班农控诉遭“政治迫害” 专家：特朗普该心慌

美国总统特朗普前高级战略顾问班农因涉嫌诈骗美墨边境筑墙资金被捕。他声称检方的指控与逮捕是政治迫害。法律人士分析，特朗普已有多名团队成员被捕或遭起诉，可能影响总统大选选情。
（德国之声中文网）因涉嫌财务诈欺被捕的美国总统特朗普前顾问班农（Steve Bannon）表示，他是"政治迫害"的受害者。
班农周五在他的Podcast节目《班农战情室》（Bannon's War Room）中称，对他的逮捕是为了"阻止并恐吓那些支持特朗普在美国南部边境筑墙的人"。他还表示将"继续奋战"。
班农曾在2016年美国总统大选期间担任特朗普的战略顾问。本周四（8月20日），现年66岁的班农被指控在美墨边境筑墙募款活动中涉嫌诈欺与洗钱，受到指控的还有其三名同伙科法奇 (Brian Kolfage)、巴多拉托 ( Andrew Badolato)和谢伊 (Timothy Shea)。班农拒绝认罪，在缴纳500万元保证金后保释。
检察官表示，班农等人通过线上集资活动"我们筑墙"( We Build the Wall)募得了2500万美元的款项并承诺将这笔捐款用于修筑隔离墙上，但却将款项用于个人开支，。
班农是特朗普许多争议性决策的主要推手，包括禁止部分旅行者入境、退出《巴黎气候协定》等。在与特朗普及白宫其他成员频繁发生摩擦后，班农在2017年8月被解职。
消息人士：特朗普和班农还有联系
美国即将在11月迎来新一轮总统大选。在班农被捕后，即将竞选连任的特朗普周四急忙与班农划清界限。他在白宫对记者表示，"我对这个筑墙计划一无所知"。
"我已经很久不和他打交道了，这间房里的许多人都知情。他曾经参与过我们的团队，曾经在高盛集团效力。他在许多公司工作过。他也参与了我们的团队，为政府的一小部分事务效力，在初期的时候。我现在完全没有跟他来往。"
但据美国有线电视CNN引述知情者报道，班农日前告诉过友人，他近几个月内曾与特朗普有联络，而且根据班农的转述，两人的谈话涵盖了各种主题。
CNN驻白宫记者阿科斯塔（Jim Acosta）向另一名知情人士求证，后者表示"数周前"特朗普与班农曾经交谈，但只持续了几分钟。该名知情人士补充说道，特朗普和班农不太可能重新修复关系，因为特朗普对班农的"我们筑墙"项目私下为美墨边筑墙境募款感到不满。
班农是特朗普政府前核心团队中第六名面临刑事指控的成员。美国民权律师威利（Maya Wiley）在接受美国有线电视新闻频道MSNBC访问时分析："如今美国人民必须抉择，是否要将选票投给一个竞选团队中出现诈欺美国人民金钱者的总统。美国如今有4千万人失业。在班农涉嫌诈欺2500万美元的同时，一半的美国人没有工作。"她认为，如今真正的问题在于国会如何应对，强化法律规范以打击滥权现象，保护人民权益。
美国密歇根州东区前联邦检察官麦奎德（Barbara McQuade）在美国全国广播公司（NBC）的新闻网站上撰文分析，班农涉诈欺被捕，应该会使许多亲近特朗普的人士，甚至是特朗普本人胆战心惊。
麦奎德指出，针对班农的指控可能会使他面临多年的牢狱之灾，所以他有强烈动机，以透露机密信息为交换条件换取从轻量刑。作为特朗普曾经的高级战略顾问，班农曾与特朗普及其亲近人士有过密切接触，可能握有不少政府高层的把柄。而且特朗普在卸任后便不再享有豁免权，届时司法部门或将把矛头指向卸任总统。"如果班农握有关于特朗普及幕僚的犯罪信息，无论他是否得到总统特朗普豁免，他都可以选择公开。班农可以通过如今的选择，操控历史对他的评价。"
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美国《华尔街日报》报道称， 美国联邦调查局（FBI）正在对流亡美国的中国富商郭文贵展开调查，调查的内容涉及郭文贵美国媒体活动的资金来源以及他与白宫前战略顾问班农的合作。