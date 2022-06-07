现金奖励举报者 中国鼓励民众为国安出力

（德国之声中文网）据中国官媒《法制日报》报道，中国国家安全部6月6日公布了部门规章《公民举报危害国家安全行为奖励办法》（简称《办法》），自公布之日起施行。报道称，《办法》共5章24条，是根据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反间谍法》及其实施细则等法律法规，对国家安全机关实施的公民举报奖励工作进行了全面规范。

旨在鼓励公民举报危害国安的行为

报道指出，《办法》立足鼓励公民举报危害国家安全行为，细化和明确了国家安全机关实施举报奖励的条件、方式、标准和程序。可以实名或者匿名进行举报，同时“提倡和鼓励实名举报”。人们可以通过拨打12339热线、登陆相关举报平台、向国家安全机关投递信函、当面举报等多种方式进行举报。

《办法》也明确了奖励实施方式包括精神奖励和物质奖励，并根据举报发挥作用程度、作出贡献大小，划定了4个等级的奖励标准。精神奖励是指公民将获颁奖励证书；而物质奖励则是奖金，最高可达10万元以上。另外，当两人及两人以上提供相同线索时，最先报告的人将首先获得奖励，但其他举报人也可以“酌情给予奖励”。

“国家安全面临严峻复杂形势”

中国国安部有关负责人对《法制日报》说，“制定《办法》是国家安全机关贯彻习近平法治思想、总体国家安全观，是坚持‘国家安全一切为了人民、一切依靠人民’的具体体现”。

在谈到为何要制定《办法》时，该国安部负责人表示，“当前，世界百年未有之大变局进入加速演变期，中华民族伟大复兴进入关键时期”，中国的国家安全“面临严峻复杂形势，特别是境外间谍情报机关和各种敌对势力对我渗透窃密活动明显加剧，手段更加多样”，“制定《办法》是应对严峻复杂国家安全形势、维护国家安全和利益的必然要求”。

这位负责人还称：“下一步，各级国家安全机关将认真贯彻落实《办法》，运用法治思维和法治方式，引导和激励广大人民群众举报危害国家安全行为，共同筑牢维护国家安全的坚实屏障，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。”

2016年出现在北京街头的宣传画就曾引起外媒的关注

奖励举报的机制已经存在数年

路透社的相关报导指出，在中国，对于举报外国间谍或者其他违反国家安全规定的行为进行奖励已经存在数年。

举报热线“12339”在2015年作为中国国家安全机关唯一对外公布的受理电话正式开通。

早在2017年4月，北京市国家安全局就公布了《公民举报间谍行为线索奖励办法》，发动群众举报间谍，最高奖励50万元。

中国媒体《新京报》在2018年4月的报道中称，这一奖励办法发布一年里接到举报近5000次，受理电话12339“热度持续不减，成效显著”。报道当时还列举了多个案例，从科研人员至出租车司机，都因举报获得了奖励。报道也列举了该举报电话受到的一些干扰，例如，有人编造事实、恶意举报，最后遭到惩处。

此次中国国家安全部公布的《公民举报危害国家安全行为奖励办法》也在第四章“法律责任”的部分，对于“捏造事实诬告他人、弄虚作假骗取奖金、恶意举报或者以举报为名制造事端、泄露举报中知悉的国家秘密”等行为做出规范，表示将“依法予以处理、追究刑事责任”。

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