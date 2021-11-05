环保，指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。

环保手段包括工程技术、行政管理，也有制定法律、进行宣传教育等。环保在全球已经成为重要课题和庞大的产业。不少国家将环保目标归为政府工作和经济发展目标之内。