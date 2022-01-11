 “环球梦号”梦碎？云顶集团的德国造船厂申请破产 | 经济纵横 | DW | 11.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

“环球梦号”梦碎？云顶集团的德国造船厂申请破产

亚洲邮轮旅游、休闲和赌场巨头云顶集团在德国的造船厂1月10日申请破产。此前云顶及其造船厂与德国联邦政府、梅前州政府的谈判失败。对于德国方面而言，这意味着就业岗位的流失和高额的违约风险。

MV造船厂在未能获得“环球梦号”巨型邮轮的后期融资后选择申请破产

MV造船厂在未能获得“环球梦号”巨型邮轮”的后期融资后选择申请破产

（德国之声中文网）云顶集团（Genting）旗下的游轮造船厂MV造船厂（MV Werften）已经在德国梅克伦堡-前波美拉尼亚州（梅前州）申请破产。

当地法院告诉法新社，波罗的海沿海的MV造船厂破产，同样宣布破产的还有北海沿岸不来梅港的Lloyd船厂（Lloyd Werft），这家船厂也隶属于云顶集团。

公开资料显示，马来西亚云顶集团在香港的姐妹公司“云顶香港”2016年收购了这些德国船厂，以便为其航运公司建造邮轮。德新社指出，然而，在新冠疫情引发的邮轮市场崩溃后，云顶方面陷入了财务困境。原本期待2021年出现的转机和利好也并没有出现。云顶在香港证券交易所的股票自上周五起停牌。

融资谈判失败

当地法院表示，两家破产的船厂中规模较大的MV造船厂在未能获得完成“环球梦号”巨型邮轮的融资后采取了这一步骤。

据德新社报道，该邮轮目前已完成了75%的建造。这艘巨轮的设计载客量接近一万人，斥资约15亿欧元。

“环球梦号”巨轮原定于2021年交付，但疫情导致其工程延期、预算紧张。此前，该船厂一直在寻求政府的支持。然而云顶集团以及MV造船厂与德国联邦政府、梅前州政府的谈判失败。

图中是MV造船厂和云顶方面的负责人

图中是MV造船厂和云顶方面的负责人

MV造船厂的一位发言人在申请破产前不久说，在与当地官员进行了长时间讨论后，双方“没有达成共识”，决定宣布破产。

据法新社报道，德国政府海洋经济协调员克劳迪娅-穆勒（Claudia Mueller）在一场新闻发布会上说，德国政府方面要求MV造船厂的所有者云顶方面拿出10%的资金。“在这个问题上，云顶和联邦政府之间没有达成协议。”据德新社报道，云顶方面不准备为救援方案提供6000万欧元，而联邦政府原计划从经济稳定基金中提供6亿欧元。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）告诉德新社：“作为联邦政府，我们已经使出浑身解数，避免MV 造船厂破产，从而挽救就业机会。然而，母公司拒绝了我们的帮助提议，导致了破产。”

破产违约风险高达3.79亿欧元

据法新社报道，去年6月，梅前州政府已经同意在MV 造船厂中持有价值6000万欧元的股份，并向其再提供价值4700万欧元的贷款。而在开始谈判新协议前，政府已向MV造船厂提供了大约3亿欧元的财政支持。

德新社报道指出，根据州政府提供的信息，对于梅前州而言，MV 造船厂的破产违约风险高达3.79亿欧元，其中包括3.01亿欧元的贷款担保和母公司7800万欧元的承诺贷款，州政府正在努力阻止支付这些贷款。

据政府消息人士称，在MV造船厂的破产申请后，一笔贷款周一（1月10日）被取消。州政府认为，没有任何理由再继续支持其母公司。周二，云顶方面要求立即支付这笔贷款，这将在什未林（Schwerin）地区法院进行审理。

DW.COM

重新起航还是宣布取消？邮轮业正在努力回归。对这个价值数十亿的产业来说，按下重启键后，面临的是艰巨的考验。

全球旅游业因新冠疫情受到重创，邮轮业更是首当其冲。邮轮业者正为疫情后的复苏做准备。可以肯定的是，以往的荣景将不再。邮轮旅游是否将走向没落一途？

“黑暗的一天”可能也是机会？

当地IG Metall工会领导人称这是“黑暗的一天”。MV造船厂是当地的大型企业，在波罗的海有三个船坞，有大约2000名员工。不来梅港的Lloyd船厂也涉及大约300个工作岗位。

