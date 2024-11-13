珠海血腥撞人事件后：清理悼念花束、网络信息审查

周一晚珠海体育中心发生开车冲撞人群事件，导致35人死亡。事件后，有民众在现场摆放鲜花以示悼念，不过据报道，周三，这些花束被移走；与此同时，微博热搜词条被删除。

（德国之声中文网）“我们应该记住那些死去的人们，不应该那么冷漠。我想，应该有更多珠海人来这儿献花悼念”，一位50岁的女士向法新社记者说道。

在珠海事发现场，周三（11月13日），安保措施非常严格，法新社记者试图拍照摄像时，便衣警察用身体和雨伞遮挡。

自周二夜间，记者便观察到，人们在事发地点附近安放蜡烛和鲜花，以悼念遇难者。

不过，周三早晨，清洁人员来清理现场，一些人告诉法新社说，是“上面的命令”。现场的官员称，悼念物品被转移到室内的“哀悼厅”，但公众并无法进入。

路透社记者也报道说，民众摆放的蜡烛、白酒等悼念物品被清理走。

周三，乘电单车的快递人员仍在现场放下花束，不过，几乎立即被安保人员移走。路透社记者看到，一些字条上写着：陌生人一路走好，希望天堂没有恶棍，善必胜恶，安息。

最初，记者被允许与献花的民众短暂交谈，之后，一些身着浅蓝色制服的安保人员告知记者，不要与民众交谈或拍摄花束上的字条。

中国外交部周三表示，据悉目前没有外国公民在此事件中受伤，并表示，中国是世界上最安全的国家之一。

掌控叙事

这是珠海航展期间第二次发生类似事件。2008年航展期间，一名男子开卡车冲入拥挤的校园，导致至少四人死亡，20人受伤。

香港浸会大学研究中国新闻审查的闾丘露薇表示，珠海事件的信息控制与中国其它事件类似。她表示，这些审查是试图掌控叙事，警方声明成为唯一官方解释，并且不允许人们提出挑战或进行讨论。与此同时，也是要减少恐慌，也防止效仿。

她补充说，中国地方官员也出于担心问责倾向于不向公众发布信息。

珠海体育中心入口 图像来源: dpa/picture alliance

删帖

周一深夜事件发生后，微博上显示血腥场面的视频和图片被迅速删除。事后发布在小红书上的视频也被删除。

中国官方媒体周二晚六点半公布有35人死亡，随后，相关词条在微博成为热搜头条，在一小时内就有6900万阅读量。不过，周三下午，相关微博热搜词条被移除。

央视新闻联播周二晚用了约1分半报道习近平和李强对此事的指示，不过未播放珠海画面。习近平要求各地区和有关部门“深刻汲取教训、举一反三，加强风险源头防控，及时化解矛盾纠纷，严防发生极端案件”。

信息控制

中国的信息控制由来已久。2008年毒奶粉事件导致约30万儿童受影响，有关部门压制相关消息。当时距离北京奥运开幕仅数天。

四川大地震导致估计7万人死亡的事件后，外国媒体的报道也受到限制。此外，新冠疫情最初出现时，相关消息也被封锁。

（法新社、路透社）

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