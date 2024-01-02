理查德·施特劳斯：《九月》

理查德·施特劳斯（ Richard Georg Strauss，1864年6月11日—1949年9月8日）是德国浪漫派晚期伟大的作曲家、指挥家。他为女高音与管弦乐团所写的“最后四首歌”（Vier Letzte Lieder）完成于1948年，即他去世的前一年。这四首歌是根据德国诗人赫尔曼·黑塞的三首诗歌《春》、《九月》、《就寝的时刻到了》及德国诗人艾欣朵夫的《日暮之时》所创作。

《九月》一诗描绘了夏天走向尾声时花园里一片凄凉，唯有玫瑰花与人相伴的景象。“垂死的花园梦”、，“他慢慢地闭上双眼”等意象与施特劳斯垂暮之年的心境相通，仿佛一首悲凉的死亡预言诗，又包含了作曲家对人间美好事物的依依不舍之情。

请听乌克兰女高音歌唱家奥尔加·贝斯梅尔特纳（Olga Bezsmertna） 演唱的这首《九月》。

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