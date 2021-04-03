环球小姐缅甸参赛者呼吁国际社会关注缅甸局势

第69届环球小姐比赛在美国佛罗里达州举行时，来自缅甸的参赛选手身穿传统民族服饰，手上高举“为缅甸祷告”的标语。她在接受采访时说：“我们的人民每天都遭到缅甸军方的杀戮。”
（德国之声中文网）一位名叫Thuzar Wint Lwin的环球小姐缅甸参赛选手在赛场上亮出“为缅甸祈祷”的标语。
据报道，现年22岁的Thuzar Wint Lwin自缅甸今年发生政变初期已经走到街头示威，向仰光的示威者派水，捐钱给示威死者家属，并在社交媒体上表达对军方的抗议与不满。
Thuzar Wint Lwin是2020年缅甸小姐比赛的获胜者。她参与了位于缅泰边境反对缅甸军政府的抵抗运动。她在脸书上张贴了一张她本人身穿传统服装手持冲锋枪的照片，并配上“是时候回击”的文字。
Ma Thuzar Wint Lwin在接受《纽约时报》采访时还表示，她在动身前往美国前一直留意自己会否被军方通缉。她说曾看到有报道称，缅甸知名人士离境被扣留，因此决定穿带帽运动衫和戴眼镜到机场，避免被认出。她还表示，相信她公开批评政权后回国并不安全，目前也未知选美大赛结束以后的道路该如何走下去。
不过Thuzar Wint Lwin并未杀入环球小姐比赛的决赛局，但是她赢得了最佳民族服装奖。
墨西哥参赛者梅萨（Andrea Meza）击败全球70多名佳丽摘下后冠；亚军和季军分别是巴西和秘鲁的参赛者。
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