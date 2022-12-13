（德国之声中文网）

现在都阳了，我可以去照顾父亲了

王女士，45岁，白领，北京

我上周感染了，因为是单身独居，所以也不会太涉及影响到他人。这些天我都是在家隔离休息。

我并不太清楚自己究竟是怎么感染上的，但是周围客户感染了一片，所以我自己中招也并没有让我感到意外。毫无准备的情况下，政府突然间就放开了，我觉得已经不能用躺平来形容了，简直就是摆烂。快递小哥感染了也照样满京城地跑，也没有隔离一说了，根本没人管了。

即便是北京，人均可拥有的医疗资源也少得可怜。医疗挤兑是不可避免的。我相信绝大多数年轻人、中年人都尽可能不去医院。即便如此，医院也没有能力接待井喷式的患病的小孩和老人。

我父亲也是独居。这两天他说呼吸道不适，但坚称自己只是感冒。在我的百般催促下，父亲做了抗原自测，结果是阳性。现在都阳了，我可以去照顾父亲了。

他是要把布洛芬和泰诺当饭吃吗？

索先生，35岁，程序员，北京

我感染了，从丈夫丈母娘家回来后就出现了症状。高烧、咳嗽、嗓子疼、头疼、浑身疼，感染新冠有的那些症状似乎在我身上都能找到，挺难受的。幸好我们在家还准备了些药，关键时刻用上了。我的一个同事家里什么都没准备，感染之后发高烧，连片退烧药都没有。现在去药店也买不到，网上买也没有快递送。我分给她几片退烧药，她很高兴也很感谢。

我有个朋友自己开了个小公司。他是我初中时代以来的朋友，我们的友谊已经维持了20多年。他在聊天群里晒自己囤的药物，光退烧药就40多盒。我看了心里有一种说不出的滋味。他是要把布洛芬和泰诺当饭吃吗？他不知道有很多人现在发着烧什么药都买不到吗？

北京放开前他就在聊天群里天天喊“放开”，他说放开之后过俩月就群体免疫了，怕什么？他更在意的是他手上的生意。老百姓面对疫情的时候将会遇到怎样的困难，他根本遇不到，他家里早就屯满了可以当饭吃的布洛芬、泰诺和愈创甘油醚糖浆。

我一直认为，无论防疫政策如何改变，最应该参与意见表达的是恰恰是社会中普通的老百姓，因为无论从收入来说，还是可以获得的特权渠道来说，这些人面对疫情的时候才是真正的束手无策，都说自己是自己健康的第一责任人，当有一天政府不再托底的时候，社会上所有的责任人们，拼的不就是金钱和资源吗？

居委会说第四针要同步

王姓夫妇，退休工人，70岁，上海

我们都是70多数的退休工人。今年春天在上海经历过封城。现在生活相对正常多了，可是我们还是不太敢出门，出门的话一定会戴好口罩。

我们都打过三针国产疫苗，到目前为止都没有感染过，也没有出现过任何症状。

我们是在去年11月打的第三针加强针。到现在已经一年多的时间了。听说国外给老年人施打了第四针疫苗，但是目前中国国内的说法非常含糊不清。我们去居委会、社区医院都问过，但是得到的回答都是暂时不安排老年人接种第二针加强针。他们说要同步， 就是先让没有接种过疫苗的人和没有打第三针的人先接种。

居委会的工作人员和医院的工作人员也不无怨言。从职业上来说，他们都是每天要接触大量人群的“高危群体”，到现在为止也无法接种第二针加强针。可是他们也没有办法。

听说有些地方可以打第四针，不过我们也没办法证实这些说法是不是属实。

任何一种政策选择，都意味着有人要付出代价

全女士，27岁，法律工作者，北京

上个月，关于放开还是继续清零的争论变得非常激烈，当时我觉得就像是一个车队在急行夜路，道路崎岖险阻、沟壑遍地、漆黑一片。结实灵活的小皮卡一个劲地催促所有人加速赶路，声称越过这一段就一片平坦且太阳就要出来了。破旧的大公共上，乘客连安全带都没有，听着小皮卡的忽悠一阵兴奋，也全车高呼：加速！加速！加速！光明就在眼前，一马平川的大地就在眼前。结果车队迅速加速，小皮卡身段灵活地躲过一道道沟渠，一处处坎坷。大公共急速前行，直楞楞地摔沟里，车上的人血肉模糊，还有好几位被摔出车外。

我家里有癌症患者，因为一直在接受治疗，不能打疫苗。我就是网上说的“清零派”、“防疫爱好者”、“口罩爱好者”。对于“躺平派”，来一个打一个，来两个打一双。

动态清零政策下，一直有人认为，强制隔离是侵犯人权。但是，任何一种政策选择，都意味着有人要付出代价。现在北京的防疫政策调整的幅度像自由落体式运动，医疗挤兑的局面已经不可避免，对高危人群来说，生命都难以保障，哪里还谈得到自由？ 电车难题依然存在，只是轨道上的对象换了。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



作为老年人我们还是怕感染

傅先生，80岁，成都

作为老年人，我们还是怕感染，所以现在尽量减少出门，避免第一波感染。我们打第三针疫苗已经是在一年前，时间过了很长了。如果有机会，我们还是愿意打第四针。因为从介绍来看，疫苗可以减少重症率。我听说其它省有医院已经在给一线医务人员打第四针，因为他们感染的机率最高，先要把医生保护起来，他们才能给患者治病。但从正式的官方渠道，我还没有听说有地方开始接种第四针。

我们没有囤什么药，就是买了一点退烧药。如果感染发烧，准备就用点退烧镇痛的。听介绍，针对新冠没有什么特效药，如果感染了的话，就是对症治疗，所以没有必要准备什么药。听他们说，感染后是很难受，有些还伴有发烧，但过几天症状就缓解了，就是要多喝水。

我的侄女在重庆，已经感染了。听她说，她工作的汽车配件厂已经有400名员工感染。现在她居家休息。家里有一个老人，两个孩子。我的小舅子也在重庆，74岁，上周六去医院取药，第二天就感觉不舒服，嗓子很疼，在家测抗原是两条杠。不过他除了嗓子疼，头晕外没有其它症状，今天（周二）已经感觉基本好了。

孩子大概很开心终于可以摆脱我了

胡女士，35岁，项目经理，北京

我和我先生都“阳”了，北京这几天很难找到不阳的。但是现在只要不做核酸检测，就算阳着也没人管你。幸好8岁的儿子没感染，这些天他在爷爷奶奶家住。学校还没有恢复线下授课，学生们还是在家上网课。可能从目前的情况来看，这也未必是坏事。我每天除了和病毒对抗之外，还要把老师要求的作业整理好条列出来再叮咛孩子的爷爷奶奶，让老人家陪着孩子学习。孩子大概很开心终于可以摆脱我了，因为北京还没放松管控前，一家三口已经好几周几乎足不出户。孩子就曾抱怨过“妈妈，我已经好久没见到其他小朋友了”、“妈妈，都怪你让我做核酸，今天又不能出去玩了”。

随着最近北京疫情升温，我发现产生很多抗原试剂盒和口罩等垃圾。我建议，或许有关单位应该考虑设置一个“新冠垃圾”专用的垃圾桶。北京虽不像上海实施了垃圾分类，但就多一个垃圾桶应该不是大问题，这样更能保护大家的健康。

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