《环球时报》为新疆高压政策作辩护

联合国反种族歧视委员会副主席上周五（8月10日）在审议中国履约报告时，指控中国当局将数百万新疆穆斯林投入再教育营。中共官媒《环球时报》继而发表社评，为当局在新疆的所作所为作辩护。
（德国之声中文网）中国官方喉舌《人民日报》旗下的《环球时报》8月12日晚发表社评称，新疆的"高强度治理"使其"避免了成为'中国叙利亚'或者'中国利比亚'的命运"，"因为党的坚强领导，也因为中国很强大，当地干部们敢于担当，新疆被从动荡的边缘拉了回来。"
上周五，联合国反种族歧视委员会对新疆维吾尔人的人权状况表达关切，并引用报告指出，新疆有数百万维吾尔族和哈萨克族穆斯林被投入秘密的政治再教育营，被强迫摒弃伊斯兰，忠于共产党。
《环球时报》在社评中称，"新疆当下的和平稳定有高强度管制的贡献"，"走在新疆各地，警察和治安哨所随处可见……但这是新疆重建和平繁荣必须经历的非常态阶段，是它今后逐渐过渡到宽松治理必须经历的台阶。"
社评文章没有直接提到新疆存在再教育营，而是指责"西方一些势力抹黑当下的新疆治理"，"诬称新疆是'露天大监狱'"。文章还写道，"新疆的和平稳定高于一切，以此为目标，各种措施都可以尝试，实际效果好的就应总结推广。我们要坚定一个信念：不让新疆再出动荡就是最大的人权。"，"谁在新疆搞暴力对抗，只有灭亡，无论西方势力还是中东的什么势力都靠不上……"
新疆一直处于严格的管控之下，尤其是自2009年乌鲁木齐爆发反政府骚乱以来。人权观察组织和目击者报告，最近数月来，海内外都有维吾尔人受到威胁，被强迫回新疆，有的被拘押或投入再教育营。
中国有1000万维吾尔人，在近14亿中国人口中只占极小的一部分，从未发生过可以挑战中央政府权威的暴动。
联合国反种族歧视委员会上周五在日内瓦开始审议中国旅行《消除一切形式种族歧视国际公约》报告。委员会副主席盖伊·麦克杜格尔（Gay McDougall)表示，根据大量的、可靠的情报，中国以打击"宗教极端主义"，维护社会稳定的名义将新疆自治区变成了一个秘密的大规模拘留营，对此，委员会成员表示严重关切。
麦克杜格尔还表示，据估计，有超过100万人被关押在所谓的反极端主义中心，另外有200万人被投入所谓的政治文化再教育营。她在听证会上没有指出具体的消息来源。
中国代表团团长于建华在周五的会议上强调了中国取得的经济成就以及人民生活水平的提高。
联合国反种族歧视委员会本周一继续听证。于建华表示，中国将在周一对周五会议上提出的主要问题做出回答。
乐然 / 凝炼 （美联社）