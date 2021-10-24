 《玻璃心》走紅 「壞壞」歌手黃明志有話說 | 文化经纬 | DW | 26.10.2021

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文化经纬

《玻璃心》走紅 「壞壞」歌手黃明志有話說

大馬鬼才黃明志與陳芳語一週前推出新歌《玻璃心》，整部MV充滿粉紅色，暗諷中國小粉紅，兩邊愈吵Youtube點擊率愈高，截至周二已破1728萬次。很多平常不聽嘻哈歌曲的人都問：誰是黃明志？

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马来西亚华人创作歌手、导演黄明志

（德國之聲中文網）來自馬來西亞的創作歌手黃明志，上週發表最新歌曲《玻璃心》，歌詞句句嘲諷在網路上四處引戰、嗆人辱華的中國網民。逆風迎戰小粉紅的大膽作風，扳倒一票高喊「一個中國」的港台藝人，因此掀起一股熱潮，該曲目前更高佔Youtube港台點擊率第一、甚至澳洲發燒影片第3名。

《玻璃心》為什麼引起高度爭議？這首歌歌詞乍看之下是甜蜜蜜的情歌，但仔細看內容，则提及棉花、哈密瓜、再教育等關鍵字，暗諷新疆問題，或是以蝙蝠、果子狸影射新冠病毒的起源等。

MV背景與兩名主唱都是鮮豔的粉紅色，讓整首歌的針對對象呼之欲出，歌名《玻璃心》與歌詞「說的話你從來都不想聽，總覺得全世界與你為敵」等句，描寫四處在網路上出征的「小粉紅」們。

這首歌推出後，黃、陳兩人的微博立刻被禁，中國網友大罵該曲「辱華」，甚至質疑黃炒作話題、賺流量。黃明志昨天則在自己的臉書反駁，如果要賺錢，會選在人多、錢多之地。但他想的是，「如何運用粉絲效應去影響更多人來反抗鐵拳。」如果一直悶不吭聲，「鐵拳遲早會打在你頭上。」

大膽風格闖禁忌

這不是黃明志首度推出高爭議的作品，黃一向創作風格葷素不禁，敢於挑戰馬國政權禁忌，甚至因此多次出入監獄。

他的另個身份是電影導演，去年執導的電影《你是豬（Babi）》，以一樁20年前發生在馬國的校園種族暴力真實事件，碰觸敏感的種族歧視議題。長年以來國內三大民族馬來人、印度人、華人不和，是馬國政府的痛腳，因此該片甫在台灣推出，就遭人舉報，黃明志因此遭馬國政府通緝，只好回國自首。

黃明志（图）一向創作風格葷素不禁，敢於挑戰马来西亚政權禁忌，甚至因此进監獄

黃明志（图）一向創作風格葷素不禁，敢於挑戰马来西亚政權禁忌，甚至因此进監獄

有大馬華人說，Babi是馬來語「豬」的意思，這個詞是用來罵人的歧視用語，光是片名就太過敏感，難怪會禁播。

儘管如此，該片接連入圍柏林影展、泰國國際影展與金馬獎「最佳原創電影歌曲」，算是遲來的肯定。

批評國政不惜踩紅線

從《玻璃心》、《Babi》等作品，不難看出黃明志想透過創作，點醒政府當局或世人的用意，儘管他明知踩在紅線上。追溯到2007年，那時他還在台灣銘傳大學就讀傳播學院，他改編大馬國歌，描述警隊貪腐、公務機關低效率等社會現象，惹毛馬國執政、在野黨，差點被註銷護照，也成了大馬政府黑名單的麻煩人物。

但他沒有就此收手，點開他的Youtube頻道，仍有多部自製影片，直白標題寫著「大馬黑警」，或是探討華人在馬國遭歧視、外勞在馬國惡劣處境等敏感議題。

「壞壞」歌手高調愛國

從另一個角度來看，這也可解读为他很愛國。黃明志多次在社交平台上提及，雖然自己是華人，但他認同自己是實實在在的馬來西亞人。

兩個月前大馬疫情嚴峻，黃明志親手撥電話給國內20多家公立醫院，就是一例。他仔細詢問院內缺乏的醫療器材，並剪輯成一支長影片，讓這些醫護人員親口說出醫療過載的真實面。他除了高調呼籲網友直接捐器材給這些醫院，更致電贊助廠商，說服對方最後捐出1百萬元馬幣（約207699歐元），購置這些昂貴器材。

這些舉動都跟平常世人對他「壞壞」的形象很矛盾，談到黃明志，熟悉他作品的人都會有髒話連篇、MV美女如雲的印象。但這不損他多支歌曲點擊超過千萬次，甚至1億次的驚人紀錄。在華人圈，他有一大批死忠歌迷。

《玻璃心》走紅後，也引來一些翻牆的中國網友在ＭＶ底下留言，對四處出征的愛國網民感到痛心，称这「導致海外華人都以為大陸就只有小粉紅一種聲音，其實不是這樣子的。」隨著這首歌的討論度愈高，勇於批判時政的「黃明志現象」恐怕還會再持續好一陣子。

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