环境污染：东德的“国家机密”

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（四）



（德国之声中文网）1989年11月1日夜，一辆运载有毒物质氯的罐车翻车，掉进了哈勒河。东德电视台第一次报道了这一环境污染事件。在那之前，媒体根本不允许报道有关湖泊污染、雾霾或者垃圾乱堆的消息。



但现在，民众要求获得环境污染知情权的呼声太大了。就在翻车事件的两天前，莱比锡市长已经宣布，将公布该地区的空气测量数据。



“社会主义国家没有环境污染”



1968年，东德将环保作为国家目标写入宪法。但现实却迥然不同。东德的环境政策对许多重要信息进行隐瞒。1982年，东德政府将环境数据基本上列为国家机密。在社会主义国家，不存在“环境污染”，因为：执政的德国统一社会党（SED）宣布，环境污染的源头是资本主义。



然而，东德的空气污染却在欧洲都是最严重的。易北河东段及其支流也被视为欧洲大陆最肮脏、有毒物质最多的河流。有民间流传的段子说：“东德到处灰蒙蒙，只有河流是彩色。”





近一半孩童有呼吸道疾病



据德国联邦政府网站，1989年，东德共排放了220万吨烟尘和520万吨二氧化硫。相比较，西德当年排放了87.8万吨二氧化硫，不过西德的国土面积是东德的2.3倍。



在东德的工业地区，空气中有害物质的浓度已经对健康造成损害。几乎一半儿童患有呼吸道疾病，三分之一患有湿疹。



近一半居民饮用水不洁



易北河及其支流则沦为工业下水道。每年排入这条河的污水中约有23吨汞、380吨铜、120吨铅、2000吨锌和350万吨氯。



1989年，饮用水的供水管道已经破损不堪。近一半东德居民的饮用水是不洁净的。





环保运动发展成为“和平革命”支柱



此外，东德的能源利用率也极低。以发电为例，东德消耗的原材料比欧洲平均水平多出一半。褐煤发电厂的能效只有20%，也就是说，褐煤80%的热力并未能加以利用。在石油危机背景下，褐煤成为东德主要的能源来源。1985年，东德的褐煤产量占到世界的三分之一。开采和利用都带来巨大的污染。



环境的严重破坏成为东德反对派的一个中心议题。八十年代，特别是教会团体唤起人们对环境的关注。1989年秋天，民权组织“民主现在”（Demokratie jetzt）、“民主爆发”（Demokratieaufbruch）也要求改变环境政策。环保运动后来成为1989年“和平革命”的一个重要支柱。

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