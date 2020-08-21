班农控诉遭“政治迫害” 专家：特朗普该心慌

（德国之声中文网）因涉嫌财务诈欺被捕的美国总统特朗普前顾问班农（Steve Bannon）表示，他是"政治迫害"的受害者。

班农周五在他的Podcast节目《班农战情室》（Bannon's War Room）中称，对他的逮捕是为了"阻止并恐吓那些支持特朗普在美国南部边境筑墙的人"。他还表示将"继续奋战"。

班农曾在2016年美国总统大选期间担任特朗普的战略顾问。本周四（8月20日），现年66岁的班农被指控在美墨边境筑墙募款活动中涉嫌诈欺与洗钱，受到指控的还有其三名同伙科法奇 (Brian Kolfage)、巴多拉托 ( Andrew Badolato)和谢伊 (Timothy Shea)。班农拒绝认罪，在缴纳500万元保证金后保释。

检察官表示，班农等人通过线上集资活动"我们筑墙"( We Build the Wall)募得了2500万美元的款项并承诺将这笔捐款用于修筑隔离墙上，但却将款项用于个人开支，。

班农是特朗普许多争议性决策的主要推手，包括禁止部分旅行者入境、退出《巴黎气候协定》等。在与特朗普及白宫其他成员频繁发生摩擦后，班农在2017年8月被解职。

消息人士：特朗普和班农还有联系

美国即将在11月迎来新一轮总统大选。在班农被捕后，即将竞选连任的特朗普周四急忙与班农划清界限。他在白宫对记者表示，"我对这个筑墙计划一无所知"。

"我已经很久不和他打交道了，这间房里的许多人都知情。他曾经参与过我们的团队，曾经在高盛集团效力。他在许多公司工作过。他也参与了我们的团队，为政府的一小部分事务效力，在初期的时候。我现在完全没有跟他来往。"

但据美国有线电视CNN引述知情者报道，班农日前告诉过友人，他近几个月内曾与特朗普有联络，而且根据班农的转述，两人的谈话涵盖了各种主题。

CNN驻白宫记者阿科斯塔（Jim Acosta）向另一名知情人士求证，后者表示"数周前"特朗普与班农曾经交谈，但只持续了几分钟。该名知情人士补充说道，特朗普和班农不太可能重新修复关系，因为特朗普对班农的"我们筑墙"项目私下为美墨边筑墙境募款感到不满。

班农曾担任特朗普政府战略顾问

班农是特朗普政府前核心团队中第六名面临刑事指控的成员。美国民权律师威利（Maya Wiley）在接受美国有线电视新闻频道MSNBC访问时分析："如今美国人民必须抉择，是否要将选票投给一个竞选团队中出现诈欺美国人民金钱者的总统。美国如今有4千万人失业。在班农涉嫌诈欺2500万美元的同时，一半的美国人没有工作。"她认为，如今真正的问题在于国会如何应对，强化法律规范以打击滥权现象，保护人民权益。

美国密歇根州东区前联邦检察官麦奎德（Barbara McQuade）在美国全国广播公司（NBC）的新闻网站上撰文分析，班农涉诈欺被捕，应该会使许多亲近特朗普的人士，甚至是特朗普本人胆战心惊。

麦奎德指出，针对班农的指控可能会使他面临多年的牢狱之灾，所以他有强烈动机，以透露机密信息为交换条件换取从轻量刑。作为特朗普曾经的高级战略顾问，班农曾与特朗普及其亲近人士有过密切接触，可能握有不少政府高层的把柄。而且特朗普在卸任后便不再享有豁免权，届时司法部门或将把矛头指向卸任总统。"如果班农握有关于特朗普及幕僚的犯罪信息，无论他是否得到总统特朗普豁免，他都可以选择公开。班农可以通过如今的选择，操控历史对他的评价。"

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