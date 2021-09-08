 班克斯的自碎画作再度拍卖  | 文化经纬 | DW | 12.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

班克斯的自碎画作再度拍卖 

英国神秘涂鸦艺术家班克斯（Banksy）原名《气球女孩》（Girl with Balloon）的自碎名画《爱在垃圾桶里》（Love is in the Bin）预计将以３年前近４倍价格拍卖成交。新冠大流行瘟疫期间，全球艺术品销售剧增。班克斯的多幅作品均以巨额拍价落椎。 

2019 年，班克斯的“爱在垃圾桶”在德国弗里德·布尔达（Frieder Burda ）艺术收藏馆展出

2019 年，班克斯的“爱在垃圾桶”在德国弗里德·布尔达（Frieder Burda ）艺术收藏馆展出  

（德国之声中文网）刚卖出即部分自毁３年后，班克斯的“《气球女孩》再度在国际著名拍卖行苏富比拍卖，预计将以近４倍于当年的拍价成交。  

尽管有一半被剪成一条条，但更名为“爱在垃圾桶”的该画作的买家决定出手2018 年 10 月到手的这件宝贝。该藏家上周五（9月3日）通过苏富比表示，“3年前的那个超现实之夜，我偶然成为〈爱在垃圾桶里〉的所有人，非常荣幸。……成为围绕这件世界上最著名艺术品之一的故事的一部分，是一段令人难以置信的旅程，不过，现在到了放弃这幅画的时候了。”  

 2019 年，该收藏家将这幅作品（班克西最著名模板之一的彩绘版本）借给德国巴登-巴登的弗里德·布尔达博物馆一个月，以飨公众。 

《气球女孩》原作

《气球女孩》原作

大流行瘟疫期间艺术品市场火爆  

该作定于 10 月 14 日再度拍卖，苏富比的预估拍价为400－600万英镑（550-830 万美元，或 460-700 万欧元）。 

 它将不是这位难以捉摸的英国艺术家开年以来获令人咋舌拍价的唯一作品。大流行瘟疫期间，全球艺术品销售市场火爆。今年3 月，班克斯的一幅纪念医护人员的画作以 1440 万英镑价格售出。艺术家把收入捐给了英国的国民卫生保健服务系统（National Health Service ）。  

班克西在雷丁（Reading)监狱外的一幅涂鸦作品

班克西在雷丁（Reading)监狱外的一幅涂鸦作品

（德新社，路透社） 

 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

DW.COM

黑猩猩攻占国会 班克斯讽刺画天价卖出

伦敦下院里，大猩猩议员济济一堂：在买主眼里，为街头艺术家班克斯（Banksy）的这幅画作，值得拿出980万英镑。此前，苏富比拍卖行的预估价仅为其五分之一。  

涂鸦艺术家班克斯资助船只援救难民

英国街头涂鸦艺术家班克斯资助的一艘救援船，日前在海上营救了89名难民。班克斯曾多次表达对难民的同情和支持。  

相关内容

Hungarian born US billionaire philanthropist and Chairman of the Soros Fund Management LLC George Soros gives a speach during the meeting of International Crisis Group Working to Prevent Conflict Worldwide in Brussels, Belgium on 23.10.2014 by Wiktor Dabkowski

索罗斯看空中国 称贝莱德正在酿成“投资悲剧” 08.09.2021

近日，美国金融巨鳄、慈善家索罗斯几度将矛头对准中国，看空对华投资。在他发表于《华尔街日报》的最新文章中，他抨击全球最大的资产管理公司贝莱德向中国倾注巨资，威胁“客户资产和美国等民主国家的安全利益”。贝莱德方面则否认批评。

Handout photo dated September 23, 2020 of Adidas has produced a new pair of classic ZX8000 shoes that are expected to fetch up to US$1 million at auction. The new Porcelain design was released in conjunction with Meisssen, which is a historic luxury pottery-maker that has existed since 1708. The shoes are made of hand-painted leather, and then overlaid with a razor-thin porcelain veneer. It depicts 15 patterns that is found on Meissens Krater Vase  which is so complicated to make the porcelain marquis can only produce two per year. It took more than a year to develop the sneaker, and then a further six months to create it by hand by four Meissen painters. The shoes will hit the auction block at Sothebys later today, with all proceeds going to local youth art programs. Photo by Sothebys via ABACAPRESS.COM

价值10万欧元 没人能穿的运动鞋 20.12.2020

苏富比拍卖行再次拍卖了一双鞋子。这是一款带有三条条纹，并配有欧洲第一名瓷-精美迈森瓷器装饰件的运动鞋。拍卖所得将用于社会公共机构。

Ein Seerosen-Werk des französischen Malers Claude Monet (1840-1926). Das Gemälde, das zwischen 1917 und 1919 angefertigt wurde und ein mal zwei Meter groß ist, könnte bei einer New Yorker Auktion einen Preis von rund 40 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) erzielen. Die Versteigerung im Auktionshaus Sotheby's ist für den 12. Mai angesetzt. +++ dpa-Bildfunk +++

莫奈 《睡莲池塘》 拍卖价创记录   14.05.2021

法国大画家克劳德·莫奈（Claude Monet ）的一幅睡莲在苏富比拍卖会上以7040万美元成交。拍卖行称，此为这位印象派大师最喜爱的这一题材画作迄今所获最高价格。   

广告
2019 年，班克斯的“爱在垃圾桶”在德国弗里德·布尔达（Frieder Burda ）艺术收藏馆展出

班克斯的自碎画作再度拍卖 

英国神秘涂鸦艺术家班克斯（Banksy）原名《气球女孩》（Girl with Balloon）的自碎名画《爱在垃圾桶里》（Love is in the Bin）预计将以３年前近４倍价格拍卖成交。  

New York Columbia Universität Chinesische Absolventen

要不要“鸡娃”？北美华裔父母的难题

“鸡娃”是中国这几年来流行的一种教育方式，意为：给孩子“打鸡血”。许多“虎爸虎妈”们喊着“起跑线上鸡娃”的口号，从孩子出生起，就给孩子安排各种学习辅导班、文体类兴趣课等。而这股风潮同样影响到了中国之外的华人世界。  