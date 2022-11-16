球迷抗议下 德甲停止招商引资计划

金钱“指挥”足球？

观众还向场内投掷金币形状的巧克力，讽刺足球界充满“铜臭气”。德国的球迷圈一贯抵制不断深入的足球商业化，认为这损害了足球这一植根社区的大众运动的草根性。此外球迷们还批评德国足联的决策程序不够民主透明。