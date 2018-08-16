球星莫德斯特与中国"拜拜"

（德国之声中文网）根据多家媒体报道，原德甲球星莫德斯特（Anthony Modeste）已离开天津权健俱乐部，打算回到德国。《星期日图片报》报道，因为被拖欠工资，这名30岁的前科隆队前锋提前解除合同，且立即生效。双方合同本应在2020年结束。莫德斯特说："对我来说，没有回头路。" 莫德斯特还透露，他的经济人目前正与两家德国俱乐部洽谈。就在不久前，他接受网络媒体Sport1采访时曾说过："如果能重返德甲，那就再完美不过了！"

这家媒体也指出，莫德斯特还向国际足联提出诉讼，向天津权健讨债。国际足联已证实，莫德斯特希望该组织介入他与天津权健的转会之争。

2017年莫德斯特以3500万欧元的转会费告别科隆队，加盟天津权健队。但他在中国的日子似乎过得并不如意，今年年初接受采访时，他承认想念住在科隆的家人，因此在中国生活对他来说并不如意。

据报道，这位30岁的球星可能已与多家俱乐部取得联系，其中包括多特蒙德队，另外，他也有可能加入法国、俄罗斯或者沙特阿拉伯足球俱乐部。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 “圣徒”归顺中国人？ 中国资本收购欧洲足球俱乐部？十年前，这一幕大概只有在足球经理游戏中才会出现。但如今，这样的消息甚至都不再能给人带来太大的兴奋感。本周传出消息，中国莱因体育正计划收购英超南安普顿俱乐部，售价可能高达2亿英镑。目前被当地球迷昵称为“圣徒”的南安普顿队排名英超第九位。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 中国首富出手 在中国，万达和王健林几乎无人不知，而在西班牙可能就未必如此。但是这一情况在未来可能有所改变。万达集团以4500万欧元入股马德里竞技，成为这支欧洲足坛新兴力量的股东之一。这也不是马德里竞技第一次与中国人打交道，华为曾是该俱乐部的主要赞助商之一。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 苏宁搞定“国际” 以经营电器商城出名的苏宁在足球圈也很活跃，除了拥有中超球队江苏苏宁之外，在国际舞台同样不甘寂寞。意大利足坛劲旅国际米兰的70%股份已经被苏宁拿下，虽然收购价格高达2.7亿欧元，但还是有不少业内人士认为，这是一笔稳赚不赔的生意。要知道，江苏苏宁俱乐部光是引起巴西国脚特谢拉一个人就花了5000万欧元。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 国有资本重磅收购 万达、苏宁这样的民营企业在海外频频出手，风光一时无两，但内行人都知道，要论实力和背景，国企才是真的财大气粗，只是因为行事低调，才不那么引人关注。比如收购国际米兰同城对手AC米兰的中欧体育投资公司，宣布交易时成立才不到三个月。此后诸多报道都显示，这笔收购案中有中国国家开发投资公司的身影。而其出手也可谓阔绰，总价7.4亿欧元几乎全资收购。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 目标不仅是豪门 中国资本收购或入股的对象可谓包罗万千，除了国际知名俱乐部之外，也有不少“冷门球队”。比如西班牙甲级联赛的西班牙人和格拉纳达，还有法甲的尼斯（图中的意大利前锋巴洛特里目前就在那里效力），甚至还有法乙的索肖和捷克的布拉格斯拉维亚。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 足球?还是政治？ 中国近来在国内外足坛大笔投资，许多人都认为与政治领导人的喜好有关。据称中国国家主席习近平本人是一位相当投入的球迷，而他的梦想便是：近期目标，主办世界杯；远期目标，赢得世界杯。他前往各地访问时经常走访当地的足球俱乐部，画面中便是他在曼城俱乐部参观。此后同样具有国资背景的华人文化付出4亿美元，买下该俱乐部13%的股份。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 金元政策振兴中国足球？ 虽然国内联赛水平提升，球市火爆，虽然中国人的名字和面孔日益出现在欧洲乃至世界足坛，但这是否能够真正提升中国足球的水平？这一问题仍需假以时日才能得到解答。不过，要想在2018年俄罗斯世界杯上圆梦，估计已经不太现实。在亚洲区12强赛中，中国队目前4战1平3负，排名垫底，甚至还输给了国内战火不断的叙利亚队。

踢不过？买下来！中资大举进军国际足坛 里皮能否力挽狂澜 虽然国家队的世界杯征程几乎陷入绝境，但幸好中国足球也许什么都缺，但就是不缺钱。曾率意大利夺得世界杯的名帅里皮日前被任命为中国队主教练，有报道称，其教练团队年薪高达1.47亿人民币。不过，这一任命也引起不少争议。有人认为，与其花大价钱请一名教练进行“豪赌”，不如把这些资金投入到青训体系中。 作者: 石涛



文木 / 叶宣 （德新社等）