工会组织IG Metall也呼吁，在破产中完成“环球梦号”的建造。此外，迅速接触可能的投资人和重新调整船厂也很重要。

德新社报道指出，德国造船和海洋工业协会表示，现在最关键的是要在所有权变更的框架内，使保留波罗的海和不来梅港的四个船坞成为可能。该协会说，德国造船业无法再承受这种规模的损失。

目前，海运业正面临着一场彻底的变革，必须转换为气候中立。德国造船和海洋工业协会指出，近海工业和可持续燃料的基础设施也须大大扩展。在这一背景下，破产也可能变成一个机会。

（德新社，法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

  • Norwegen - MS Roald Amundsen (picture-alliance/AP Photo/R. Stoltz Bertinussen)

    新冠危机下的悲情旅游业

    邮轮旅游遭受重创

    8月3日，海达路德游轮（Hurtigruten）暂停了公司所有的邮轮游。这家邮轮旅游公司拥有的一艘邮轮上出现的新冠肺炎病例。“Roald Amundsen”号邮轮上至少有40名游客和邮轮工作人员被检测出新冠病毒阳性。爱达邮轮（ AIDA Cruises）由于缺少必要的许可也被迫推迟了重启邮轮游计划。

  • Mount Everest (Vittus Länger)

    新冠危机下的悲情旅游业

    秋季开始登山客可重返珠穆朗玛峰

    今年秋天，登山客们可以重新开始攀登珠穆朗玛峰以及喜马拉雅山的其它山峰。今年8月17日，飞往尼泊尔的国际航班将重新恢复。在此之前，尼泊尔官方还会公布游客需要遵守哪些隔离规定。今年春季原本是登山旺季，但是受到疫情影响，尼泊尔旅游部禁止游客攀登喜马拉雅山。

  • Menschen spazieren auf den Ramblas in Barcelona (picture-alliance/dpa/E. Morenatti)

    新冠危机下的悲情旅游业

    德国官方不建议本国公民前往巴萨罗纳旅游

    7月28日，德国外交部建议本国公民，在不必要的情况下目前最好不要前往西班牙阿拉贡、纳瓦拉和加泰罗尼亚三个自治区，因为这些地区的感染病例再次出现猛增的情况。巴塞罗那地方政府对德国外交部发出的这一建议表示遗憾。

  • Holland: Menschenmassen im Zentrum von Amsterdam (picture-alliance/ANP/K. van Weel)

    新冠危机下的悲情旅游业

    阿姆斯特丹不希望迎来太多周末观光客

    由于担心出现第二波疫情，阿姆斯特丹观光局呼吁游客们不要选择周末的时间游览该城市。该市观光局7月23日表示，一日游的游客最好选择周一至周四游览阿姆斯特丹。此前随着疫情的减缓，大量游客涌入阿姆斯特丹。在城市中心人们很难维持至少1.5米的社交距离。

  • Bergwandern in den Bayerischen Alpen um Rottach Egern. (picture-alliance/dpa/F.Hoermann)

    新冠危机下的悲情旅游业

    阿尔卑斯山田园景点不堪负重

    为了解决大量游客淤积的问题，巴伐利亚州经济部长Hubert Aiwanger计划推出游客数码导航。拥挤的街道、不管不顾的露营者、堆积的垃圾和攀爬阿尔卑斯山的长龙，这些都已经让巴伐利亚州内像泰根湖（Tegernsee）这样的景点都变得不堪负重。游客数码导航可以将一些一日游的游客引导到人数较少的景点观光。

  • Frankreich | Besucher auf dem Eiffelturm (picture-alliance/abaca/E. Blondet)

    新冠危机下的悲情旅游业

    埃菲尔铁塔重新开放

    7月15日以来，前往巴黎的游客终于可以重新登上埃菲尔铁塔。但是每天出售的门票数量有所限制，目的是为了让游客之间能够保持足够的社交距离。这些规定同样也适用于巴黎迪斯尼乐园。此前迪斯尼乐园因为疫情的影响被迫关门4个月。

    作者: Andreas Kirchhoff, Susan Bonney-Cox


DW.COM

迈尔船厂的邮轮

世界最大的室内造船车间每年会两次打开大门，将一艘崭新的邮轮送上大海。这个车间坐落在德国北部的小城帕彭堡。.  

广告
Hongkong | Schüler auf dem Weg zum Unterricht

香港小学幼儿园本周起停课 开放5岁幼儿打科兴疫苗

香港政府宣布全港幼儿园及小学最迟于本周五停课直至春节过后，同时也将把科兴疫苗的接种年龄门槛从目前的12岁降至5岁。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  