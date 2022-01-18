 现场直击冬奥防疫“泡泡”中的生活！ | 在线报导 | DW | 15.02.2022

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现场直击冬奥防疫“泡泡”中的生活！

这大概是最特别的一场奥运会了，每天要在防疫“泡泡”中度过。这里的日子是什么样的？为什么说这是一个“机器人王国”？DW记者带您走进这个管理严格的闭环系统。

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