班农拒绝配合司法调查 面临指控

（德国之声中文网）2021年年初美国国会大厦暴力冲击事件的调查小组对右翼民粹主义战略顾问史蒂夫-班农(Steve Bannon)采取了刑事处理。该小组日前一致确认了一份报告的内容，认定班农当时的做法妨碍了国会运作。尽管法院向其发出传票，但这位前总统特朗普的顾问未能在上周四就1月6日的事件出席议会调查委员会，并拒绝作证。

班农拒绝出席的理由是所谓的"总统行政特权" 。这使得国家元首可以隐瞒某些信息。 然而，民主党人认为，这种特权只存在于现任总统，而不存在于前任总统。

班农在国会大厦暴力事件扮演的角色

据多家美国媒体报道，美国国会大厦暴力冲击事件的调查小组在一份针对班农的报告中指称，在1月6日数百名特朗普极端支持者冲击美国国会之前，班农的公开言论显示，他已经事先知道1月6日当天会有"极端事件"发生。

据这份报告引述，就在2021年1月5日的一次广播节目中，曾经作为特朗普智囊团核心分子之一的班农曾公开声称："明天（1月6日），地狱的一切都会爆发"。

就此看来，如今美国司法部门需要班农作证的时间，并不属于他效力美国政府的时间。2021年年初暴力冲击国会事件发生时，他已经不再是美国总统的顾问。调查委员会副主席利兹-切尼（Liz Cheney）表示："班农先生没有任何法律依据可以无视委员会的合法传票"。

民主党控制的众议院将于周四在一次会议上决定是否向司法部提交针对班农的指控。如果投票通过，此案将被移交至美国司法部，再由司法部决定是否以藐视国会的刑事罪名对班农提起诉讼。 众议院民主党多数党领袖霍耶(Steny Hoyer)周二表示，这位前特朗普顾问"有责任为他的国家作证"。

等待班农的处罚

之后美国司法部将不得不决定是否对这位67岁的老人进行起诉。 班农理论上面临最高12个月的监禁，但罚款的可能性更大。

调查委员会主席汤普森（Bennie Thompson）说："班农先生将配合我们的调查，否则他将面临后果。" 他警告其他证人不要忽视调查委员会的传票。"如果你正在考虑走班农先生选择的道路，要知道你将面临这个问题"。他所指的是班农面临的惩罚。

班农2020年被控为了筹措美墨边境墙的资金涉嫌欺诈捐款人，将其捐款挪为私用。当时若被定罪，最高可被判处40年监禁。

最后一刻的特赦

他曾任美国极右派媒体布赖特巴特新闻网（Breitbart News）的执行主席，也曾出任美国总统特朗普2016年大选战略顾问。特朗普胜选后，班农进入白宫继续担任首席战略顾问。 后来因不明原因辞去白宫职务，继续担任布赖特巴特新闻网的执行主席，与逃亡海外的中国富商郭文贵关系慎密。二人多次向中国政治高层发出严厉指责，并发起了所谓的"爆料革命"。特朗普为了指控去年11月总统大选涉及诈欺寻求支持，与班农恢复了联系。

今年1月19日，特朗普在任期内最后一刻特赦73人、减刑70人。被特赦者当中就包括班农。班农在获得特朗普特赦后，仍有可能在纽约州立法院被起诉，因为总统特赦只适用于联邦级罪名。

(法新社、路透社、美联社)

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