环环相扣？孟案听证、加毒贩上诉案相继开始

今年1月在贩毒案重审中被判处死刑的加拿大人谢伦伯格上诉案周四将开始审理。此案时间上与孟晚舟案有所重合，这位华为财务长的引渡听证已于周三在温哥华再次开始。
（德国之声中文网）加拿大公民谢伦伯格（Robert Lloyd Schellenberg）在今年1月因走私毒品罪被大连市中级人民法院判处死刑。在此前去年11月的一审判决中，谢伦伯格被判15年有期徒刑。然而在去年年底的上诉审理中，上诉法院认定判决过轻，决定发回重审。在重审中，他被判处死刑。
在判决结果公布后，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）谴责中方"武断地"适用死刑，并表示此案应引起全世界的特别关注。
谢伦伯格案的重审和判决发生在华为孟晚舟案的背景下。去年12月1日，加拿大司法部门应美国的要求在温哥华逮捕华为首席财务官、华为创始人任正非之女孟晚舟，引发加中两国关系紧张。
在孟晚舟案事发后，数名加拿大人在华被捕，其中包括前加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和加拿大商人思巴夫（Michael Spavor）。此外，谢伦伯格和另一名加拿大籍毒贩在华被判处死刑。
一些分析人士认为，中方的一系列行动是对加拿大逮捕孟晚舟的报复行为。也有批评声音称，中国在借此向加方施压，进行"行刑外交"。中方则避免在公开场合将孟晚舟案与其他案件相关联。针对谢伦伯格案件，北京方面曾回应称"加方缺乏法治精神"。
加方要求宽大处理
据法新社援引熟悉案情的消息人士称，大连市中级人民法院将于周四（5月9日）早上开始审理谢伦伯格上诉案。对于法新社的询问，法院方面拒绝置评。
加拿大外交部发言人弗莱彻（Brittany Fletcher）通过电邮对法新社表示，"对于中国选择采取死刑这种残酷、不人道的惩罚手段，加拿大将会继续极度关切"。加方官员计划参加周四的上诉案审理。这位发言人还表示，加拿大政府已经并且会继续要求中国政府对谢伦伯格宽大处理。
根据中国法例，走私毒品最高可判处死刑。中国此前也曾在毒品相关案件中对外籍公民处以极刑。在2014年、2013年以及2009年，分别有一名日本公民、一名菲律宾公民和一名英国公民在中国被执行死刑。上周二（4月30日），另一名加拿大籍被告人范威因贩毒案被判死刑，该案中同时被判死刑的还有没有公布国籍的伍子平。
也打"经济牌"？
备受瞩目的孟晚舟引渡听证会于周三（5月8日）在加拿大温哥华再度开庭，孟晚舟本人将出庭。美国寻求将她引渡至美国，中方要求加拿大方面释放孟晚舟。美国认为，华为对该国国家安全构成威胁。美国司法部今年1月底对华为以及孟晚舟进行起诉，主要罪名包括电信欺诈、妨碍司法以及窃取商业机密。华为和迄今处于保释中的孟晚舟均否认相关指控，孟晚舟也就美方引渡令提起诉讼。
外交争端似乎也蔓延至经济领域：中国宣布禁止2019年从加拿大谷物加工商"李察逊国际公司"（Richardson International Ltd）进口油菜籽。另外，中国海关总署4月30日发文件表示，暂停从两家加拿大肉制品公司进口猪肉，但没有给出停止进口的原因。据路透社报道，中国还拒绝了一个加拿大贸易代表团的访华要求，迫使官员们不得不使用通过视频会议进行商品出口方面的谈判。
周二，中国一家法院因制造、贩卖毒品对一名加拿大公民判处死刑。这是中国和加拿大因孟晚舟事件关系紧张后第二名因毒品犯罪被判死刑的加拿大人。同时被判刑的还有10人，其中包括5名外国公民。 (30.04.2019)