（德国之声中文网）竞选蝉联失败的美国现总统特朗普咒骂主管药品审批的有关机构，白宫办公厅主任更可能随后发出威胁。几小时后，首个新冠疫苗获批在美上市。与此同时，美国一天内新冠死亡人数超3000，当选总统拜登称它是一座"令人悲哀的里程碑"。

特朗普严辞要求药管局，立即批准使用德国美因茨医药公司生物新技术（BioNTech）和美国医药康采恩辉瑞（Pfizer）合作开发的候选新冠疫苗。

他推文道：药管局长哈恩（Stephen Hahn）"现在就批准那该死的疫苗"，"别再玩游戏，该救命了！"他称，药管局是"一只老大笨重的乌龟"。

《华盛顿邮报》报道说，特朗普的办公厅主任梅多斯（Mark Meadows）要求哈恩周五（12月11日）就批准疫苗上市，否则就该辞职。《纽约时报》报称，梅多斯要求哈恩，另谋高就。另有多家美国媒体证实了这些报道。

药管局称受到"鼓舞"

哈恩局长本人则指出，有关他同梅多斯通话的报道失实。他称，实际上，药管局受到鼓励，加紧对生物新技术／辉瑞疫苗上市申请的审批工作。对该候选疫苗的紧急使用授权原定周六早晨颁布，现在，提前了数小时：周五晚间，该机构下达了对该疫苗的紧急使用授权。

周四晚间，设址药管局的地位独立的疫苗接种委员会建议加快批准生物新技术／辉瑞疫苗上市。此后，各方期待药管局在最短时间里做出相应决定，以保障从下周一起就能开始接种。还在周二，药管局即已表示，它认为，该疫苗安全、有效。

美国食品药品监督管理局FDA

在新冠抗疫斗争中，特朗普将快速研发疫苗作为其主要政策目标。这位总统对审批机构的压力会在多大程度上降低人们对接种的信任，尚不清楚。

疫苗获紧急授权后，特朗普立即在推特上传一段视频，将短时间内就开发出这一疫苗称为其政府的一大政绩。他说道："这场疫情可能是始于中国，但我们会让它在这里，在美国，终结。"

单日最高死亡数

候任总统拜登称单日死亡人数创新高是一座"令人悲哀的里程碑"。他在特拉华州（Delaware）的威尔明顿市（Wilmington ）指出，"一天死亡3000多人，是大流行瘟疫以来的最高单日死亡数，超过'911'或珍珠港事件中的死亡人数。"拜登由此隐射了2001年9月11日在纽约和华盛顿发生的恐袭事件和1941年日军偷袭夏威夷珍珠港事件。

本周，拜登宣布了在明年1月20日上任后将立即落实的抗疫"百日项目"。该项目中包括在此期间接种至少1亿剂疫苗。他再度要求国会，结束长达数月的扯皮，通过应对危机的新救助一揽子计划。

此间，药业公司莫德纳（Moderna）宣布，美政府有意订购另外1亿剂它所开发的候选疫苗。相关数量的疫苗将于来年第二季度提供。在已购的1亿剂疫苗中，本月就将供应2000万剂，余下的8000万剂2021年首季提供。政府方面还将考虑购买另外3亿剂莫德纳疫苗。该疫苗尚需经由药管局审批。

凝炼/王凡（德新社、路透社）

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