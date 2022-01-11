“环球梦号”梦碎？云顶集团的德国造船厂申请破产

（德国之声中文网）云顶集团（Genting）旗下的游轮造船厂MV造船厂（MV Werften）已经在德国梅克伦堡-前波美拉尼亚州（梅前州）申请破产。

当地法院告诉法新社，波罗的海沿海的MV造船厂破产，同样宣布破产的还有北海沿岸不来梅港的Lloyd船厂（Lloyd Werft），这家船厂也隶属于云顶集团。

公开资料显示，马来西亚云顶集团在香港的姐妹公司“云顶香港”2016年收购了这些德国船厂，以便为其航运公司建造邮轮。德新社指出，然而，在新冠疫情引发的邮轮市场崩溃后，云顶方面陷入了财务困境。原本期待2021年出现的转机和利好也并没有出现。云顶在香港证券交易所的股票自上周五起停牌。

融资谈判失败

当地法院表示，两家破产的船厂中规模较大的MV造船厂在未能获得完成“环球梦号”巨型邮轮的融资后采取了这一步骤。

据德新社报道，该邮轮目前已完成了75%的建造。这艘巨轮的设计载客量接近一万人，斥资约15亿欧元。

“环球梦号”巨轮原定于2021年交付，但疫情导致其工程延期、预算紧张。此前，该船厂一直在寻求政府的支持。然而云顶集团以及MV造船厂与德国联邦政府、梅前州政府的谈判失败。

图中是MV造船厂和云顶方面的负责人

MV造船厂的一位发言人在申请破产前不久说，在与当地官员进行了长时间讨论后，双方“没有达成共识”，决定宣布破产。

据法新社报道，德国政府海洋经济协调员克劳迪娅-穆勒（Claudia Mueller）在一场新闻发布会上说，德国政府方面要求MV造船厂的所有者云顶方面拿出10%的资金。“在这个问题上，云顶和联邦政府之间没有达成协议。”据德新社报道，云顶方面不准备为救援方案提供6000万欧元，而联邦政府原计划从经济稳定基金中提供6亿欧元。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）告诉德新社：“作为联邦政府，我们已经使出浑身解数，避免MV 造船厂破产，从而挽救就业机会。然而，母公司拒绝了我们的帮助提议，导致了破产。”

破产违约风险高达3.79亿欧元

据法新社报道，去年6月，梅前州政府已经同意在MV 造船厂中持有价值6000万欧元的股份，并向其再提供价值4700万欧元的贷款。而在开始谈判新协议前，政府已向MV造船厂提供了大约3亿欧元的财政支持。

德新社报道指出，根据州政府提供的信息，对于梅前州而言，MV 造船厂的破产违约风险高达3.79亿欧元，其中包括3.01亿欧元的贷款担保和母公司7800万欧元的承诺贷款，州政府正在努力阻止支付这些贷款。

据政府消息人士称，在MV造船厂的破产申请后，一笔贷款周一（1月10日）被取消。州政府认为，没有任何理由再继续支持其母公司。周二，云顶方面要求立即支付这笔贷款，这将在什未林（Schwerin）地区法院进行审理。

“黑暗的一天”可能也是机会？

当地IG Metall工会领导人称这是“黑暗的一天”。MV造船厂是当地的大型企业，在波罗的海有三个船坞，有大约2000名员工。不来梅港的Lloyd船厂也涉及大约300个工作岗位。

工会组织IG Metall也呼吁，在破产中完成“环球梦号”的建造。此外，迅速接触可能的投资人和重新调整船厂也很重要。

德新社报道指出，德国造船和海洋工业协会表示，现在最关键的是要在所有权变更的框架内，使保留波罗的海和不来梅港的四个船坞成为可能。该协会说，德国造船业无法再承受这种规模的损失。

目前，海运业正面临着一场彻底的变革，必须转换为气候中立。德国造船和海洋工业协会指出，近海工业和可持续燃料的基础设施也须大大扩展。在这一背景下，破产也可能变成一个机会。

（德新社，法新社等）

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