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《环球时报》（Global Times），是一份中国报纸。由人民日报社于1993年1月在北京创办和持续出版，分中英文版，在中国国内具有相当的影响力。是一份国际新闻类的综合型报。
跟《南方都市报》等自由派报纸的立场相对应，《环球时报》主要持民族主义立场。(维基百科)
继香港独立媒体《加山传播》遣散在港成员后，亲泛民主派的香港网媒《立场新闻》上周末也传出总编辑锺沛权辞职的消息。对此，中国官媒《环球时报》报道，「爱国力量在追究反政府媒体的责任上发挥了积极作用」。
据知情人士向《南华早报》透露，美国白宫国家安全顾问沙利文和中共政治局委员杨洁篪本周将在瑞士举行会谈。针对美国贸易代表戴琪的对华贸易政策演讲，官媒《环球时报》刊发社评呼吁“考虑用非贸易战胁迫方式与中国共商解决问题”。
正在华盛顿进行访问的澳大利亚防长达顿在接受澳大利亚媒体采访时，针对中国官媒对AUKUS美英澳三国联盟的批评做出回应称，中国官媒的言论“不成熟”且“令人难堪”。
中国《环球时报》总编辑胡锡进罕见批评被官媒热捧的一篇“变革檄文”，引发海内外媒体和分析人士的广泛关注与猜测。
中国官媒《环球时报》1日发布独家报导，称斯帕弗曾多次拍摄中国军事装备照片与视频，并把影像提供给境外人士，而他是另一名加拿大人康明凯的重要情报关系人。
德国多家报纸都关注了在美国匆匆撤离阿富汗、塔利班重新掌权后中国国内的反应以及中国在阿富汗的利益。《法兰克福汇报》文章认为，这一巨变很符合中国官方”东方升西方落“的叙事。《商报》认为， 西方国家撤出阿富汗让其他国家感到机会来了。
台湾正积极争取参与美国即将在12月举办的民主峰会。对此，《环球时报》主编胡锡进措辞强硬地表示，大陆决不会允许蔡英文与会，否则将是“对一个中国原则的宣战”。
台湾在立陶宛设立「台湾代表处」引发中国不满，中国10日宣布召回其驻立陶宛的大使。中国环球时报称，中国不排除与立陶宛「断交」的可能。
对于郑州市民自发在地铁站献花悼念在“720”暴雨中被困在地铁积水车厢不幸遇难的乘客，环球时报总编胡锡进发表评论称，“不要轻易担心群众的自发悼念行动受到不怀好意者的误导，确实总会有少数人和势力希望借事挑事”。另有网传财新一名摄影记者拍摄民众献花的照片后被派出所民警带走。
“艺术可以接地气，但请不要接地府”成为了中国社交网络上针对东京奥运会开幕式的热门评论。但是，中国民众对开幕式的“阴间”印象，其实部分是基于不实信息。此外，“NBC奥运转播中使用问题地图”以及NHK对来自台湾代表团的叫法也获得“锐评”。
从当今中国社交媒体上被允许公开的民意来看，有相当数量的网民相信给全世界各国带来深远影响的新冠病毒不是来自中国，而是来自美国。
7月19日，一架美军C130民用型军机降落桃园机场。这也是过去两个月内第三架抵台的美国军机。环球时报总编胡锡进20日表示，“大陆该警告的全警告了，要说的话也都说了，接下来的就是行动了”。
近日，有网络舆论指责中国当代青年作家蒋方舟“获日方资助写书吹捧日本”、她去年在NHK纪录片中接受采访的片段也被挖了出来，质疑她“精日”、“不爱国”。中国官媒环球时报总编胡锡进也加入了讨论。
很长时间里，普京都不急于答复这一邀请。现在，他终于接受了拜登的邀请，将于6月16日在瑞士举行双边峰会。在这一背景下，中国官媒环球时报总编胡锡进也发长微博，论述美国影响下中俄关系的现状。
中国4大电信商正在组织5G设备测试，据悉瑞典电信设备供应商爱立信也参与其中。《环球时报》引述消息人士称，这是北京方面给瑞典的最后一次机会。去年瑞典电信监管机构禁止华为和中兴参与该国5G网络建设。
世卫组织近日称，新冠病毒溯源国际专家组或将在下周发布赴华研究报告。联合专家组中方组长梁万年日前接受《环球时报》专访，释放大量信号。《华尔街日报》则披露了WHO在中国进行新冠溯源调查受到多重制约的新细节。
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