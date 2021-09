文化经纬

班克斯的自碎画作再度拍卖

英国神秘涂鸦艺术家班克斯(Banksy)原名《气球女孩》(Girl with Balloon)的自碎名画《爱在垃圾桶里》(Love is in the Bin)预计将以3年前近4倍价格拍卖成交。新冠大流行瘟疫期间,全球艺术品销售剧增。班克斯的多幅作品均以巨额拍价落椎。

2019 年,班克斯的“爱在垃圾桶”在德国弗里德·布尔达(Frieder Burda )艺术收藏馆展出

(德国之声中文网)刚卖出即部分自毁3年后,班克斯的"《气球女孩》再度在国际著名拍卖行苏富比拍卖,预计将以近4倍于当年的拍价成交。 尽管有一半被剪成一条条,但更名为"爱在垃圾桶"的该画作的买家决定出手2018 年 10 月到手的这件宝贝。该藏家上周五(9月3日)通过苏富比表示,"3年前的那个超现实之夜,我偶然成为〈爱在垃圾桶里〉的所有人,非常荣幸。……成为围绕这件世界上最著名艺术品之一的故事的一部分,是一段令人难以置信的旅程,不过,现在到了放弃这幅画的时候了。" 2019 年,该收藏家将这幅作品(班克西最著名模板之一的彩绘版本)借给德国巴登-巴登的弗里德·布尔达博物馆一个月,以飨公众。 《气球女孩》原作 大流行瘟疫期间艺术品市场火爆 该作定于 10 月 14 日再度拍卖,苏富比的预估拍价为400-600万英镑(550-830 万美元,或 460-700 万欧元)。 它将不是这位难以捉摸的英国艺术家开年以来获令人咋舌拍价的唯一作品。大流行瘟疫期间,全球艺术品销售市场火爆。今年3 月,班克斯的一幅纪念医护人员的画作以 1440 万英镑价格售出。艺术家把收入捐给了英国的国民卫生保健服务系统(National Health Service )。 班克西在雷丁(Reading)监狱外的一幅涂鸦作品 (德新社,路透社)

