 理查德·施特劳斯：《九月》 | 文化经纬 | DW | 02.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

文化经纬

理查德·施特劳斯：《九月》

歌曲《九月》完成于理查德·施特劳斯去世前一年，是根据德国诗人赫尔曼·黑塞的诗歌所作。

理查德·施特劳斯：《九月》

理查德·施特劳斯（ Richard Georg Strauss，1864年6月11日—1949年9月8日）是德国浪漫派晚期伟大的作曲家、指挥家。他为女高音与管弦乐团所写的“最后四首歌”（Vier Letzte Lieder）完成于1948年，即他去世的前一年。这四首歌是根据德国诗人赫尔曼·黑塞的三首诗歌《春》、《九月》、《就寝的时刻到了》及德国诗人艾欣朵夫的《日暮之时》所创作。

《九月》一诗描绘了夏天走向尾声时花园里一片凄凉，唯有玫瑰花与人相伴的景象。“垂死的花园梦”、，“他慢慢地闭上双眼”等意象与施特劳斯垂暮之年的心境相通，仿佛一首悲凉的死亡预言诗，又包含了作曲家对人间美好事物的依依不舍之情。

请听乌克兰女高音歌唱家奥尔加·贝斯梅尔特纳（Olga Bezsmertna） 演唱的这首《九月》。

 

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

理查德·施特劳斯：《九月》

相关内容

舒伯特：你是安宁

舒伯特：你是安宁 21.12.2023

《你是安宁》(Du bist die Ruh )，是舒伯特为德里希·吕克特的诗谱写的一首卓越的艺术歌曲，也是他最受欢迎的声乐作品之一。

贝多芬歌曲三首

贝多芬歌曲三首 15.12.2023

贝多芬一生作有钢琴伴奏或乐队伴奏的独唱歌曲、咏叹调和合唱歌曲将近一百首。请听《悲之喜 》、《憧憬》和《赠彩绘的缎带》三首以歌德诗歌创作的歌曲。

莫扎特：帕蜜娜咏叹调【啊！我感觉它消失了】

莫扎特：帕蜜娜咏叹调【啊！我感觉它消失了】 01.12.2023

用德语演唱的歌剧《魔笛》是莫扎特创作的最后一部歌剧，取材于诗人维兰德的一篇童话《璐璐的魔笛》。请听第二幕中帕蜜娜的咏叹调【啊！我感觉它消失了】。

Thema Sterbehilfe in Deutschland

理查德·施特劳斯：《九月》

歌曲《九月》完成于理查德·施特劳斯去世前一年，是根据德国诗人赫尔曼·黑塞的诗歌所作。

意大利厨师教你做意式番茄肉酱面

你知道意式番茄肉酱搭配直面是错误的吗？来自意式肉酱面发源地博洛尼亚的厨师告诉你：一道经典意式番茄肉酱面的必备材料，以及你不应该加入的配料。