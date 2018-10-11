环境太差，孩子们将离开瑙鲁难民中心

（德国之声中文网）澳大利亚政府周四（11月1日）表示，留居于该国管理的离岸移民拘押中心、遭受心理创伤的儿童，将于今年底之前迁移。

大约还有40名儿童留居在位于太平洋的岛国瑙鲁的澳大利亚建立和管理的移民拘押中心。过去几年里，超过240名儿童已经被重新安置。上周，那里共有52名儿童。

"孩子们正在被移出瑙鲁，这件事做了已经有好一段时间了。"澳大利亚总理斯科特暷锷芩慕邮芪挥谙つ岬牡缣?GB采访时说，"我没有邀功的意思，也不是为了吸引眼球。这样做是实施我们的政策，我们已有的政策。"

不久前，澳大利亚前联邦检察长、现任英联邦高级专员布兰蒂斯（George Brandis）在接受位于伦敦的电台LBC采访时说，当局应该在几周内完成这些孩子的迁移。

布兰蒂斯说，"在瑙鲁和新几内亚的儿童已经为数不多，我们期待年底前一个都没有了。"

那些企图乘船到达澳洲的寻求庇护者，一旦遭到拦截，要么被赶回去，要么被关到离岸移民拘押中心。这个政策的目的是让那些难民打消登录澳洲的念头。

澳大利亚的离岸拘押政策遭到人权组织的长期批评。批评者认为，这种政策滥用拘押权力，违背了澳大利亚对国际社会的人权承诺。

有些难民在环境恶劣的离岸拘押中心生活了长达五年的时间。医务人员说，那里的儿童经受着医疗匮乏和心理问题。

2012年以来，大约有1100名庇护寻求者被拘押于瑙鲁，46名儿童在拘押中心出生。2017年10月，一个位于巴布新几内亚马努斯岛上的移民拘押中心被关闭。

避难者资源中心敦促澳大利亚政府，立即将健康堪忧的38名儿童及其家人移至澳大利亚接受适当的医治。这家NGO说，28名位于瑙鲁拘押中心的儿童急需医疗救治。

身为前移民部长的总理莫里斯说，这些难民不会定居在澳大利亚。内政部长Peter Dutton在接受2GB电台的另一个采访时说，一旦他们得到治疗，就会被送往别处，而不是留居于澳大利亚。

他说，澳大利亚政府会将儿童移出瑙鲁，但是这并不意味着"重新发动移民船"。

目前尚不清楚，这些孩子是否和家人一起得到迁移。

澳大利亚总理面临的压力日渐增大，要求他安排这些位居孤岛的孩子们前往澳洲接受医治。

他领导的自由党需要众议院一批无党派议员的支持，而这些议员希望他先解决这个问题。

上周末一项民调显示，79%的受访者希望政府将这些孩子和他们的家人移出瑙鲁。

迄今为止，根据澳大利亚和的前总统奥巴马签订的一项协议，只有少量来自瑙鲁和马努斯拘押中心的难民获准在美国定居。