班农涉募款诈骗遭起诉 郭文贵发文切割

(德国之声中文网) 班农 (Steve Bannon)是美国总统特朗普2016年大选战略顾问。特朗普胜选后，班农进入白宫继续担任首席战略顾问。 他在周四 (8月20日)被指控在美墨边境筑墙募款活动中欺骗捐助者，不过他在庭上并不认罪。

据一位执法部门的消息人士透露，班农是在康涅狄格州被检察官办公室和美国邮政检查局的特工逮捕的，当时他乘坐的是一艘45米长的游艇。这艘名为 「梅夫人号 」游艇的主人是中国在逃亿万富翁郭文贵。班农与他有过合作关系。

郭文贵随后发表声明表示，两人的确在为中国争取自由与民主上是「强大的盟友」，但强调与班农遭起诉一事没有相干，暂不评论。他说班农因为此项「无关」的调查无法再担任旗下GTV 媒体的董事会成员。

郭文贵的声明最后还提到，美国政府与中共政权不同，有无罪推定、公平审判与公正的法官。

涉案细节

美国联邦检察官在曼哈顿以共谋电汇诈骗与共谋洗钱起诉起诉66岁的班农和他的三名同伙科法奇 (Brian Kolfage)、巴多拉托 ( Andrew Badolato)和谢伊 (Timothy Shea)，指控他们诈骗了数百人，透过「我们筑墙」群众募资案吸引数千名捐赠者，并募得2500万美元。班农甚至将其中数十万的美元用在个人开支。

若被定罪，四人最高分别可判处40年监禁，但预计刑期应该不会这么长。

在曼哈顿的联邦法院出庭的班农带着手铐，也因为疫情戴上白色口罩。在律师的无罪辩护下，他以500万美元保释金交保，但被联邦地方法官限制出境。

他在离开法院时摘下口罩，对记者说：「这整个风波是为了阻止那些想要建墙的人。」

特朗普、班农与美墨边境墙

特朗普在白宫告诉记者，他对这些指控感到 「非常糟」，但试图与班农的募款案划清界限。他说：「我确实认为这是一个悲伤的事件......我现在完全没有和他打过交道，真的好多年了。」

特朗普表示，他对这个众筹项目知之甚少。但据《纽约时报》报道，他是参与其中的人之一，前堪萨斯州州务卿科巴赫（Kris Kobach）也在2019年说过特朗普曾提供支持。

虽然面对法院的挑战和国会的反对，特朗普一直在努力试图建造美墨边境墙，这是他2016年竞选开出的一张关键支票。美国政府数据显示，特朗普政府已经完成了48公里的新边境围栏，并在3200公里的边境上更换了另外386公里的路障。

2019年路透社的一项调查显示，有超过33万名支持者捐款给不同承诺将自行修建边境墙的团体和个人。

与班农有关联的集团在新墨西哥州和德克萨斯州的私人土地上修建了两段墙体，引起当地居民的批评，他们说这项计划没有合法许可。去年的一份报告显示，德克萨斯州的墙体部分出现了锈蚀的问题，

特朗普20日表示他对这个项目「一无所知」，还说筑墙应该是为了政府，而不是为了私人，批评这些筑墙者是「作秀」。特朗普还表示，他不认为自己曾见过另外三名被指控的人。

班农的背景

班农是特朗普核心团队中第八个被逮捕或定罪的人，名单上还包括前竞选活动主席马纳福特（Paul Manafort）、长期朋友和顾问斯通（Roger Stone）、前国家安全顾问林（Michael Flynn）和前私人律师科恩（Michael Cohen）。

班农在加入特朗普的竞选团队之前，曾领导右翼的Breitbart新闻网站，为铁杆民族主义者、白人至上主义者、新纳粹分子和反犹主义者的超右翼运动发声。班农也是一名反全球主义者，此后他在美国和国外推动了各种右翼事业和推出各个选举候选人。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究