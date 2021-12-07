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珍珠港事件，又称“偷袭珍珠港”，是指日本海军1941年12月7日对美国太平洋海军基地珍珠港的偷袭作战事件。这场二战时期日本政府策划的袭击导致太平洋战争的爆发，是二战的重要转折点。
1941年12月7日，大日本帝国海军偷袭了美军在太平洋的珍珠港军事基地，造成了大约2400名美国人丧生，从而将美国卷入了第二次世界大战。时任美国总统罗斯福（Franklin Roosevelt）将这一天称作美国的“耻辱日”。在珍珠港遭袭后的第二天，原本是二战中立国的美国对日本宣战。
日本1937年发动了全面侵华战争（图），此后一直无法脱身、陷入战争泥潭，经济每况愈下。为继续对华战争，日本开始入侵南洋一些地区，夺取他国资源。1941年夏季，美、英等国开始对日本进行严厉的经济制裁，其中包括石油禁运。在此背景下，日本对珍珠港发动突袭，以求先发制人。
日本集结了6艘航母、300多架战机，在1941年12月7日（星期日）早晨对美国夏威夷珍珠港海军基地实施了两波攻击，美军毫无准备，损失惨重。美军8艘战舰受损，其中4艘被击沉。其他被日军击沉或损坏的还包括美军的3艘巡洋舰、3艘驱逐舰等和188架飞机。相比美方，日方的损失较轻。
四艘被击沉的美军战舰后来被打捞起来，一些后来重新服役，唯一的例外是亚利桑那号战列舰（图）。该战舰遭日军轰炸之后损毁严重，最终坐沉港内。舰上的1400名海军人员中，有1177人死亡。在珍珠港事件中阵亡的美军士兵中，有近一半都是亚利桑那号战列舰（USS Arizona）上的海军。
尽管对美军造成了沉重打击，但是日军未能打击到美国太平洋舰队的三艘主力航空母舰。三艘航母恰逢都不在珍珠港内，因此丝毫未损。对此，日本海军联合舰队司令长官、袭击的策划者山本五十六深感遗憾。据中国媒体报道，山本在袭击后表示：“我们唤醒了一位巨人”。图中是日本部队进出珍珠港的路线。
日本偷袭珍珠港的消息传来，美国举国震惊（图为珍珠岛事件后的美国）。在珍珠港遭袭的第二天，美国就正式对日本宣战。总统罗斯福在国会发表慷慨激昂的讲话，他说，“我们不仅要捍卫到最后一刻，还要确保这类背叛绝不会再次使我们蒙受危险。”英国也随即对日本宣战。德国和意大利则跟随日本分别向美国宣战。1942年6月日本在中途岛海战惨败后，日本海军失去了开战以来的战略主导权，胜利的天平开始倾向于美方。
美国在1944年和1945年击败了日本海军部队，并陆续占领数个重要的西太平洋岛屿。1945年8月美军分别于广岛和长崎投下原子弹，造成大量日本平民死亡。这是人类历史s上第一次也是唯一一次在战争中使用核武器，促使日本投降以及第二次世界大战结束。由于对珍珠港的袭击是在没有宣战和没有明确警告下发生的，因此该袭击在后来的东京审判中被判定为战争罪。图为对珍珠港事件负责的东条英机被判处死刑。
日本战败后，美国一度占领日本，在此后年间日本同美国建立了十分紧密的联系，结为同盟。目前，成为经济强国的日本仍有美军基地，东京为此每年支付大量费用。这也构成世界历史上化敌为友的最重要范例之一。图中是2016年12月，时任日本首相安倍晋三访问珍珠港时3名在珍珠港事件中幸存的美国老兵。
在日本偷袭珍珠港事件80周年之际，约一百名日本国会议员12月7日在东京集体参拜被中国和韩国视为日本侵略象征的靖国神社。靖国神社祭祀日本战死者，其中包括被定罪的战犯。批评者指出，日本政要参拜靖国神社并捐款是对该国战时行为缺乏悔意的表现。
在珍珠港事件80周年纪念日，美国举行纪念活动，总统拜登向珍珠港的美军阵亡者致敬（图为纪念馆的阵亡者名单）。拜登在白宫此前发布的相关纪念公告中表示：“感谢最伟大的一代，他们引导我们的国家走过了一些最黑暗的时刻，并为将一个国际体系、一个将从前的对手变为盟友的国际体系奠定了基础”。
日军本偷袭珍珠港事件 80周年之际，约 100 名日本国会议员周二（12月7日）在东京集体参拜被中国和韩国视为日本侵略象征的靖国神社。
日本新政府继续推行前首相安倍晋三的军事强化和独立路线。该国国防开支更是创下新高，而这都和中国不无关系。
八十年前到中国协助抗日的美国飞行队，一向被视为是中美合作的历史性典范。周二，“飞虎队”成立八十周年之际，来自中美两国的老兵和官员举行了线上庆祝活动。
媒体报道称，日本将推出一项创纪录的国防预算。前首相安倍呼吁，日本应将同盟友的合作提升到"新的水平"。
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