结束五天后接受了这枚奖牌。她在推特上写道：“他（范德普尔）昨天来剑桥看我，我在那里代表我父亲接受了他的奖牌。我想如果他（桂民海）知道的话，一定会感到无比的荣幸”。

2020年2月，瑞典籍的桂民海被中国法院判处10年徒刑，法院指他为境外非法提供情报。这是桂民海第二次入狱。2015年，他在泰国度假时失踪，是香港铜锣湾书店股东及员工失踪事件的主角之一。桂民海之后在中国央视上称自己2003年12月在浙江宁波酒驾撞死一名女大生逃逸，自愿返回中国自首并服刑。瑞典外交部2017年10月24日表示，接获中国当局通知，桂民海已获释。瑞典籍的桂民海2018年1月20日在瑞典外交官陪同下在中国逮捕。中国当局其后指，桂民海被捕时携带有多份涉及国家机密的资料，涉嫌为境外非法提供国家机密而将他扣查。

（法新社）

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