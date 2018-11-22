班农：美国公司出卖西方工人成就中国极权

（德国之声中文网）白宫前首席战略师史蒂芬·班农本周二（4月9日）在华盛顿一个由"当前威胁委员会-中国"（CPDC）举办的活动上批评说，麦肯锡、高盛，还有所有的法律公司、会计公司、商业银行都知道中国政府对维吾尔人、基督教徒和宗教少数派的政策和对中国人民的奴役，但还是和中国做生意。他说，如果把生产留在美国和欧洲，让当地工人为当地消费者生产，中国不会这么快崛起，西方也不会像现在这样面临这么严峻的经济增长问题和社会问题。

他说，国际金融和经济精英"没有道德标准"，出卖了美国（及欧洲）的劳动阶级和中产阶级。中国依靠廉价劳动力和奴役劳工让巨大数量的过剩产品充斥世界，西方工人因此失去正常的工作岗位和好的薪水，只能买得起来自中国的廉价商品，结果是在西方造成新的失业人口、社会救济申领者和低薪阶层。他认为，受益的除了中国人以外主要是西方的金融寡头，受损的则是大多数西方公民。

"当前威胁委员会-中国"成立

"当前威胁委员会-中国"（Committee on the Present Danger: China，CPDC）于今年3月下旬成立。该委员会认为，中国对美国和自由理念构成了严重威胁，美国需要立即警觉起来。该委员会主席威美国战略集团主席布莱恩·肯尼迪（Brian Kennedy），创始会员包括前中央情报局局长詹姆斯·伍尔西（R. James Woolsey）；前教育部长威廉·贝内特博士(Dr. William Bennett)；对华援助协会主席傅希秋博士（Bob Fu）以及特朗普前顾问史蒂芬·班农等40多名前政府官员、国会议员、智库成员及宗教和人权活动人士。"当前威胁委员会"最早于1959年成立，经历了三次更迭，前三届分别针对苏联和恐怖主义的威胁。

班农在该委员会的活动上还表示，中国的制度是极权主义重商主义制度，由俄罗斯、澳大利亚、非洲、拉美等提供原材料，中国制造成品。与之相对的则是自由国家互相进行贸易的制度。

班农预测，到2025年，中国将按计划成为全球最大的经济体，最大的生产国和贸易国，并在重要的关键技术领域处于领先地位。他说，中国试图通过一带一路战略，成为欧亚大陆领先的海军和陆军力量，继而通过对海陆的霸权控制欧洲与东亚之间的贸易，同时又成为全球最大的制造国和销售市场。这样一来，中国就一箭三雕，跃身成为世界领先强国。

他警告说，西方经济精英还会继续从中国制造，冠以美国商标销售的模式中获益。但西方工人阶级和中产阶级前景将非常暗淡。