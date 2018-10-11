 环境太差，孩子们将离开瑙鲁难民中心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

环境太差，孩子们将离开瑙鲁难民中心

迫于压力，澳大利亚计划迁走大约40名病困于瑙鲁难民中心的儿童。目前尚不清楚，当他们接受治疗之后，自己和家人的命运将会如何。

Two year old George, who was born in detention on Nauru (World Vision Australia)

出生于瑙鲁难民中心的两岁孩子乔治。

（德国之声中文网）澳大利亚政府周四（11月1日）表示，留居于该国管理的离岸移民拘押中心、遭受心理创伤的儿童，将于今年底之前迁移。

大约还有40名儿童留居在位于太平洋的岛国瑙鲁的澳大利亚建立和管理的移民拘押中心。过去几年里，超过240名儿童已经被重新安置。上周，那里共有52名儿童。

"孩子们正在被移出瑙鲁，这件事做了已经有好一段时间了。"澳大利亚总理斯科特暷锷芩慕邮芪挥谙つ岬牡缣?GB采访时说，"我没有邀功的意思，也不是为了吸引眼球。这样做是实施我们的政策，我们已有的政策。"

不久前，澳大利亚前联邦检察长、现任英联邦高级专员布兰蒂斯（George Brandis）在接受位于伦敦的电台LBC采访时说，当局应该在几周内完成这些孩子的迁移。

布兰蒂斯说，"在瑙鲁和新几内亚的儿童已经为数不多，我们期待年底前一个都没有了。"

那些企图乘船到达澳洲的寻求庇护者，一旦遭到拦截，要么被赶回去，要么被关到离岸移民拘押中心。这个政策的目的是让那些难民打消登录澳洲的念头。

澳大利亚的离岸拘押政策遭到人权组织的长期批评。批评者认为，这种政策滥用拘押权力，违背了澳大利亚对国际社会的人权承诺。

有些难民在环境恶劣的离岸拘押中心生活了长达五年的时间。医务人员说，那里的儿童经受着医疗匮乏和心理问题。

Karte australische Flüchtlingslager Manus Nauru ENG

澳大利亚将难民营设在瑙鲁和马努斯（地图）

2012年以来，大约有1100名庇护寻求者被拘押于瑙鲁，46名儿童在拘押中心出生。2017年10月，一个位于巴布新几内亚马努斯岛上的移民拘押中心被关闭。

避难者资源中心敦促澳大利亚政府，立即将健康堪忧的38名儿童及其家人移至澳大利亚接受适当的医治。这家NGO说，28名位于瑙鲁拘押中心的儿童急需医疗救治。

身为前移民部长的总理莫里斯说，这些难民不会定居在澳大利亚。内政部长Peter Dutton在接受2GB电台的另一个采访时说，一旦他们得到治疗，就会被送往别处，而不是留居于澳大利亚。

他说，澳大利亚政府会将儿童移出瑙鲁，但是这并不意味着"重新发动移民船"。

目前尚不清楚，这些孩子是否和家人一起得到迁移。

澳大利亚总理面临的压力日渐增大，要求他安排这些位居孤岛的孩子们前往澳洲接受医治。

他领导的自由党需要众议院一批无党派议员的支持，而这些议员希望他先解决这个问题。

上周末一项民调显示，79%的受访者希望政府将这些孩子和他们的家人移出瑙鲁。

迄今为止，根据澳大利亚和的前总统奥巴马签订的一项协议，只有少量来自瑙鲁和马努斯拘押中心的难民获准在美国定居。

DW.COM

难民状告澳州政府 获赔7000万澳元

澳大利亚政府同1905名难民达成了一项庭外和解。后者因在马努斯岛上受到虐待而对政府提出集体起诉。 (14.06.2017)  

澳大利亚总理主张在美中之间寻找平衡

今年八月出任澳大利亚总理的莫里森周四发表外交政策演说，强调在保障同美国盟友关系的同时，也应注重澳中关系的稳定。 (01.11.2018)  

小虾米对大鲸鱼 瑙鲁和中国互要对方道歉

本週举行的太平洋岛国论坛引伸了一段段「外交风波」，主辦國瑙鲁和中国先是因为签证盖章，后又为了议事發言顺序而连番摃上。瑙鲁总统要求中国正式道歉，中国外交部周四（9月6日）亦要求瑙鲁道歉。 (06.09.2018)  

相关内容

贝鲁特大街上的“玫瑰”童年 11.10.2018

每4个叙利亚儿童中，就有3个生活和工作在黎巴嫩街头。那里70%的叙利亚难民生活在贫困线以下。尤瑟夫和奥马尔兄弟俩都没有上学。

Deutschland Universität Leipzig Studenten im Hörsaal Vorlesung

投资下一代，哪国政府最舍得砸钱？ 12.10.2018

世界银行发布了最新的"人力资本指数"排名，对全球150多个国家政府在儿童教育、医疗等投资进行分析。排在前几名的都在亚洲，调查也发现，世界各地56%的儿童因为缺少政府投资，导致其在一生中丧失半数的潜在收入所得。

USA Elf verwahrloste Kinder in Taos befreit

训练儿童当校园枪手？ 美警方逮捕嫌犯 09.08.2018

美国新墨西哥州警方近日在新墨西哥州的偏远地区找到受虐的11名儿童。他们几乎生活在非人的环境下，被迫接受枪击训练。目前多名嫌疑犯已遭警方逮捕。

广告

媒体看中国

China Finanzmarkt Juni 2013 (ChinaFotoPress/Getty Images)

德语媒体：下调汇率是软弱的表现

一段时间以来，人民币汇率是否会继续下滑，还是能趋于稳定，一直受到广泛关注。德语报章也对这一话题展开了深入的探讨。 