珠海航展在“清零”政策阴影下开幕

（德国之声中文网）一个缩水版的中国最大航展于周二（11月8日）开幕。一些代表因中国"清零"防疫政策无法参展，因为中国的新冠感染人数达到六个月来的最高水平。

三名不愿透露姓名的参展者告诉路透社，在南方城市珠海举行的中国航展的组织者上周告诉参展者，按照"清零"政策的要求，他们必须提前三天到达该市；即使如此，一些如期到达者还是被阻止进入展会，因为他们上周参观了北京的某地，而那里出现了阳性病例。

一家西方发动机制造商的中国高管说，从北京去的很多代表已经沮丧地打道回府了，尽管也有人在最后一刻获得进入展会的许可。

该展会的组织者没有立即回应置评请求。

中国的"清零"防疫政策让国内民航业遭受重创，导致中国的航空公司今年出现了数十亿美元的亏损。在相对开放的国际市场上，瑞安航空和新加坡航空等同行则在疫情阴影下获得创纪录的收益。

C919客机首次参加了珠海航展的飞行展示

除了清零政策之外，由于俄罗斯入侵乌克兰遭致其国内航空业受到西方制裁，中国更加强调其航空业的自主创新能力。

新加坡航空杂志《Flightglobal》亚洲区主编华德隆（Greg Waldron）说："中国航空爱好者对珠海航展非常感兴趣。对于那些想要了解中国不透明的民用和国防航空行业的人来说，错过这次展会是一个重大的损失。"

2022年中国航展的七大看点 歼-10战机的特技飞行表演 在广东珠海，中国航展11月8日拉开帷幕。图中，中国空军八一飞行表演队在进行表演。同样在航展献技的还有“红鹰”飞行表演队。据中国媒体此前报道，空军八一飞行表演队的8架歼-10战机在11月3日飞抵珠海国际航展中心，比上一届航展阵容更大。该飞行表演队多次参加国际性航展，进行歼-10特技飞行表演。

2022年中国航展的七大看点 C919首度亮相中国航展进行飞行表演 中国国产C919客机首次在中国航展上亮相。据中国官媒报道，商飞公司的C919展示了大仰角起飞、45度盘旋机动等一系列动作表演。C919是中国第一架按照国际适航标准自主研发、拥有自主知识产权的喷气式客机，座位数为158-192个，最大航程为5555公里。它于2017年进行了首飞。商飞公司在航展上宣布，新获得七家中国租赁公司300架确认订单。此前，它获得了815架C919的确认订单或意向订单。

2022年中国航展的七大看点 “20家族” 图中是11月7日，一架歼-20隐形战斗机正为中国航展进行训练。它旁边，一架运油-20加油机正在滑行。据中国空军新闻发言人申进科大校6日介绍，这是歼-20首次降落珠海机场进行展示，也是运油-20首次在空中飞行展示。歼-20、运-20、运油-20等为代表的战机被中方称为“20家族”，这些战机悉数在本此航展亮相。

2022年中国航展的七大看点 有3根加油管的运油-20 中方公开资料显示，运油-20是中国自主研制生产的首款大型加油机。在11月8日的中国航展上，运油-20展示了其3根加油管。中国空军新闻发言人申进科此前表示，运油-20可以给空中“三剑客”歼20、歼16、歼10C战机加油。运油-20目前已投入练兵备战。视频显示，今年8月佩洛西访台后中方的围台军演中也有运油-20的身影。

2022年中国航展的七大看点 中国空军最先进的重型隐形战斗机歼-20 据中国军事专家介绍，歼-20目前是中国空军最先进的重型隐形战斗机。歼-20于2016年首次在中国航展上公开亮相。2017年，中国国防部发言人宣布歼-20已批量交付部队。据中方报道，歼-20是世界上首款拥有双座型的第五代隐身战斗机。图中是11月8日歼-20战斗机在空中进行飞行表演。

2022年中国航展的七大看点 “鲲龙”AG600M首度真机参展 图中是中国自主研发的大型水陆两栖飞机“鲲龙“AG600M（灭火型）在中国航展上亮相，进行12吨低空投水演示。据中国官媒报道，该水陆两栖型飞机承担着大型灭火和水上救援的双重任务。另外，“鲲龙“AG600M也在静态展示区参展，让看展者可以近距离接触。

2022年中国航展的七大看点 首展的攻击-2无人机 这是中国空军攻击-2无人机首次进行飞行展示。2019年的国庆70周年阅兵式上，攻击-2无人机亮相。据发言人申进科介绍，“攻击-2无人机是中国研制的一型中高空长航时察打一体无人机系统，是执行边境巡逻、打击恐怖主义的重要武器装备”。另外在地面静态展示的还有无侦-7、无侦-8、无侦-10等无人机装备。



中国商飞公司研制的大型客气C919是最近获得认证的国产飞机，成为业内主流公司空客和波音的窄体干线中程客机的竞争对手。C919客机周二首次参加了珠海航展的飞行展示，在户外戴着N-95口罩的人群面前进行了45度急转弯表演。在此之前，四架歼-20隐形战斗机以近距离编队的方式飞驰而过。

据航班追踪网站FlightRadar24报道，在C919客机展演的同一天，中国南方航空公司运营了最后一班从洛杉矶飞往广州的空客A380航班。由于疫情对客流量的严重影响，几家航空公司决定让它们的超大型客机退役。其中中国国内唯一运营A380的中国南方航空，将在今年内让该机型全部退役。

中国南方航空公司没有立即回应置评请求。

空中客车、波音和中国商飞等公司都首次在珠海航展秀出了中小型单通道飞机。该展会通常是两年举办一次，但是由于新冠疫情，原定于 2020年的上次展会延后至2021年举行。

据中国媒体《第一财经》报道，中国商飞公司从多家租赁公司获得了总共300架C919大型客机和30架ARJ21支线飞机的确认订单。该制造商没有立即回应置评请求。

在美国众议院议长佩洛西8月率团访问台北之后，中国在该地区举行大规模军事演习，中国和台湾之间的紧张局势不断加剧，而此时世界也因乌克兰冲突而紧张不安。

“无人机集市”

中国官媒《环球时报》报道，围绕HQ-17AE短程防空导弹综合体建造的新型反无人机防御系统将在展会上首次亮相，作为对传统防空系统难以识别和攻击的低慢小型无人机的反制措施。

据《环球时报》报道，中国还展示了一种FH-97A "忠诚幕僚"无人机模型，旨在与有人驾驶的飞机进行协调。该飞机与去年首次展示的FH-97概念机不同。

根据照片，FH-97与美国克拉托斯（Kratos）公司开发XQ-58A Valkyrie几乎同款，后者在2019年进行了首次飞行；而FH-97A看起来更像波音公司在澳大利亚开发的更大的幽灵蝙蝠（Ghost Bat）MQ-28的缩小版。

"来自展会的早期图像表明，珠海航展将再次成为中国无人机技术的主要集市，包括似乎未来可能伴随中国歼-20战斗机参战的无人机的模型。"华德隆说，"不过，要了解展会上的各种无人机模型是否代表中国军方投资的真实方案，可能还是非常困难的。"

（路透社）

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