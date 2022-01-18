现场直击冬奥防疫“泡泡”中的生活！

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这大概是最特别的一场奥运会了，每天要在防疫“泡泡”中度过。这里的日子是什么样的？为什么说这是一个“机器人王国”？DW记者带您走进这个管理严格的闭环系统。
西安因疫情在经历了1个月的封城之后解封，恢复正常生活生产秩序。北京冬奥会召开在即，北京部分地区出现零星确诊病例，北京当局如临大敌，为防控措施加码。与冬奥会相关的入境人员中已检测出72例阳性病例。
参加冬奥会的德国运动员们怀揣着忐忑的心情乘机抵达北京，在开始正金夺银之前，对他们来说最重要的目标只有一项——千万不要被检测出新冠阳性。《法兰克福汇报》记者跟随德国一队运动员，描述了他们的“冒险”之旅。《慕尼黑信使报》关注，如果普京在冬奥会期间出兵乌克兰，北京会做何反应？
距离北京冬奥会开幕仅有3天的时间。从1月23日到今天，中国已经检测出200例与冬奥会相关的新冠确诊病例。国际奥委会希望虽然北京冬奥会防疫措施严格，但仍可确保赛场上至少三分之一的观众到场率。
在北京冬奥会前，德国公共媒体德广联和德国电视二台不仅要面对和适应在后勤和组织上遇到的挑战。在中方推行严格新冠防疫措施的当下，记者们进行批评性报导也变得更加困难。
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