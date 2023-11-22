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《环球时报》（Global Times），是一份中国报纸。由人民日报社于1993年1月在北京创办和持续出版，分中英文版，在中国国内具有相当的影响力。是一份国际新闻类的综合型报。
跟《南方都市报》等自由派报纸的立场相对应，《环球时报》主要持民族主义立场。(维基百科)
巴勒斯坦权力机构及部分阿拉伯国家的代表团，选择北京作为其外交斡旋努力的第一站，足见中国在中东不断增强的影响力。但中方既不谴责哈马斯暴行，也不提及人质问题，令德语媒体对北京的中立立场产生了怀疑。
台灣一年一度的「漢光演習」28日畫下句點。為了應對中國對台灣的潛在入侵，台灣軍方將多項烏克蘭防禦戰術納入了本屆軍演科目之中。而面對中國官媒的質疑與批評，台灣軍事專家怎麼看？
《环球时报》官方微信公号和微博2月28日发表题为“马斯克，你这是在砸中国的锅吗？”的评论文章，指责特斯拉老板马斯克转发一则推特言论，助长新冠病毒来自武汉病毒研究所的理论。
环球时报前记者付国豪的父亲11月17日在社交平台发布了付国豪已于2021年10月25日晚间病逝的消息。香港反送中运动期间，付国豪2019年8月13日在香港机场被质疑是公安卧底后遭到示威者捆绑殴打。其间他高喊“我支持香港警察”的视频在社媒上广为流传。
中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条”之后，多地政府和国外使领馆陆续取消或暂停全员核酸检测。外界关注，“动态清零”总方针是否将有所鬆动？
中国官媒《环球时报》前总编胡锡进日前发推文称：如果美国众议院议长佩洛西防台，中国解放军在必要的时候可以击落。随后他的推特账号被封。向中国网民反应遭遇时，胡锡进得到的更多回应是：“你是如何上推特的”？
与《环球时报》有关的微信公众号“补壹刀”6月5日点名称两名美国驻广州的外交官承认美国故意炒作新疆的人权问题。相关言论被中国政府部门大量转发，中国外交官也在推特上散布有关消息。美国驻华大使馆7日予以反击。
《环球时报》总编胡锡进在微博上宣布已办理退休手续，不再担任总编。他在微博上认证的头衔也已经更改为《环球时报》特约评论员。胡锡进在微博上拥有超过2400万粉丝，他被看作是强烈民族主义的主要代言人。
正在华盛顿进行访问的澳大利亚防长达顿在接受澳大利亚媒体采访时，针对中国官媒对AUKUS美英澳三国联盟的批评做出回应称，中国官媒的言论“不成熟”且“令人难堪”。
中国《环球时报》总编辑胡锡进罕见批评被官媒热捧的一篇“变革檄文”，引发海内外媒体和分析人士的广泛关注与猜测。
德国多家报纸都关注了在美国匆匆撤离阿富汗、塔利班重新掌权后中国国内的反应以及中国在阿富汗的利益。《法兰克福汇报》文章认为，这一巨变很符合中国官方”东方升西方落“的叙事。《商报》认为， 西方国家撤出阿富汗让其他国家感到机会来了。
台湾正积极争取参与美国即将在12月举办的民主峰会。对此，《环球时报》主编胡锡进措辞强硬地表示，大陆决不会允许蔡英文与会，否则将是“对一个中国原则的宣战”。
台湾在立陶宛设立「台湾代表处」引发中国不满，中国10日宣布召回其驻立陶宛的大使。中国环球时报称，中国不排除与立陶宛「断交」的可能。
“艺术可以接地气，但请不要接地府”成为了中国社交网络上针对东京奥运会开幕式的热门评论。但是，中国民众对开幕式的“阴间”印象，其实部分是基于不实信息。此外，“NBC奥运转播中使用问题地图”以及NHK对来自台湾代表团的叫法也获得“锐评”。
从当今中国社交媒体上被允许公开的民意来看，有相当数量的网民相信给全世界各国带来深远影响的新冠病毒不是来自中国，而是来自美国。
世卫组织近日称，新冠病毒溯源国际专家组或将在下周发布赴华研究报告。联合专家组中方组长梁万年日前接受《环球时报》专访，释放大量信号。《华尔街日报》则披露了WHO在中国进行新冠溯源调查受到多重制约的新细节。
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