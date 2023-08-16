瑞信最新报告：去年德国人均财富不及台湾

（德国之声中文网）瑞信研究所(Credit Suisse Research Institute)近日公布了第14份《全球财富年度报告》。今年是首次由瑞士信贷和瑞银联合发布。这一报告涵盖了对全球54亿成年人财富的估算，包括了各个财富领域。

报告指出，以美元计算，截止到2022年年底，全球私人财富净值总额同上一年相比减少了11.3万亿美元（-2.4%），总额为454.4万亿美元。成年人人均财富为84718美元，也减少了3198美元（-3.6%）。

报告分析这一下降的主要原因在于很多货币兑美元的汇率都出现贬值。

以美元计算的全球百万富翁人数减少350万，降至5940万。

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全球财富损失主要集中在北美和欧洲等较富裕发达地区，共减少了10.9万亿美元。亚太地区的财富损失为2.1万亿美元，而拉丁美洲则是一个例外，由于该地区货币升值，拉美财富总额逆向而行增加了2.4万亿美元。

报告称，2022年财富损失最多的国家是美国，其次是日本、中国、加拿大和澳大利亚。财富增加最多的国家是俄罗斯、墨西哥、印度和巴西。

去年人均财富最高的国家依旧是瑞士，人均财富达到68.5万美元。美国排名第二，香港和澳大利亚紧随其后。德国排在第16位，落后于法国、英国和台湾。法国人平均财富比德国人多出5.6万美元。法国约为31.2万美元，台湾约为27.4万美元，德国约为25.6万美元。

从财富中位数指标来看，德国未能跻身前20名，这说明德国的财富分配尤为不均。财富中位数指标中，比利时居首，其次是澳大利亚、中国香港、新西兰和丹麦。

中国的财富中位数增长速度是所有地区中最快的，财富中位数从2000年的3155美元增长到2022年的30696美元，增长了八倍多。就整个世界而言，本世纪财富中位数的增长速度是全球人均财富增长速度的五倍。报告指出，这主要归功于中国财富的快速增长。

报告预测，未来5年全球财富将增长38%，到2027年，总额将达到629万亿美元。中等收入市场将成为引领全球财富增长趋势的主要动力。

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