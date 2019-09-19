 班禅喇嘛被消失25年 美促中国立即公布下落 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2020

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西藏问题

班禅喇嘛被消失25年 美促中国立即公布下落

1995年，达赖喇嘛认定的11世「班禅喇嘛」转世灵童被中国当局带走，一直再没有露面。中国政府挑选出另一个男孩出任班禅喇嘛，此后，流亡的达赖喇嘛因其魅力使全球数十年持续关注西藏人权议题。外界关注北京会不会再如法炮制。

Geburtstag 11. Penchen Lama Gedhun Choekyi Nyima Gendün Chökyi Nyima (picture alliance/dpa/N. Shrestha)

2012年，一名流亡藏人在尼泊尔首都加德满都街头手持根敦确吉尼玛画像

DW.COM

中国政府周日首次交代，失踪20年、被十四世达赖喇嘛认可的十一世班禅喇嘛正在“正常地生活”，并且“不希望受到任何的干扰”。官媒次日对一直以来的“保密”作出辩护。 (07.09.2015)

得到中国官方任命，但却被许多藏人拒绝接受的“班禅喇嘛”最近频繁现身媒体。周三，他向习近平表示拥护国家统一，“不辜负党和人民殷切期望”。 (10.06.2015)

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥周一(5月18日)要求中国立即公布班禅喇嘛的下落。25年前，6岁的班禅喇嘛被中國政府抓補，他是藏传佛教最大的派别中繼达赖之后最有影响力的人物。

蓬佩奥在一份声明中说:「藏传佛教徒，就像所有信仰团体的成员一样，必须能够根据他们的传统，在不受政府干预的情况下，选择、培育和崇拜他们的宗教领袖。」

他呼吁中国政府立即公布班禅喇嘛的下落，并维护自己的宪法和国际承诺，促进所有人的宗教自由。

中国其后任命了自己的班禅喇嘛，尽管许多藏人不承认他，但他还是多次在官方安排下公开露面。

 美国负责国际宗教自由事务的无任所大使布朗贝克 (Sam Brownback)上周警告，北京不应把班禅喇嘛事件视为未来处理达赖喇嘛转世的方式。

中国无神论的政府已经明确表示，可能会为84岁的达赖喇嘛提名一位继任者。

十一世班禅喇嘛被消失25年

西藏流亡政府要求中国政府透露由达赖喇嘛认定的班禅喇嘛转世灵童的下落。自从他25年前被中国当局带走后，就从未再出现过。

11. Penchen Lama Gedhun Choekyi Nyima Gendün Chökyi Nyima (picture alliance/CPA Media)

人权组织称，根敦确吉尼玛是世界上最年轻的政治犯。

1995年5月24日，达赖喇嘛认定一位名叫根敦确吉尼玛（Gedhun Choekyi Nyima）的男孩为班禅喇嘛转世灵童。班禅喇嘛是藏传佛教中地位仅次于达赖喇嘛的第二号精神领袖。当时这位男孩6岁。中国当局三天后请他去接受询问，从此从公众的视线里消失。

位于印度喜马拉雅山山麓的西藏流亡议会发表声明指出："第十一世班禅喇嘛的失踪不仅是对他个人的不公，也是对六百万藏人及其宗教自由权利的不公。"

国际社会一直对中国施加压力，要求其透露有关这位男孩的消息。美国方面周四再次致电要求中国公开班禅喇嘛的下落。

中国宣称西藏是其领土的一部分，当地数十年来发生了许多反政府的抗议活动，中国当局在西藏持续实施着严格的安保措施。

自诩无神论者的中国政府任命了另外一个名为坚赞诺布（Gyaltsen Norbu）的男孩出任班禅喇嘛。2015年，新华社援引一位西藏的官员报道称，班禅喇嘛身体很健康，正在接受教育，也不想被打扰。

根据藏传佛教活佛转世习俗，被认定为班禅喇嘛的人必须是其前任的转世。第十世班禅喇嘛被中国囚禁，死因蹊跷。

藏传佛教的精神领袖第十四世达赖喇嘛从1959年起一直在印度流亡。今年2月22日是他举行坐床典礼，升座成为达赖喇嘛的80周年纪念日。中国政府已经表示可能会自行指定达赖喇嘛的继任者。

China Gyaltsen Norbu (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

2015年出席全国人大会议的坚赞诺布

邹宗翰/李澄欣 (法新社、美联社)

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