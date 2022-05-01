珍宝海鲜舫：昔日海上食府沉没海底

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香港知名旅游地标“珍宝海鲜舫”在停业两年多之后准备驶向东南亚，途中在南海海域遇到风浪导致船身倾覆，沉入海底。这座昔日的“最大海上食府”1976年开业，装修富丽堂皇，曾经是许多访港游客必去的景点之一。
珍宝海鲜舫的母公司香港仔饮食集团于6月20日发布声明称，珍宝海鲜舫于上周二（14日）启航离港，当周六下午（18日）行驶至南海西沙群岛附近水域时遇上风浪，船身入水开始倾侧。尝试救援后不果，海鲜舫最终于6月19日全面入水翻转。
在船只翻沉过程中，没有任何船员受伤。香港仔饮食集团解释，由于事发地点水深超过1000米， 拟进行打捞工程亦非常困难。对海鲜舫的意外感到难过不舍，公司现正向拖船公司进一步了解事故详情。
珍宝王国（Jumbo Kingdom）是香港香港岛南区黄竹坑深湾一组水上餐厅，由并排停泊的两艘著名海上画舫珍宝海鲜舫（Jumbo Floating Restaurant）及太白海鲜舫（Tai Pak Floating Restaurant）组成，是香港南区的著名地标。
珍宝海鲜舫1976年10月19日正式落成开业，该画舫仿照中国宫廷设计，据称当时仅仅传统手工艺装饰品和壁画等就花费了600万港元。多年来这里是许多访港游客必会“打卡”的景点之一，曾接待过超3000万名宾客。《食神》、《无间道2》、《生化危机6》等电影都曾在这里取景。
据媒体报道，其实“珍宝王国”从2013年就开始入不敷出，持续亏损。2020年初新冠疫情爆发后，旅游业和餐饮业遭受重创，珍宝海鲜舫也于同年3月在官方网站宣布停业，而此时累积亏损已超过1亿港元。
在珍宝海鲜舫停业之后，业主曾尝试采取多种方式让这艘画舫恢复生机，比如捐赠给香港海洋公园作为文化景点发展，或者捐给其他机构，但都因为找不到合适的运营机构或者是运营成本高昂而宣告失败。到2022年5月底，母公司表示海事牌照将于2022年6月到期，加上需要进行检查、维修和存放，因此决定于6月移离香港，并寻找新经营者。不料这一离开就是永别。
尽管正值五一小长假，北京的主要旅游景点却门可罗雀，北京餐饮业“五一”假期期间暂停堂食的规定令业主收入大减。
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自上周南非宣布发现新的新冠变种病毒後，目前全球已有多国出现Omicron变异株的确诊案例。在多国透过实施旅游禁令来防止新变种病毒传播时，南非批评相关措施，说相关作法只会使非洲国家经济受创。
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