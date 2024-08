班克斯到底想通过这两只互伸鼻子的大象传递什么样的信息呢?社交媒体上充斥着各种假说,有没有可能是班克斯借大象形象,带出那句英语谚语 “房间里的大象/ an elephant in the room” 来讽刺大家对当前社会存在的问题视而不见呢?