理工大"围城"仍无解  新警长称无"死线"

（德国之声中文网）周五清晨，前后分批又有8名蒙住面孔的示威者从香港理工大学走出，向警方自首。从周四以来，已有约30余人离开了被警察围困的理工大校园。

据美联社的报道，当地时间凌晨3点，6名示威者举着双手走到理工大校门处，向设在那里的警方检查站自首，他们当中其中3人身着黑衣，另一名则身穿蓝格子衬衣。6点十分，又有两人离开。示威者11月17日在理工大学同警方爆发激烈冲突已进入第6天，"围城"的抗议者从开始时的约千人，剩下到目前约几十人，他们中间很多人坚持继续留守。

此前《明报》报道，急救员重返校园游说，告知已同警方以及政府达成某些方案。之后，6人走出校园，旁边有警察监督。

香港警方表示，至今理工大示威者中已有约1000被捕或已登记，其中不满18岁的人士超过300名。

《香港01》報道，周五清晨，有厨师进校园送饭。他们穿梭校园唤醒示威者"起床"。

周五上午，理工大学董事会成员、应用科学系助理教授朱伟志带领有数人组成的社工团队进入校园，他说将尽力驻校者离开。他还表示，很难评估校内还有多少留守者。

中午时分，香港中学校长会主席邓振强来到理工大，并在那里会见了记者。他说只见到成年人，无法接触到中学生，虽然他手头上还有几个仍留在理工大的中学生名单。邓振强预计他本人将在校园内待到周五晚间，说还有其他校长下午会陆续进入理工大。他说，总共见到8名成年留守者，时间很短暂，对方似乎很坚决留守下去，不太愿意聊天。

新警长邓炳强："没有死线

周五，香港警务处突然宣布新任处长邓炳强当日12时会见媒体。在大约10分钟的记者会上，邓炳强表示，过去数天，警察在理工大事宜上工作非常辛勤，甚至有警员要连续工作30小时，"面对数以百计的汽油弹、砖头"等，虽然如此，警察会继续"无畏无惧维持香港治安"。他强调，希望安全、和平地解决理工大学一事，重申不存在任何"死线"。

一些留守在理工大的抗议者寻机突围

邓炳强还指责传媒有不实报道，比如，不允许从理大离开并已登记身份的示威者离开香港，便是错误信息。

有记者问，周日区议会选举是否有警察进驻投票站，邓炳强没有正面回答，说警方会在各票站做姿态巡逻，按风险评估，安排人手到票站以确保那里的安全。

环时大赞香港警察

中共党媒《人民日报》旗下的《环球时报》周四发表文章，称赞港警劝说理工大示威者投降的广播词"才华横溢"。据《环时》报道，港警喊话："犯了法，就要伏法，很基本的道理嘛！就像吃了饭要付账算钱一样，都是最基本的道理。"

香港警察还对理工大校园内大呼"不要紧，如果你们冥顽不灵，我们可以陪你。过完圣诞、农历新年、复活节，我们都会陪你的。""当你们人越来越少，投降的越来越多，我们攻进来的时候，希望你们不要反抗，知不知道？""最后给大家送一首歌，是周杰伦的《四面楚歌》。"