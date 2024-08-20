班克斯让动物重获自由
最近，伦敦市民有幸地欣赏到了一场别开生面的动物展，那就是由英国知名街头艺术家班克斯(Banksy)所创作的动物主题的涂鸦作品。有稳健的山羊、也有恋爱的犀牛，漫步在伦敦街头寻找到它们的剪影，也不失为一种乐趣。
大猩猩领导的“越狱”行动
班克斯动物系列的第九幅新作的主角是一只大猩猩，只见它用力拉起动物园的铁卷门，一只海豹和几只鸟飞奔而出，门内还有一双双眼睛窥望着门外的世界。不过据BBC的报道，该作品是动物系列的最后一幅。好在这位街头艺术家总是会带我们意外的惊喜…
犀牛也要谈恋爱
谁能告诉我那只犀牛在做什么？ 乍眼一看，这只不安分的犀牛似乎爱上了一台废弃的汽车，即将上演一部激情四溢的“爱情动作片”。但定睛一看，搭配上引擎盖上的交通锥，是不是觉得这台汽车神似一只犀牛。或许班克斯的动物园里很快就要迎来新生命？
班克斯动物园里的水族馆
猜猜看，这是误入水族馆的警卫亭还是勇闯警卫亭的鱼缸？ 对于这部作品解读，可谓是千人千面。有人认为这些是食人鱼，是在暗讽警察内部的诸多丑闻。不过艺术家解释道，他单纯地希望在整个社会被令人不安的新闻消息笼罩之际，设计一些街头艺术为众人打气。
伸懒腰的猫
喵~ 不当社畜的感觉棒棒哒！ 在伦敦西北部的一块废弃广告牌上，一只黑猫慵懒地舒展着身体，并在试图抓挠木头猫架的破损部分。不过，该作品现身没多久，就被广告牌主人以安全为由将其拆除。此举让班克斯的粉丝们颇为不满，毕竟大多数人专程跑过来就是为了看这副作品。好在广告牌主人承诺会将这幅作品捐赠给艺术画廊。
偷食鱼的鹈鹕
班克斯动物系列第五幅作品降临在伦敦东北部、一间炸鱼薯条店的外部墙壁上。壁画里的两只鹈鹕正享受着餐厅里的美味的鱼。这家餐厅老板非常激动并在Instagram上发文表示感谢，“很荣幸能在我们店的墙上拥有一幅@班克斯的作品！感谢你选择了我们，并在沃尔瑟姆斯托（Walthamstow）展示你的才华。”
月光下孤独的狼
出现在伦敦街头的第四幅作品是一只孤独嚎叫的狼，背景的卫星天线似乎象徵着一轮明月。可惜的是，它的嚎叫声并未持续多久。据目击者称，一些蒙面人利用梯子爬上屋顶，将卫星天线整个拆下带走了。
在都市丛林中荡秋千
在班克斯展示动物系列作品的第三天，三只猿猴出现在伦敦东区红砖巷（Brick Lane）。红砖巷一带是伦敦最具活力、充满文艺气息的潮流集散点之一。此时班克斯的粉丝们已经有预感，班克斯定会带来声势更为浩大的系列作品。
和大象做邻居
班克斯到底想通过这两只互伸鼻子的大象传递什么样的信息呢？社交媒体上充斥着各种假说，有没有可能是班克斯借大象形象，带出那句英语谚语 “房间里的大象/ an elephant in the room” 来讽刺大家对当前社会存在的问题视而不见呢？
孤立无援的山羊
这副以山羊为主角的壁画就是班克斯动物系列最早公开的作品，展示了一只山羊在下方岩石坠落、孤立无援却不得不努力保持平衡的场景，这一幕也被另一头的一台摄像头注视着 ----原本镜头是对着街头。据悉，安保公司的员工已将摄像头方向调整到原来的位置。