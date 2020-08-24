 环境污染：东德的“国家机密” | 科技环境 | DW | 24.08.2020

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科技环境

环境污染：东德的“国家机密”

“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。

Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Die Mulde bei Dessau 1990 (picture-alliance/dpa/Schulte)

流经德绍的穆尔德河，被污染的河上漂着一层白沫（图片摄于1990年1月）

 

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（四）

（德国之声中文网）1989年11月1日夜，一辆运载有毒物质氯的罐车翻车，掉进了哈勒河。东德电视台第一次报道了这一环境污染事件。在那之前，媒体根本不允许报道有关湖泊污染、雾霾或者垃圾乱堆的消息。

但现在，民众要求获得环境污染知情权的呼声太大了。就在翻车事件的两天前，莱比锡市长已经宣布，将公布该地区的空气测量数据。

“社会主义国家没有环境污染”

1968年，东德将环保作为国家目标写入宪法。但现实却迥然不同。东德的环境政策对许多重要信息进行隐瞒。1982年，东德政府将环境数据基本上列为国家机密。在社会主义国家，不存在“环境污染”，因为：执政的德国统一社会党（SED）宣布，环境污染的源头是资本主义。

然而，东德的空气污染却在欧洲都是最严重的。易北河东段及其支流也被视为欧洲大陆最肮脏、有毒物质最多的河流。有民间流传的段子说：“东德到处灰蒙蒙，只有河流是彩色。”

Deutschland Umweltverschmutzung in der DDR | Belastete Gewässer in Mölbis 1990 (picture-alliance/ZB/W. Grubitzsch)

东德埃斯彭海恩（Espenhain）褐煤加工厂附近一条被工业污染的河流（图片摄于1990年夏）



近一半孩童有呼吸道疾病

据德国联邦政府网站，1989年，东德共排放了220万吨烟尘和520万吨二氧化硫。相比较，西德当年排放了87.8万吨二氧化硫，不过西德的国土面积是东德的2.3倍。

在东德的工业地区，空气中有害物质的浓度已经对健康造成损害。几乎一半儿童患有呼吸道疾病，三分之一患有湿疹。

近一半居民饮用水不洁

易北河及其支流则沦为工业下水道。每年排入这条河的污水中约有23吨汞、380吨铜、120吨铅、2000吨锌和350万吨氯。

1989年，饮用水的供水管道已经破损不堪。近一半东德居民的饮用水是不洁净的。

Zwickau Bödenverschmutzung ehemalige DDR Umwelt Altlasten Industrie (picture-alliance/dpa/W. Thieme)

东德的铀矿石开采也对环境造成长久的破坏性影响。1958年-1989年，茨维考市附近200公顷面积受到放射性垃圾的污染；两德统一后开始对4500万吨受污染的淤泥进行净化处理



环保运动发展成为“和平革命”支柱

此外，东德的能源利用率也极低。以发电为例，东德消耗的原材料比欧洲平均水平多出一半。褐煤发电厂的能效只有20%，也就是说，褐煤80%的热力并未能加以利用。在石油危机背景下，褐煤成为东德主要的能源来源。1985年，东德的褐煤产量占到世界的三分之一。开采和利用都带来巨大的污染。

环境的严重破坏成为东德反对派的一个中心议题。八十年代，特别是教会团体唤起人们对环境的关注。1989年秋天，民权组织“民主现在”（Demokratie jetzt）、“民主爆发”（Demokratieaufbruch）也要求改变环境政策。环保运动后来成为1989年“和平革命”的一个重要支柱。

 

延伸阅读：东德环境污染案例：苦涩的“千香街”  每隔100米，闻见不同的气味——比特菲尔德的化工厂排出各种废气；环保人士趁足球欧锦赛决赛的一天，暗访拍摄了污染画面，传到了西德电视台；东德政府如何回应？

 

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