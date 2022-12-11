坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
（德国之声中文网）
王女士，45岁，白领，北京
我上周感染了，因为是单身独居，所以也不会太涉及影响到他人。这些天我都是在家隔离休息。
我并不太清楚自己究竟是怎么感染上的，但是周围客户感染了一片，所以我自己中招也并没有让我感到意外。毫无准备的情况下，政府突然间就放开了，我觉得已经不能用躺平来形容了，简直就是摆烂。快递小哥感染了也照样满京城地跑，也没有隔离一说了，根本没人管了。
即便是北京，人均可拥有的医疗资源也少得可怜。医疗挤兑是不可避免的。我相信绝大多数年轻人、中年人都尽可能不去医院。即便如此，医院也没有能力接待井喷式的患病的小孩和老人。
我父亲也是独居。这两天他说呼吸道不适，但坚称自己只是感冒。在我的百般催促下，父亲做了抗原自测，结果是阳性。现在都阳了，我可以去照顾父亲了。
索先生，35岁，程序员，北京
我感染了，从丈夫丈母娘家回来后就出现了症状。高烧、咳嗽、嗓子疼、头疼、浑身疼，感染新冠有的那些症状似乎在我身上都能找到，挺难受的。幸好我们在家还准备了些药，关键时刻用上了。我的一个同事家里什么都没准备，感染之后发高烧，连片退烧药都没有。现在去药店也买不到，网上买也没有快递送。我分给她几片退烧药，她很高兴也很感谢。
我有个朋友自己开了个小公司。他是我初中时代以来的朋友，我们的友谊已经维持了20多年。他在聊天群里晒自己囤的药物，光退烧药就40多盒。我看了心里有一种说不出的滋味。他是要把布洛芬和泰诺当饭吃吗？他不知道有很多人现在发着烧什么药都买不到吗？
北京放开前他就在聊天群里天天喊“放开”，他说放开之后过俩月就群体免疫了，怕什么？他更在意的是他手上的生意。老百姓面对疫情的时候将会遇到怎样的困难，他根本遇不到，他家里早就屯满了可以当饭吃的布洛芬、泰诺和愈创甘油醚糖浆。
我一直认为，无论防疫政策如何改变，最应该参与意见表达的是恰恰是社会中普通的老百姓，因为无论从收入来说，还是可以获得的特权渠道来说，这些人面对疫情的时候才是真正的束手无策，都说自己是自己健康的第一责任人，当有一天政府不再托底的时候，社会上所有的责任人们，拼的不就是金钱和资源吗？
王姓夫妇，退休工人，70岁，上海
我们都是70多数的退休工人。今年春天在上海经历过封城。现在生活相对正常多了，可是我们还是不太敢出门，出门的话一定会戴好口罩。
我们都打过三针国产疫苗，到目前为止都没有感染过，也没有出现过任何症状。
我们是在去年11月打的第三针加强针。到现在已经一年多的时间了。听说国外给老年人施打了第四针疫苗，但是目前中国国内的说法非常含糊不清。我们去居委会、社区医院都问过，但是得到的回答都是暂时不安排老年人接种第二针加强针。他们说要同步， 就是先让没有接种过疫苗的人和没有打第三针的人先接种。
居委会的工作人员和医院的工作人员也不无怨言。从职业上来说，他们都是每天要接触大量人群的“高危群体”，到现在为止也无法接种第二针加强针。可是他们也没有办法。
听说有些地方可以打第四针，不过我们也没办法证实这些说法是不是属实。
全女士，27岁，法律工作者，北京
上个月，关于放开还是继续清零的争论变得非常激烈，当时我觉得就像是一个车队在急行夜路，道路崎岖险阻、沟壑遍地、漆黑一片。结实灵活的小皮卡一个劲地催促所有人加速赶路，声称越过这一段就一片平坦且太阳就要出来了。破旧的大公共上，乘客连安全带都没有，听着小皮卡的忽悠一阵兴奋，也全车高呼：加速！加速！加速！光明就在眼前，一马平川的大地就在眼前。结果车队迅速加速，小皮卡身段灵活地躲过一道道沟渠，一处处坎坷。大公共急速前行，直楞楞地摔沟里，车上的人血肉模糊，还有好几位被摔出车外。
我家里有癌症患者，因为一直在接受治疗，不能打疫苗。我就是网上说的“清零派”、“防疫爱好者”、“口罩爱好者”。对于“躺平派”，来一个打一个，来两个打一双。
动态清零政策下，一直有人认为，强制隔离是侵犯人权。但是，任何一种政策选择，都意味着有人要付出代价。现在北京的防疫政策调整的幅度像自由落体式运动，医疗挤兑的局面已经不可避免，对高危人群来说，生命都难以保障，哪里还谈得到自由？ 电车难题依然存在，只是轨道上的对象换了。
傅先生，80岁，成都
作为老年人，我们还是怕感染，所以现在尽量减少出门，避免第一波感染。我们打第三针疫苗已经是在一年前，时间过了很长了。如果有机会，我们还是愿意打第四针。因为从介绍来看，疫苗可以减少重症率。我听说其它省有医院已经在给一线医务人员打第四针，因为他们感染的机率最高，先要把医生保护起来，他们才能给患者治病。但从正式的官方渠道，我还没有听说有地方开始接种第四针。
我们没有囤什么药，就是买了一点退烧药。如果感染发烧，准备就用点退烧镇痛的。听介绍，针对新冠没有什么特效药，如果感染了的话，就是对症治疗，所以没有必要准备什么药。听他们说，感染后是很难受，有些还伴有发烧，但过几天症状就缓解了，就是要多喝水。
我的侄女在重庆，已经感染了。听她说，她工作的汽车配件厂已经有400名员工感染。现在她居家休息。家里有一个老人，两个孩子。我的小舅子也在重庆，74岁，上周六去医院取药，第二天就感觉不舒服，嗓子很疼，在家测抗原是两条杠。不过他除了嗓子疼，头晕外没有其它症状，今天（周二）已经感觉基本好了。
胡女士，35岁，项目经理，北京
我和我先生都“阳”了，北京这几天很难找到不阳的。但是现在只要不做核酸检测，就算阳着也没人管你。幸好8岁的儿子没感染，这些天他在爷爷奶奶家住。学校还没有恢复线下授课，学生们还是在家上网课。可能从目前的情况来看，这也未必是坏事。我每天除了和病毒对抗之外，还要把老师要求的作业整理好条列出来再叮咛孩子的爷爷奶奶，让老人家陪着孩子学习。孩子大概很开心终于可以摆脱我了，因为北京还没放松管控前，一家三口已经好几周几乎足不出户。孩子就曾抱怨过“妈妈，我已经好久没见到其他小朋友了”、“妈妈，都怪你让我做核酸，今天又不能出去玩了”。
随着最近北京疫情升温，我发现产生很多抗原试剂盒和口罩等垃圾。我建议，或许有关单位应该考虑设置一个“新冠垃圾”专用的垃圾桶。北京虽不像上海实施了垃圾分类，但就多一个垃圾桶应该不是大问题，这样更能保护大家的健康。
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