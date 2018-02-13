环球音乐卖身 引众多投资商垂涎

（德国之声中文网）据知情人士透露，美国金融投资商KKR和中国音乐流媒体服务商腾讯音乐都对收购环球唱片公司的股权表示了兴趣。据路透社获得的行业内部的消息说，两家公司都在竞争维旺迪子公司公布出售的一半股权。该项交易的金额估计可达200亿欧元。

据2名知情人士称，拥有维旺迪四分之一股份的法国投资商波洛雷（Vincent Bollore）正在挑选能够承接环球音乐集团股权出售事宜的银行。环球音乐UMG是世界上最大的音乐品牌，甚至超过索尼音乐娱乐公司和华纳音乐。美国流行天后嘎嘎小姐（Lady Gaga）以及泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）等艺术家均签约于该公司。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 Adele又遇状况 在格莱美颁奖礼上，英国女歌手Adele总会遇到一些令她措手不及的状况。去年的颁奖礼上，她遇到了些技术障碍。不过今年的问题就全出在自己身上了。Adele在演唱“Fastlove”向已故歌手George Michael致敬的时候，刚唱了一小段就突然停下来，接着她开始嘟囔起来。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 再来一遍 中断演唱的Adele又把这首歌重新演唱了一遍。她说，她感到很抱歉，她需要把“Fastlove”这首歌重新唱一遍，她不想损害到对George Michael的敬意。这首歌唱完后，台下的观众席爆发出热烈的掌声。不过，Adele还是摇了摇头，可见她对自己的表现并不满意。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 年度最佳歌曲：《Hello》 虽然演唱过程中出了些状况，不过Adele仍然是本届格莱美的最大赢家。她一人横扫了年度专辑、年度制作、年度歌曲三大通项大奖，还包揽了流行类别的最佳流行歌手和最佳流行专辑两项大奖。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 光彩照人的Beyoncé 身怀六甲的Beyoncé一身金装，她化身神话中的生育女神阿施塔特，在光效背景和服装设计的配合下，全身散发着神性与母性的光辉。在颁奖礼上她演唱了自己“Lemonade”这张专辑里的歌曲“Sand Castles”。舞台上打出一段投影，投影上可以看到裸露出怀孕的肚子的Beyoncé优雅地挥舞着一段黄色纱巾。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 九提两中 Beyoncé在本届格莱美总共获得9项提名，并最终拿下两奖项。她凭借“Formation”赢得最佳音乐录影带奖，还凭借“Lemonade”赢得最佳当代城市音乐专辑。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 说唱歌手Chance The Rapper斩获年度新人奖 说唱歌手Chance The Rapper总共获得7项提名，最终突破重围拿下年度新人、最佳说唱歌手以及最佳说唱专辑3项大奖。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 Lady Gaga和Metallica比霸气 在第59届格莱美颁奖礼上，Lady Gaga与老牌金属乐团Metallica同台献艺。Lady Gaga摇滚气十足，展示了一个全新的自我。说不准Metallica不久后就会吸纳Lady Gaga成为该乐队最新的女主唱。虽然Metallica主唱James Hetfield的麦克风一开始出现了些故障，但是台下的观众们依然热情不减。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 向Prince致敬 Lady Gaga去年在格莱美颁奖舞台上以百变形象向David Bowie致敬，而火星哥Bruno Mars今年则化身已故巨星Prince。演唱“Let's Go Crazy”的Bruno Mars无论从装扮到表情都和Prince十分相像。

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 淡淡的政治味道 这届格莱美颁奖礼的政治色彩极浅。只有当嘻哈组合A Tribe Called Quest、说唱歌手Anderson Paak和Busta Rhymes同台飚歌时才让观众们又嗅出些政治味道。Busta Rhymes在演唱中称美国总统特朗普的肤色就像橙剂一样，他也以此暗讽越南战争。伴舞演员突破一道围墙时，Busta Rhymes又唱到：“我们一起来！我们是人民！”

群星闪耀趣事多：格莱美颁奖礼盘点 Corden效颦 Twenty One Pilots获得了最佳流行乐队/组合奖。乐队两名成员脱掉裤子上台领奖。他们解释说，多年前乐队尚未成立时，他们发现朋友们都爱以穿着内裤的放松方式看电视直播格莱美颁奖礼，所以约定了如果有朝一日能够获得格莱美奖，会以穿内裤的方式领奖。主持本届格莱美颁奖礼的英国喜剧演员James Corden见状也脱掉了自己的裤子。 作者: Bettina Baumann



据知情者透露，按计划第二季度就将启动出售流程。目前已经开始与可能的竞标者展开非正式会谈。维旺迪和美国金融投资公司KKR拒绝对上述消息表态。腾讯目前也尚未对此发表看法。

对环球音乐集团UMG股权价值的估计存在很大差异。摩根大通的媒体专家凯文（Daniel Kerven）最近对环球音乐UMG赞赏有加，称其举世无双，价值440亿欧元；而德意志银行仅估价290亿欧元；高盛集团估价350亿欧元；法国巴黎银行的估价为250亿银行。

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李京慧/凝炼 （路透社）