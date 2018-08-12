 球星莫德斯特或将结束″中国梦″ | 足坛体坛 | DW | 13.08.2018

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足坛体坛

球星莫德斯特或将结束"中国梦"

去年几经周折才转会成功的原德甲球星莫德斯特（Anthony Modeste），在加盟天津权健队半年后便开始"想家"。这名前科隆队前锋很可能近期内重返欧洲。

Trainingsauftakt Anthony Modeste 1. FC Köln (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

莫德斯特资料图片

（德国之声中文网）看来，莫德斯特的中国梦只做了13个月即行将结束。这名30岁的法国人在周末没有出现在天津权健俱乐部的比赛名单上，而这场对阵北京人和俱乐部的比赛以3比3握手言和。有传言说，莫德斯特已在做重返欧洲的打算。法国拥有众多读者的体育刊物《队报》（L'Equipe）报道，莫德斯特的老东家尼斯俱乐部已对莫德斯特的回归做出积极表态。

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去中国前，莫德斯特效力德国科隆队。另一只德甲劲旅多特蒙德队在教练换人之后，莫德斯特也有可能加盟。他曾对Sport1表示，"多特蒙德对我有吸引力，很可以想象在那里踢球。"这名足球前锋还说过，"我永远不会对德甲说不。但现在我还要再等等，眼下德国方面还不需要我。但如果能重返德甲，那就再完美不过了！"

天津权健队教练、葡萄牙人索萨（Paulo Sousa）对《天津日报》表示，"今年还在西班牙马贝拉冬训时，我就知道不大对头了。我们设法解决问题，支持莫德斯特，但至今效果不大。"据悉，最近的训练莫德斯特均缺席。本赛季进行了12场比赛，莫德斯特只攻入4球。

2017年夏季，莫德斯特以3500万欧元的转会费告别科隆队成为天津权健队的一员。但迹象显示，他在天津并不如意。今年春季在一次采访中，莫德斯特承认很想念留在科隆的家庭，并表示，对他来说，在中国踢球并不容易。

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    作者: 石涛


 

李鱼/凝炼（体育信息报等）

 

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