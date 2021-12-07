后续发展

美国在1944年和1945年击败了日本海军部队，并陆续占领数个重要的西太平洋岛屿。1945年8月美军分别于广岛和长崎投下原子弹，造成大量日本平民死亡。这是人类历史s上第一次也是唯一一次在战争中使用核武器，促使日本投降以及第二次世界大战结束。由于对珍珠港的袭击是在没有宣战和没有明确警告下发生的，因此该袭击在后来的东京审判中被判定为战争罪。图为对珍珠港事件负责的东条英机被判处死刑。