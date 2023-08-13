 瑞典准备大规模扩建核电站 | 科技环境 | DW | 13.08.2023

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科技环境

瑞典准备大规模扩建核电站

瑞典气候与环境部长宣布，瑞典将大力发展核电以满足国内电力需求。她表示，斯德哥尔摩政府正全力以赴，为增建核能发电站的道路扫清障碍。

瑞典气候与环境部长波尔莫卡塔里指出，现有的法律对现代核能观的形成已经构成阻碍。

瑞典气候与环境部长波尔莫卡塔里指出，现有的法律对现代核能观的形成已经构成阻碍。

（德国之声中文网）瑞典气候与环境部长波尔莫卡塔里（Romina Pourmokhtari）周三（8月10日）表示，工业和交通电力化背景下的气候变迁对瑞典发电量的需求增长了一倍。为了满足电力需求，核能发电必须在这一增长中占很大份额。她表示，到2045年新增建的核能发电站必须要实现10个新常规反应堆的发电量。她表示，瑞典政府正在全力以赴，为增建核能发电站的道路扫清障碍。

目前瑞典国内总共有三座核电站在运行，包括6个核反应堆，其中3个核反应堆位于福斯马克(Forsmark)核电站，两个位于奥斯卡港(Oskarshamn)，另有一个反应堆位于灵哈尔斯(Ringhals)。

三座核电站的发电量占瑞典全国发电总量的约30%。目前执政的保守派政府与有意民粹政党瑞典民主党在去年秋天新内阁组成前，就扩建瑞典国内核电站的问题达成一致意见。

不过依照瑞典目前执行的环境法规，瑞典国内最多同时只能有10座核反应堆运行，而且不得在福斯马克、奥斯卡港和灵哈尔斯之外的地区建造新的反应堆。气候与环境部长波尔莫卡塔里指出，现有的法律对现代核能观的形成已经构成阻碍。

今年年初瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）已经宣布，希望能够在更多地点建造新的核电站。气候与环境部长波尔莫卡塔里说，秋季斯德哥尔摩政府将提出一份大力发展核能的路线图。

核电能否充当气候救星？

（德新社）

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