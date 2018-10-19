 现实赶不上理想 减碳力度应加强五倍 | 科技环境 | DW | 28.11.2018

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科技环境

现实赶不上理想 减碳力度应加强五倍

联合国环境署报告显示，2017年的减碳成果与目标的差距再度扩大。而且，世界上的头20个经济体没有人兑现他们的减碳承诺。

Atomkraftwerk Bugey Nahe Lyon (picture alliance/AP Photo/L. Cipriani)

联合国报告显示2017年减碳成果与目标差距再度扩大，而前20大经济体没有一国成功兑现。

(德国之声中文网) 联合国报告显示，依照现在温室气体增加的趋势，到了2030年，温室气体的含量将比温度上升幅度两度之内的标准多出130亿到150亿公顿。

联合国气候环境署分析了各国碳排放政策，检视他们是否达到为控制升温在摄氏两度C以内所定的减碳目标。

该机构表示，2017年的温室气体排放量扭转了前三年的下降记录，突破新高来到535亿顿。

2015年的巴黎协议把温度增加的幅度控制在摄氏1.5至2度之间。而12月2日到14日在波兰举办的联合国气候大会即将针对这个协议制定行动准则。然而，如果要达到这个目标，2030年之前的碳排量必须比去年减少25%到55%。

报告写道: 「碳排量的激增以及行动的迟缓，使得今年报告中，现实与理想的差距异常悬殊。」

Infografik Treibhuasgase Entwicklung EN

根據聯合國報告顯示，如果想把排碳量控制在巴黎協議規定的摄氏1.5至2度之间，2030年之前的碳排量必须比去年减少25%到55%。

以2度C的升温幅度来衡量，实际与目标相差15%；如果要更有野心的把升温幅度控制在1.5度之内，则有百分之七十的差距。 总而言之，实际成果与预定目标之间的差距再度扩大。

现在的政策是，要在2030年之前减少60亿的碳排放。这也意味着如果升温趋势持续下去，到了2100年，全球温度将上升3度。如果要把幅度限制在2度以内，各国需要付出三倍努力；而如果要把温度控制在1.5度以内，各国需要减少的碳排是现在的五倍。

现在，世界上最大的20个经济体，也就是G20，全部都没有兑现他们对于2030年减碳目标的承诺。

罗法/杨威廉(法新社、路透社)

 

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