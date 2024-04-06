玻利维亚向中国关怀台湾震灾 吴钊燮怒斥

（德国之声中文网）台湾发生7.2级强烈地震之后，南美国家玻利维亚外交部发表声明向“姐妹国家中华人民共和国表示声援”，引发台北方面的强烈不满和抗议。

台湾外交部官方X账号4月6日发帖指责玻利维亚充当“邪恶的、扩张主义的中华人民共和国的可悲傀儡，北京说跳你们就跳”。台湾外长吴钊燮在帖文中写道：“和台湾一样，玻利维亚也不是共产主义中国的一部分。不多也不少。”





与此同时，台湾外交部也单独发表声明，正告玻利维亚政府向中国关怀台湾震灾是“严重错误”。声明指出，玻利维亚外交部受到中国政府“蛊惑”，此事件再次凸显“中国利用台湾震灾在国际上进行认知作战的无耻行径”。

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该声明还强调，“中华民国（台湾）是主权独立国家，与中华人民共和国互不隶属，只有台湾的民选政府才能在国际上代表台湾2350万人民”。

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北京将民主制度的台湾视为其领土的一部分，并且强调不放弃使用武力实现“国家统一”。目前在国际上只有12个国家和台湾政府有邦交关系。台北指责北京通过威胁或以经济援助为诱饵，阻止其它国家承认台湾的地位。



（法新社、台湾外交部）

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