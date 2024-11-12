珠海汽车无差别冲撞市民事件致35人死亡

珠海航展举办前一天，一名男子驾驶越野车冲撞该市体育中心内的市民，导致35人死亡、43人受重伤。中国国家主席习近平和总理李强指示要严惩凶手。

（德国之声中文网）珠海市公安局本周二（11月12日）发布警情通报称，11月11日19时48分许，珠海市体育中心内发生一起犯罪嫌疑人驾车冲撞锻炼市民的重大恶性案件，致35人经抢救无效死亡、43人受伤住院治疗。

警方称，62岁的樊姓嫌疑人周一晚间驾驶小型越野车闯闸强行进入珠海市体育中心，冲撞正在体育中心内部道路锻炼的市民，驾车逃跑时被赶赴现场的公安民警当场控制。民警发现樊某在车上持刀自残，立即将其制止并送往医院救治。樊某自残致颈部等部位严重受伤后昏迷，目前仍在救治之中，暂时无法接受公安机关讯问。

警方称，公安机关经综合现场勘查、视频监控、证人证言和电子证据等情况，初步查明，案件系"樊某对其离婚后财产分割结果不满而引发"。

网民反应

社交平台X上流传着一些据悉与珠海驾车冲撞案相关的视频。在一段视频中，数十人趴在体育中心的跑道上。一名女子说"我的脚断了"。同一视频还显示，一名消防员正在对一名受伤人员进行心肺复苏。在场的群众被告知离开现场。

在中国大陆，与珠海驾车冲撞案相关的视频全部遭封杀。有网民质疑警方的说法："凶手还在昏迷中你们就知道原因了？","说话负点责任，你先调查好原因了？"

习近平、李强要求严惩凶手

11月12日晚些时候，新华社发布消息称，案件发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视并作出重要指示指出，广东珠海市香洲区体育中心发生驾车冲撞行人案件，造成重大人员伤亡，性质极其恶劣。要全力救治伤员，精心做好伤亡人员及家属安抚善后工作。要依法严惩凶手。各地区和有关部门要深刻汲取教训、举一反三，加强风险源头防控，及时化解矛盾纠纷，严防发生极端案件，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。

中共中央政治局常委、国务院总理李强作出批示指出，要全力抢救伤员，稳妥做好善后，尽快查明案情并依法严惩凶手。要防控结合，切实做好风险隐患和社会矛盾排查化解，确保社会大局稳定。

珠海这起重大恶性事件发生在亚洲最大航空展珠海航展（11月12日--17日）前一天。目前，珠海体育中心封闭，珠海航展加强了安保。

近期，中国国内发生多起袭击事件，嫌疑人似乎针对的都是路人，例如上下学的学童。今年9月30日，一名37岁男子在上海市的一家沃尔玛超市内无差别持刀袭击超市内顾客，造成3人死亡，15人受伤。今年10月，一名 50 岁男子因在北京一所小学外持刀伤人，导致五人受伤，其中包括三名未成年人。

（综合报道）

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