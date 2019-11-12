 玻利维亚″争取社会主义运动″再爆冲突 5名抗议者死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2019

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时政风云

玻利维亚"争取社会主义运动"再爆冲突 5名抗议者死亡

玻利维亚军方及警方对前总统莫拉莱斯支持者发射实弹造成5人死亡。暴力冲突加剧该国的动荡。该国临时政府试图与莫拉莱斯阵营达成协议，尽快举行新一轮大选。

Zusammenstöße zwischen Anhängern des ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales und den Sicherheitskräften in La Paz (Reuters/M. Bello)

玻利维亚临时政府指挥军方镇压土著居民示威(摄于2019年11月15日)

（德国之声中文网）本周五，玻利维亚前总统莫拉莱斯（Evo Morales）支持者与安全力量发生冲突，造成5人丧生。这场暴力冲突造成至少75人受伤，刚组建的临时政府也因此面临再次升级的动乱。反对人士指责新政府是外国势力支持的右翼政变，推翻了玻利维亚的第一位土著人领袖。

以土著人居多的成千上万抗议者原本聚集在萨卡瓦举行和平抗议，但当人群试图穿越该国第四大城科恰班巴附近的军事检查哨时，爆发了激烈冲突。目击者指出，警方和军方对抗议者发射实弹。在此之前， 抗议者已经遭到一波催泪瓦斯攻击 。

莫拉莱斯在10月20日胜选蝉联后面临来自反对者和军方的压力，上周日辞去总统职务后已逃往墨西哥寻求庇护。他在推特上发文称，临时政府是在屠杀人民，代表的是"真正的独裁"。

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玻利维亚辞职总统埃沃·莫拉莱斯已飞离本国，前往墨西哥避难。不过，这位社会主义者表示，他不会长期待在那里。 (12.11.2019)

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在美洲国家组织对玻利维亚大选调查发现舞弊行为后，玻利维亚总统莫拉莱斯在电视讲话中宣布辞职，该国军方和反对派此前都促其下台。消息传出后，墨西哥外长表示，该国愿意给拉莱斯提供庇护。 (11.11.2019)

美洲人权委员会（Inter-American Commission for Human Rights）对于安全力量在不对等的情况下对抗议者开火并发射催落瓦斯的行为表示谴责。

玻利维亚临时政府并未立即对冲突造成死亡发表评论，只表示约有100人被捕。

愤慨的莫拉莱斯支持者在他辞职下台后多次举行抗议活动。                                                

玻利维亚临时总统阿涅斯（Jeanine Anez）原是参议院副议长，本周二在玻利维亚宪法法院核准后出任临时总统。她于周五表示，莫拉莱斯可以回到玻利维亚，但将面临选举舞弊和腐败指控的调查。她还强调，莫拉莱斯不能参加新一轮大选。                

莫拉莱斯则声称，国会并没有正式接受他的辞职，他依旧是玻利维亚总统。

玻利维亚宪法法院则为阿涅斯的说法撑腰表示，阿涅斯不需要获得国会的认可。玻利维亚国会被认为受到莫拉莱斯阵营"争取社会主义运动"政党的控制。

玻利维亚临时政府正尝试与"争取社会主义运动"达成举行新选举的协议以终止危机。

过去，欧洲白人后裔在玻利维亚占主导地位。在莫拉莱斯在玻利维亚掌权的近14年里，该国的经济逐渐繁荣，却也加剧了社会不平等，莫拉莱斯政权为土著社区提供了更大的权利。在今年的大选中，莫拉莱斯竞选第四个任期企图三度连任，引发了许多玻利维亚人的不满。

张筠青/任琛（法新社、美联社、埃菲通讯社）

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