球员声援人权 德国会抵制2022世界杯吗？

（德国之声中文网）在周四举行的德国对冰岛的世界杯预选赛开场哨吹响之前，德国队球员齐齐穿上黑色T恤衫，站成一排，他们T恤衫上显然是用白色颜料涂上去的字母，连在一起组成了英文“Human Rights”（人权）。此举是为了对2022年世界杯举办国卡塔尔的人权状况提出抗议，并且呼吁人们抵制这场世界杯比赛。

在球队中司职中场的格雷茨卡（Leon Goretzka）在赛后对媒体透露，十一名球员中每个人都是自己动手涂画的字母，大家希望利用赛场这个平台，表达自己所支持的价值观，释放政治信号——即抨击卡塔尔的人权状况。

2022年世界杯的东道主卡塔尔近来在人权方面备受诟病。根据英国《卫报》（Guardian）的报道，由于世界杯比赛场馆的建设工程缺乏劳动安全保护措施，直至目前已经有大约6500名劳工死亡，他们大多来自东南亚地区。虽然比赛场馆大多已经完工，但关于人权、平等、言论自由和薪酬公平等问题的争议仍然在持续。

卡塔尔政府回应这些指责时强调，在过去几年中已经通过改革，大大改善了工人的劳动条件。人权组织也承认在这些方面有所改进，但是改革的实施力度仍然不够。

FIFA和德国政府表示支持

德国队的这一行动赢得了不少赞扬，也获得了国际足联FIFA的支持。该协会周五对德新社表示，“相信言论自由，坚信足球具有促成积极转变的力量”，不会因为球员们擅自在球场上采取示威行动而加以惩戒。其实在德国队比赛的前一日，挪威国家队已经做出了“示范”，后者也没有被国际足联批评。挪威队在对阵直布罗陀的世界杯预选赛上也为人权发出呼吁，只不过他们穿的印有“人权”（Human Rights）字样的T恤衫看来是提前定制好的。

德国政府发言人塞贝特（Steffen Seibert）周五也就此时表态，称联邦政府支持德国国家队的行动。“这当然是一件好事，因为我们的国家队是——请允许我这么说——德国的一部分优秀代表。当他们明确表示支持我们的自由民主价值，这当然是好事。”塞贝特强调，尤其在当前世界，民主价值并非时时处于优势地位的情况下，这样的行动尤为重要。

“人权观察”组织发言人布特纳（Wolfgang Büttner）表示：“（德国）国家队的这一行动，为提醒人们关注卡塔尔人权状况、增加对该国政府施压释放了重要的信号。”该组织并不支持抵制2022年世界杯，这位发言人指出，德国足协应该继续施加压力，从而使得卡塔尔世界杯成为促进当地劳动权益改善的助推剂。德国球迷组织“Pro Fans”则认为应该完全抵制卡塔尔世界杯，该组织发言人策尔特（Sig Zelt）表示：“这样的行动是在朝着正确的方向迈步，但我们认为这还远远不够。”

根据《明镜周刊》（Der Spiegel）委托进行的问卷调查，大多数德国人支持德国放弃对2022世界杯比赛的转播，也支持德国足协抵制在卡塔尔举行的这一赛事。根据调查结果，83%的受访者认为将世界杯主办权授予卡塔尔的决定是错误的；68%的人反对德国国家队参加世界杯，只有21%的人明确支持参与。此外，还有65%的受访者表示，根据目前的状况，将不会观看2022世界杯的电视转播。

质疑的声音

德国联邦议院体育委员会主席弗莱塔克（Dagmar Freitag）虽然对德国国家队释放的信号表示赞赏，但也指出其中难逃双重标准的嫌疑。“我对于球员们个人在这个议题上的立场毫不怀疑”，他在接受德国体育新闻社（SID）采访时指出，等到过几天，“某些球员又要穿上印有赞助商卡塔尔航空公司标志的球衣登上赛场时”，就能看出来情况有多么复杂了。德国国家队里有五名球员来自拜仁慕尼黑，而卡塔尔航空正是该足球俱乐部的主要赞助商之一。



至于一向低调的德国足协，在这次临时起意的行动中扮演了什么角色，目前尚不清楚。不过，国家队主教练勒夫强调，他没有要求球员这么做。“球员们是在当天中午自己涂写的T恤衫。”体育新闻社的评论指出，不管采取什么行动，德国足协是不可能不参加2022年世界杯比赛的。当然，该组织也应该对自己的球员表示支持。

是否因为挪威国家队先做出了行动，并且得到了不错的反响，所以德国队球员才临时决定效仿呢？挪威《世道报》（Verdens Gang）反正是这么写的：“德国抄袭挪威。”而挪威队主帅索尔巴肯（Stale Solbakken）则表示：“现在（足球）巨头之一也跟随我们的脚步了，这是很好的效果。”



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