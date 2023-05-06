 现场图片：英国国王查尔斯三世加冕典礼 | 所有节目 | DW | 06.05.2023

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文化经纬

现场图片：英国国王查尔斯三世加冕典礼

2023年5月6日，英国国王查尔斯三世和王后卡米拉的加冕礼在伦敦的威斯敏斯特教堂举行。让我们来看看来自现场的图片。

  • The archbishop puts the crown on the Charles' head. Charles is officially crowned with St Edward's Crown by the Archbishop of Canterbury.

    正式戴上皇冠！

    坎特伯雷大主教为查尔斯戴上了圣爱德华皇冠。这正式标志着头衔的转变和权力移交。当然，查尔斯早在女王伊丽莎白二世去世几天后就已经成为了英国新国王。

  • Hands wearing white gloves hold a red cushion with the bejewelled crown on it. The solid gold St Edward's Crown is carried during the coronation. Made for the coronation of Charles II in 1661, it is only ever allowed to be used to crown a new monarch.

    夺目的皇冠

    纯金的圣爱德华皇冠上镶满了宝石。它是为1661年查理二世的加冕仪式制作的，只允许用于为新君主加冕。

  • King Charles III walks surrounded by a choir singing

    近千年的加冕教堂

    国王查尔斯三世走在伦敦威斯敏斯特教堂的中殿。威斯敏斯特教堂自1066年以来一直是英国王室的加冕教堂。

  • London | Krönungsprozession von König Charles III.

    从白金汉宫出发前往教堂

    国王查尔斯三世和王后卡米拉正乘坐着钻禧马车（Diamond Jubilee State Coach）在前往威斯敏斯特教堂的路上。

  • Prince Charles and Kate, wearning royal robes, walk with Princess Charlotte and Prince Louis.

    王室宾客

    超过2000名宾客被邀请参加在威斯敏斯特教堂举行的仪式。这其中当然也包括王位继承人威廉以及妻子凯特王妃和他们的孩子。此外，安妮长公主、爱丁堡公爵爱德华王子等都出席仪式。

  • Prince Harry wears a suits and military medals.

    哈里也来了！

    萨塞克斯公爵哈里王子也出现在仪式现场。不过，他的妻子梅根没有现身。据报道，加冕仪式恰好是他们儿子的四岁生日。

  • London | Krönungsprozession von König Charles III. | Boris Johnson und Carrie Johnson

    熟悉的面孔

    受邀的还有众多音乐家、艺术家和政治家。图中，英国前首相约翰逊正与妻子抵达威斯敏斯特教堂。英国现任首相苏纳克也会出席。

  • Thousands of people stand behind barricades, some waving yellow flags Not everyone is a fan of the royals. Anti-royal protesters wave Abolish the Monarchy flags amid crowds of spectators.

    反君主制抗议活动

    并非所有人都是英国王室的粉丝。反君主制的抗议者挥舞着黄色旗帜，上面写着“废除君主制”。

  • A group of women with flags tied around them sit behind a barricade

    王室的铁杆粉丝

    当然，英国王室也有很多支持者。途中是加冕仪式前，人们在路障外等待。一些铁杆粉丝早在几天前就等待在伦敦的加冕路上了。


  • The archbishop puts the crown on the Charles' head. Charles is officially crowned with St Edward's Crown by the Archbishop of Canterbury.

    正式戴上皇冠！

    坎特伯雷大主教为查尔斯戴上了圣爱德华皇冠。这正式标志着头衔的转变和权力移交。当然，查尔斯早在女王伊丽莎白二世去世几天后就已经成为了英国新国王。

  • Hands wearing white gloves hold a red cushion with the bejewelled crown on it. The solid gold St Edward's Crown is carried during the coronation. Made for the coronation of Charles II in 1661, it is only ever allowed to be used to crown a new monarch.

    夺目的皇冠

    纯金的圣爱德华皇冠上镶满了宝石。它是为1661年查理二世的加冕仪式制作的，只允许用于为新君主加冕。

  • King Charles III walks surrounded by a choir singing

    近千年的加冕教堂

    国王查尔斯三世走在伦敦威斯敏斯特教堂的中殿。威斯敏斯特教堂自1066年以来一直是英国王室的加冕教堂。

  • London | Krönungsprozession von König Charles III.

    从白金汉宫出发前往教堂

    国王查尔斯三世和王后卡米拉正乘坐着钻禧马车（Diamond Jubilee State Coach）在前往威斯敏斯特教堂的路上。

  • Prince Charles and Kate, wearning royal robes, walk with Princess Charlotte and Prince Louis.

    王室宾客

    超过2000名宾客被邀请参加在威斯敏斯特教堂举行的仪式。这其中当然也包括王位继承人威廉以及妻子凯特王妃和他们的孩子。此外，安妮长公主、爱丁堡公爵爱德华王子等都出席仪式。

  • Prince Harry wears a suits and military medals.

    哈里也来了！

    萨塞克斯公爵哈里王子也出现在仪式现场。不过，他的妻子梅根没有现身。据报道，加冕仪式恰好是他们儿子的四岁生日。

  • London | Krönungsprozession von König Charles III. | Boris Johnson und Carrie Johnson

    熟悉的面孔

    受邀的还有众多音乐家、艺术家和政治家。图中，英国前首相约翰逊正与妻子抵达威斯敏斯特教堂。英国现任首相苏纳克也会出席。

  • Thousands of people stand behind barricades, some waving yellow flags Not everyone is a fan of the royals. Anti-royal protesters wave Abolish the Monarchy flags amid crowds of spectators.

    反君主制抗议活动

    并非所有人都是英国王室的粉丝。反君主制的抗议者挥舞着黄色旗帜，上面写着“废除君主制”。

  • A group of women with flags tied around them sit behind a barricade

    王室的铁杆粉丝

    当然，英国王室也有很多支持者。途中是加冕仪式前，人们在路障外等待。一些铁杆粉丝早在几天前就等待在伦敦的加冕路上了。


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