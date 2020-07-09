 班农涉募款诈骗遭起诉 郭文贵发文切割 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.08.2020

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时政风云

班农涉募款诈骗遭起诉 郭文贵发文切割

前白宫顾问班农和其他三人被控在「我们筑墙」众筹案欺诈捐款人。他在中国富商郭文贵上的游艇被捕，郭也立刻发表声明回应。

Guo Wengui und Steve Bannon (Getty Images/AFP/D. Emmert)

虽然郭文贵不断强调两人合作无关乎这次的起诉指控，但是在7月美国联邦调查局已介入调查两人合作媒体公司的金流。

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美国《华尔街日报》报道称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。

公开在网上发表反对中共统治、建立"新中国"宣言的中国足球名将郝海东近日接受了港媒的视频采访，将近90分钟的专访中，他讲述了自己为何与中共决裂的原因，也对儿子郝润泽被塞尔维亚球会解聘一事发出回应。

中国富商郭文贵11月20日在纽约举行了主题为“王健之死以及海航集团背后真相”的信息发布会。美国白宫前首席战略顾问班农前往为其助阵。郭文贵也一改“坚决拥护习主席”的态度。

(德国之声中文网) 班农 (Steve Bannon)是美国总统特朗普2016年大选战略顾问。特朗普胜选后，班农进入白宫继续担任首席战略顾问。 他在周四 (8月20日)被指控在美墨边境筑墙募款活动中欺骗捐助者，不过他在庭上并不认罪。

据一位执法部门的消息人士透露，班农是在康涅狄格州被检察官办公室和美国邮政检查局的特工逮捕的，当时他乘坐的是一艘45米长的游艇。这艘名为 「梅夫人号 」游艇的主人是中国在逃亿万富翁郭文贵。班农与他有过合作关系。

郭文贵随后发表声明表示，两人的确在为中国争取自由与民主上是「强大的盟友」，但强调与班农遭起诉一事没有相干，暂不评论。他说班农因为此项「无关」的调查无法再担任旗下GTV 媒体的董事会成员。

郭文贵的声明最后还提到，美国政府与中共政权不同，有无罪推定、公平审判与公正的法官。

涉案细节

美国联邦检察官在曼哈顿以共谋电汇诈骗与共谋洗钱起诉起诉66岁的班农和他的三名同伙科法奇 (Brian Kolfage)、巴多拉托 ( Andrew Badolato)和谢伊 (Timothy Shea)，指控他们诈骗了数百人，透过「我们筑墙」群众募资案吸引数千名捐赠者，并募得2500万美元。班农甚至将其中数十万的美元用在个人开支。

若被定罪，四人最高分别可判处40年监禁，但预计刑期应该不会这么长。

在曼哈顿的联邦法院出庭的班农带着手铐，也因为疫情戴上白色口罩。在律师的无罪辩护下，他以500万美元保释金交保，但被联邦地方法官限制出境。

他在离开法院时摘下口罩，对记者说：「这整个风波是为了阻止那些想要建墙的人。」

特朗普、班农与美墨边境墙

特朗普在白宫告诉记者，他对这些指控感到 「非常糟」，但试图与班农的募款案划清界限。他说：「我确实认为这是一个悲伤的事件......我现在完全没有和他打过交道，真的好多年了。」

特朗普表示，他对这个众筹项目知之甚少。但据《纽约时报》报道，他是参与其中的人之一，前堪萨斯州州务卿科巴赫（Kris Kobach）也在2019年说过特朗普曾提供支持。

虽然面对法院的挑战和国会的反对，特朗普一直在努力试图建造美墨边境墙，这是他2016年竞选开出的一张关键支票。美国政府数据显示，特朗普政府已经完成了48公里的新边境围栏，并在3200公里的边境上更换了另外386公里的路障。

Steve Bannon USA Politik (picture-alliance/AP Photo/J.D. Stevens)

虽然班农在2017年8月就被特朗普开除，但他所策划的「美国优先 」右翼民粹主义言论，还有坚决反对移民等立场，是特朗普这3年半执政以来的主要政策方向。

2019年路透社的一项调查显示，有超过33万名支持者捐款给不同承诺将自行修建边境墙的团体和个人。

与班农有关联的集团在新墨西哥州和德克萨斯州的私人土地上修建了两段墙体，引起当地居民的批评，他们说这项计划没有合法许可。去年的一份报告显示，德克萨斯州的墙体部分出现了锈蚀的问题，

特朗普20日表示他对这个项目「一无所知」，还说筑墙应该是为了政府，而不是为了私人，批评这些筑墙者是「作秀」。特朗普还表示，他不认为自己曾见过另外三名被指控的人。

班农的背景

班农是特朗普核心团队中第八个被逮捕或定罪的人，名单上还包括前竞选活动主席马纳福特（Paul Manafort）、长期朋友和顾问斯通（Roger Stone）、前国家安全顾问林（Michael Flynn）和前私人律师科恩（Michael Cohen）。

班农在加入特朗普的竞选团队之前，曾领导右翼的Breitbart新闻网站，为铁杆民族主义者、白人至上主义者、新纳粹分子和反犹主义者的超右翼运动发声。班农也是一名反全球主义者，此后他在美国和国外推动了各种右翼事业和推出各个选举候选人。

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