 玻利维亚再爆冲突 临时总统压力山大 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.11.2019

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时政风云

玻利维亚再爆冲突 临时总统压力山大

玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）被迫辞职一周之后，该国局势仍无法趋于平静。武装部队强行突破莫拉莱斯支持者设置的路障，造成至少三人死亡。

Bolivien | Proteste in El Alto (picture-alliance/dpa/AP Photo/N. Pisarenko)

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玻利维亚军方及警方对前总统莫拉莱斯支持者发射实弹造成5人死亡。暴力冲突加剧该国的动荡。该国临时政府试图与莫拉莱斯阵营达成协议，尽快举行新一轮大选。 (16.11.2019)

玻利维亚辞职总统埃沃·莫拉莱斯已飞离本国，前往墨西哥避难。不过，这位社会主义者表示，他不会长期待在那里。 (12.11.2019)

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（德国之声中文网）玻利维亚埃尔奥托市的一家炼油厂前，前总统莫拉莱斯的支持者在设置路障时与军队发生致命冲突，至少导致3人死亡。据一个非政府组织公布的消息，其中2人中弹身亡。

玻利维亚国防部长洛佩兹（Fernando Lopez）随后表示，部队没有使用射击武器。根据国家监察机构公布的消息说，当士兵和警察为运油车清除路障时，又有30人受伤。

流亡墨西哥的莫拉莱斯发推文说，"事实上的政府"正在以"军事独裁统治者的方式在埃尔奥托杀害我的和平抵制政变的兄弟们。"

抗议活动导致燃料短缺

军队和警方成员称在清理路障的过程中始终存在着危险，因为"闹事者和破坏分子"用"高能炸药"攻击并部分摧毁了"森卡塔炼油厂"。莫拉莱斯的支持者上周建立了路障，以迫使临时女总统阿涅斯（Jeanine Áñez）下台。

Bolivien | Proteste in El Alto (picture-alliance/dpa/AP Photo/N. Pisarenko)

由于道路被封锁，导致与拉巴斯政治中心接壤的埃尔奥托市出现严重的燃料短缺情况，几乎使交通陷于瘫痪。路障被强行拆除之后，至少有23辆油罐车组成的车队首次重新驶离炼油厂。

几天前，现年52岁的阿涅斯宣布出任这个南美国家的临时总统。她承诺将尽快举行总统和议会选举，但迄今未公布选举日期。数周前，长期担任总统的莫拉莱斯因在一次引起争议的总统选举中宣布获胜而引发抗议活动。随后在警方和军方的压力下被迫辞职。阿涅斯继而接掌了总统大权。

 

李京慧/乐然 (法新社、德新社等)

 

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