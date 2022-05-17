 瑞典发现欧洲已知最大稀土矿床 | 经济纵横 | DW | 13.01.2023

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经济纵横

瑞典发现欧洲已知最大稀土矿床

瑞典国有矿业公司卢奥萨山-基吕纳山公司宣布发现大量稀土矿物。这一发现可望让欧盟减少对中国的稀土供应依赖。

LKAB公司称，基吕纳地区拥有超过100万公吨的稀土

LKAB公司称，基吕纳地区拥有超过100万公吨的稀土

（德国之声中文网）瑞典国有矿业公司卢奥萨山-基吕纳山公司（LKAB）周四（1月12日）发表声明，宣布发现了大量的稀土矿物。 

声明说，这一发现可能使瑞典北部拥有欧洲已知最大稀土矿床。

LKAB公司称，其位于基吕纳市的巨型地下铁矿是世界上最大的铁矿，该地区拥有超过100万公吨的稀土。

瑞典这一发现让欧盟可望减少对中国稀有金属的依赖。稀有金属对诸多现代技术至关重要，其中不少技术与应对气候变化息息相关。目前中国主导着稀土市场，其产量占全球的80%以上，并供应了欧洲大约95%的需求。

稀土为什么重要？

"这是个好消息，不仅对我们公司、该地区和瑞典人民，而且对欧洲和气候也是如此。"该公司的首席执行官莫斯特罗姆（Jan Mostrom）在一份声明中说。

他还说："它可能成为生产必要原材料的重要组成部分，这对实现绿色转型来说非常关键。"

LKAB公司说，它计划在2023年提交一份开采特许权申请。但是，可能至少需要10-15年才能开始开采矿藏并投入市场。

瑞典能源、商业和工业部长布施（Ebba Busch）说，"欧盟稀土自给自足、独立于俄罗斯和中国之外将从这座矿山开始。"

这些稀土元素的发现非常重要，因为稀土是生产电动汽车、智能手机和可再生能源系统以及其他产品所必需的材料。

与它们的名字相反，稀土遍布于世界各地，伴生于其他矿物。根据矿物学家的说法，它们的稀缺性在于浓度相对较低。

欧洲仍然高度依赖中国

欧洲仍然高度依赖中国的稀土和由稀土元素合金所组成的强力永久磁铁，这些产品被用于电动汽车和智能手机等。

然而，欧洲多个国家的领土上都被认为拥有稀土矿藏，特别是在资源丰富的北欧国家。但是，目前还没有对此进行开采。

开发稀土矿藏的一个潜在障碍是欧洲国家的开采作业成本相对较高。例如，工人工资和工作条件要求都比较高，而且还没有中国政府那样的补贴。

目前，在欧盟内部，只有爱沙尼亚设置了一个稀土分离设施。

爱沙尼亚计划在今年推出一个磁铁工厂，并计划在2025年启动生产。磁铁对国防设备非常重要，目前欧盟95%的磁铁来自中国。

曾经是来自中国的便宜货，但价格迅速上涨

从俄罗斯入侵乌克兰战争导致的供应短缺中吸取教训，欧盟目前希望自己供应稀土矿物，减少对中国的依赖。

 "我们的绿色产业和数字转型双管齐下，自己的供应链运作将决定生死。" 瑞典能源、商业和工业部长布施说，"以中国为例，它垄断了稀土和永久磁铁，仅在过去一年中价格就上涨了50-90%。原材料的供应已经成为一个真正的地缘政治工具。这种情况必须改变。在短期内，我们需要使我们的贸易多样化，但从长远来看，我们不能只依赖贸易协定。在电气化方面，欧盟的自给自足和独立将从这个矿区开始。"

瑞典刚刚接任欧盟的轮值主席国。就在LKAB公司发布公告的同时，欧盟专员正好因此访问瑞典。

欧盟还估计，其十年之内对稀土的需求将增加五倍。

在与美国的贸易紧张局势不断升级的情况下，中国最近甚至威胁要切断对美国的稀土供应。稀土矿物在美国也有发现，但根据美国国防部的一份报告，"中国以补贴价格战略性地将稀土扩张到全球市场，挤走了竞争对手，并阻止了新的市场进入者"。

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？

 

（路透社、美联社）

 

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