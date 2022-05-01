珍宝海鲜舫：昔日海上食府沉没海底

“活化”计划多次触礁

在珍宝海鲜舫停业之后，业主曾尝试采取多种方式让这艘画舫恢复生机，比如捐赠给香港海洋公园作为文化景点发展，或者捐给其他机构，但都因为找不到合适的运营机构或者是运营成本高昂而宣告失败。到2022年5月底，母公司表示海事牌照将于2022年6月到期，加上需要进行检查、维修和存放，因此决定于6月移离香港，并寻找新经营者。不料这一离开就是永别。