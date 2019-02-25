理查德·施特劳斯:降E大调第2号圆号协奏曲  

理查德·施特劳斯生于1864年6月11日，深受莫扎特、瓦格纳等人的影响，的晚期作品流露出一定现代派倾向，比如调性的消退。

施特劳斯的父亲曾是宫廷乐队的圆号手。1882年，施特劳斯创作了第一号圆号协奏曲。时隔60年后，又于1942年创作了降E大调第2号圆号协奏曲。虽然无法考证这是否出于对父亲的哀思，但从气质上，这部作品带有淡淡的哀伤，比起第一部圆号协奏曲，年轻气盛、憧憬未来的英雄主义色彩有所减弱。从技巧上，第2号圆号协奏曲更为成熟。

演奏该曲目的慕尼黑爱乐乐团成立于1893年，是德国历史最悠久的交响响乐团之一。



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