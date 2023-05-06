现场图片：英国国王查尔斯三世加冕典礼

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2023年5月6日，英国国王查尔斯三世和王后卡米拉的加冕礼在伦敦的威斯敏斯特教堂举行。让我们来看看来自现场的图片。
坎特伯雷大主教为查尔斯戴上了圣爱德华皇冠。这正式标志着头衔的转变和权力移交。当然，查尔斯早在女王伊丽莎白二世去世几天后就已经成为了英国新国王。
纯金的圣爱德华皇冠上镶满了宝石。它是为1661年查理二世的加冕仪式制作的，只允许用于为新君主加冕。
国王查尔斯三世走在伦敦威斯敏斯特教堂的中殿。威斯敏斯特教堂自1066年以来一直是英国王室的加冕教堂。
国王查尔斯三世和王后卡米拉正乘坐着钻禧马车（Diamond Jubilee State Coach）在前往威斯敏斯特教堂的路上。
超过2000名宾客被邀请参加在威斯敏斯特教堂举行的仪式。这其中当然也包括王位继承人威廉以及妻子凯特王妃和他们的孩子。此外，安妮长公主、爱丁堡公爵爱德华王子等都出席仪式。
萨塞克斯公爵哈里王子也出现在仪式现场。不过，他的妻子梅根没有现身。据报道，加冕仪式恰好是他们儿子的四岁生日。
受邀的还有众多音乐家、艺术家和政治家。图中，英国前首相约翰逊正与妻子抵达威斯敏斯特教堂。英国现任首相苏纳克也会出席。
并非所有人都是英国王室的粉丝。反君主制的抗议者挥舞着黄色旗帜，上面写着“废除君主制”。
当然，英国王室也有很多支持者。途中是加冕仪式前，人们在路障外等待。一些铁杆粉丝早在几天前就等待在伦敦的加冕路上了。
英国哈里王子回忆录《备胎》在未上市前就提前曝光，造成不小的回响。如今此书已经于1月10日发行，开卖首日就售出了40万册。哈里在书中提到，曾向父亲要求不要与卡米拉结婚，他在书中也将卡米拉描述得像个「邪恶的继母」。
哈里王子回忆录原定于下周二上市，新书内容却意外因西班牙书店提前发售而曝光。据媒体报道，哈里在书中描述了吸食大麻、与威廉王子因梅根大打出手、在阿富汗服役期间曾击杀25人等不为人知的秘辛。
作为史上等待时间最长的储君，查尔斯王子在媒体留下的记录，除了慈善之外，还有八卦与丑闻；作为登基年龄最大的新国王，他是否能管住自己的“黑蜘蛛”？
一个时代划上句号，整个英国都在哀悼。英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁。英国人热爱他们的女王，对许多人来说，她是英国的化身。伊丽莎白二世给英国君主制树立了很大的威望。
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