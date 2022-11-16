球迷抗议下 德甲停止招商引资计划

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在德国球迷持续的强烈抗议下，德甲的组织方德足联（DFL）在职业联赛引入新的机制、吸引更多商业投资的计划再次流产。这次球迷们在球场上的抗议行动不乏创意。
德甲的组织方德足联（DFL）原计划向外部投资者出售职业足球联赛的部分媒体转播权，以筹集更多资金，改善德国职业足球的发展条件，并让德甲成为更具有含金量的品牌。但这一计划遭遇德国广大球迷的激烈抵制。
在过去数周的德甲和德乙比赛上，球迷们通过各种有组织的“行为艺术”，表达对职业足球联赛商业化的抗拒。例如在1月27日拜仁慕尼黑队奥格斯堡队的比赛上，观众席上的球迷打出巨幅标语：“对投资者说不！”
各地的比赛中一再出现的一个景象是，比赛进行中突然从观众席飞来无数网球，让球员们无法“下脚”，导致比赛中断。必须先清除网球才能继续比赛。
观众还向场内投掷金币形状的巧克力，讽刺足球界充满“铜臭气”。德国的球迷圈一贯抵制不断深入的足球商业化，认为这损害了足球这一植根社区的大众运动的草根性。此外球迷们还批评德国足联的决策程序不够民主透明。
在脑洞大开的球迷策划下，绿茵场上还会突然出现遥控玩具汽车，有的玩具汽车还会施放烟雾，让奔跑的球员和裁判不知所措。
在巨大压力下，德足联主席团2月21日召开紧急会议后宣布，一致通过决定终止与投资者的谈判。据估算，放弃融资计划，将使德甲和德乙联赛损失共8-10亿欧元的进项。投资者本可获得德足联旗下媒体转播公司6%到8%的股权，为期20年。
这是德足联试图招商引资第二次遭遇失败。德国球迷组织对这一结果感到满意：“德国足球，不管它会变得多么商业化，……最终仍是属于俱乐部成员和球迷的，而不是少数还想变得更富的富人。”图中标语：我们不要成为你们交易的一部分！“
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
计划中数十亿欧元投资者入股德国足球联赛的交易未能成功。在德国足联的大会上，这项计划没有得到与潜在资金提供者进行谈判所必需的多数支持。
卡塔尔世界杯形象大使萨勒曼发表恐同言论，德国球员戈雷茨卡称其不可接受。德国内政部长费泽尔表示，在得到卡塔尔首相对LGBTQ球迷的“安全保证”之后，她才会出席这届世界杯。
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