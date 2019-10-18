瑞中关系将入“冰期”？

（德国之声中文网）瑞典笔会将今年的图霍尔斯基奖授予在中国被监禁的瑞典籍书商桂敏海。本周五（11月15日）在授奖仪式开始前几个小时，瑞典文化大臣林德（Amanda Lind）说，"一个国家告诉另一个国家的政府该做什么，这是很严重的事"。

据报道，桂敏海于2015年在泰国被中国当局绑架和监禁。作为香港铜锣湾书店共同所有人之一，现年55岁的桂民海出版了一些披露中国政界人士私生活的书籍。

瑞典首相勒文（Stefan Lofven）说："这个国家永远不会屈服于这类威胁。我们在瑞典拥有言论自由，这是关键时刻。"

中国驻瑞典大使桂从友要求瑞典笔会取消对桂敏海的这一奖项，而且要求文化大臣林德不出席这一活动。他说，（向桂民海）颁授这一奖项将给中瑞两国关系"带来严重的负面影响"。他还说，"我们一定会采取对策"。但是他没有具体说明。

瑞典首相勒文在接受瑞典电视台SVT采访时说："那就让我们看看会出现什么样的后果。"他说："我们为瑞典的表达自由发声。这正是瑞典建立起来的方式，也是我们应该拥有的方式。"

这一小插曲恰逢斯德哥尔摩和北京之间关系紧张之际。

美联社报道称，中国公安机关以涉嫌为境外非法提供国家秘密、情报罪对桂敏海采取强制措施，并且拒绝了瑞典的释放要求。

洪沙/凝炼 （美联社）