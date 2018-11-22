班农：美国公司出卖西方工人成就中国极权

美国总统特朗普前顾问班农谴责说，麦肯锡、高盛等公司和中国的商业及文化联系是在帮助中共拆解西方几百年里建成的自由社会的国际架构。他说，像美国当时对苏联那样去制止中国的步伐，是当今时代关键的事件。
（德国之声中文网）白宫前首席战略师史蒂芬·班农本周二（4月9日）在华盛顿一个由"当前威胁委员会-中国"（CPDC）举办的活动上批评说，麦肯锡、高盛，还有所有的法律公司、会计公司、商业银行都知道中国政府对维吾尔人、基督教徒和宗教少数派的政策和对中国人民的奴役，但还是和中国做生意。他说，如果把生产留在美国和欧洲，让当地工人为当地消费者生产，中国不会这么快崛起，西方也不会像现在这样面临这么严峻的经济增长问题和社会问题。
他说，国际金融和经济精英"没有道德标准"，出卖了美国（及欧洲）的劳动阶级和中产阶级。中国依靠廉价劳动力和奴役劳工让巨大数量的过剩产品充斥世界，西方工人因此失去正常的工作岗位和好的薪水，只能买得起来自中国的廉价商品，结果是在西方造成新的失业人口、社会救济申领者和低薪阶层。他认为，受益的除了中国人以外主要是西方的金融寡头，受损的则是大多数西方公民。
"当前威胁委员会-中国"成立
"当前威胁委员会-中国"（Committee on the Present Danger: China，CPDC）于今年3月下旬成立。该委员会认为，中国对美国和自由理念构成了严重威胁，美国需要立即警觉起来。该委员会主席威美国战略集团主席布莱恩·肯尼迪（Brian Kennedy），创始会员包括前中央情报局局长詹姆斯·伍尔西（R. James Woolsey）；前教育部长威廉·贝内特博士(Dr. William Bennett)；对华援助协会主席傅希秋博士（Bob Fu）以及特朗普前顾问史蒂芬·班农等40多名前政府官员、国会议员、智库成员及宗教和人权活动人士。"当前威胁委员会"最早于1959年成立，经历了三次更迭，前三届分别针对苏联和恐怖主义的威胁。
班农在该委员会的活动上还表示，中国的制度是极权主义重商主义制度，由俄罗斯、澳大利亚、非洲、拉美等提供原材料，中国制造成品。与之相对的则是自由国家互相进行贸易的制度。
班农预测，到2025年，中国将按计划成为全球最大的经济体，最大的生产国和贸易国，并在重要的关键技术领域处于领先地位。他说，中国试图通过一带一路战略，成为欧亚大陆领先的海军和陆军力量，继而通过对海陆的霸权控制欧洲与东亚之间的贸易，同时又成为全球最大的制造国和销售市场。这样一来，中国就一箭三雕，跃身成为世界领先强国。
他警告说，西方经济精英还会继续从中国制造，冠以美国商标销售的模式中获益。但西方工人阶级和中产阶级前景将非常暗淡。
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