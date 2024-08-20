喵~ 不当社畜的感觉棒棒哒！ 在伦敦西北部的一块废弃广告牌上，一只黑猫慵懒地舒展着身体，并在试图抓挠木头猫架的破损部分。不过，该作品现身没多久，就被广告牌主人以安全为由将其拆除。此举让班克斯的粉丝们颇为不满，毕竟大多数人专程跑过来就是为了看这副作品。好在广告牌主人承诺会将这幅作品捐赠给艺术画廊。