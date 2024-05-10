瑞典万人抗议以色列参加今年的欧洲歌唱大赛

根据瑞典警方的统计，昨天超过1万名抗议者参加了反对以色列参加欧洲歌唱大赛的示威活动。今年的欧洲歌唱大赛在瑞典马尔默举行。以色列歌手戈兰以一曲《飓风》进入到决赛。

（德国之声中文网）周四（5月9日），数千名反对以色列参加欧洲歌唱大赛的抗议人士歌唱大赛第二场准决赛前举行示威。

据警方估计，包括气候活动家格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）在内的一万多人参加了这场抗议活动。

几个小时后，以色列歌手艾登·戈兰（Eden Golan）在半决赛中演唱了歌曲《飓风》（Hurricane），经过公众投票进入决赛。

马尔默体育场周围设置大量障碍物

当天的准决赛在瑞典马尔默体育场（Malmo Arena）举行。赛场周围设置了金属路障和大型混凝土块。瑞典警方还获得丹麦和挪威警察的协助与支持。

警方表示，游行队伍穿过城市的时候是“安静的”，但示威者在喧闹的集会上点燃了和巴勒斯坦国旗颜色一致的烟雾弹，参与者高喊着有争议的口号，包括“从河流到海洋，巴勒斯坦将获得自由”以及“以色列是一个恐怖主义国家”。抗议者们呼吁加沙停火。

组织方表示，他们计划在周六决赛前再次游行。

气候活动家格蕾塔·桑伯格（Greta Thunberg）也参与了抗议活动。 图像来源: Johan Nilsson/EPA

欧洲广播联盟表示欧洲歌唱大赛是非政治性的

早些时候，以色列政府向其公民发出明确警告，理由是“切实担心”他们可能成为攻击目标。以色列歌手艾登·戈兰在彩排期间表演时，可以听到大声的嘘声。

因为加沙战争的缘故，几个月来都有强烈的抗议以色列今年参赛的声音，但是组织欧洲歌唱大赛的欧洲广播联盟（EBU）还是裁定允许以色列今年参赛。

戈兰在获准参加比赛之前被迫更改了歌曲的标题和歌词。她最初选择的歌曲标题是“十月雨”（October Rain），似乎是暗指10月7日哈马斯对以色列的袭击，这场袭击引发了当前的战争。

欧洲广播联盟表示：“广播联盟认识到今年的欧洲歌唱大赛在中东可怕的战争背景下引发的强烈情感和意见。”允许以色列参加比赛，对此承担责任的是欧洲广播联盟，“而不是艺术家”。戈兰前往马尔默“是为了通过音乐语言分享她的音乐、文化以及团结的信息”。

欧洲广播联盟表示欧洲歌唱大赛是非政治性的，但批评者强调俄罗斯因2022年入侵乌克兰而被排除在比赛之外。一年前，白俄罗斯因其在人权和新闻自由方面的记录也被排除在外。今年的比赛还禁止展示巴勒斯坦国旗。

（法新社、德新社、路透社）

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