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环保，指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。
环保手段包括工程技术、行政管理，也有制定法律、进行宣传教育等。环保在全球已经成为重要课题和庞大的产业。不少国家将环保目标归为政府工作和经济发展目标之内。
继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
欧委会主席冯德莱恩今年六月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都。由于两地距离不到50公里，飞行仅需19分钟，冯德莱恩此举被批评是“生态罪行”。
在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。
一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区。台湾总统蔡英文也一再强调，台湾民众会全力捍卫其自由和民主的生活方式。
各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。
各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。
经过一系列试探性会谈之后，社民党、绿党以及自民党将正式开启“红黄绿”组阁谈判。上述三个政党联合发布了一份12页的文件，罗列了迄今为止的谈判结果。
该奖项又名“正确生活方式奖”，授予常不太知名的从事和平、人权和环境保护事业的人士及组织。今年，玛尔特·万杜、弗拉基米尔·斯利维亚克、弗雷达·赫森和“森林与环境法律倡议”组织成为获奖者。
由中资企业兴建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路，让原先通过公路运输的客货物流转向了铁路，从长远来看，此举有利于降低温室气体排放、加强气候保护。但是，短期而言，这条新修建的铁路也切割了重要的生态走廊。
气候变化对日常生活的影响日渐明显。我们如何行动起来？其实我们每天都能为环保做出贡献，这几件举手之劳的小事不仅环保，还能节约能源费用。
感到震惊的不仅是环境与动物权利活动人士：在法罗群岛，成百上千只海豚被赶入峡湾杀死。当地政府辨称，岛民有此狩猎传统，须予尊重。
挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？
电动自行车不仅登台今年度的IAA汽车博览会，它还代表了现代人类出行的一个发展潮流。这只是一个亮点。
新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？
“大自然不想要人类抛弃的废物，所以海洋又将这些垃圾还给我们。”科特迪瓦一名艺术家在沙滩上捡拾橡胶材质的海洋废弃物，巧手赋予其第二段生命。
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