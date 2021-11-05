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环境保护

环保，指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。

环保手段包括工程技术、行政管理，也有制定法律、进行宣传教育等。环保在全球已经成为重要课题和庞大的产业。不少国家将环保目标归为政府工作和经济发展目标之内。

09/06/2021. Cornwall, United Kingdom. Prime Minister Boris Johnson - Cornwall visit ahead of the G7. Cornwall. The Prime Minister Boris Johnson arrives at Newquay Airport ahead of Friday's G7 summit., Credit:Andrew Parsons / Avalon

边乘私人飞机 边喊气候保护：约翰逊被批"虚伪" 05.11.2021

继欧委会主席冯德莱恩之后，英国首相约翰逊也因在短途旅行中乘坐私人飞机而备受批评。媒体还爆料，约翰逊在格拉斯哥峰会后立刻就乘飞机前往伦敦的一个男士俱乐部参加晚宴，当晚在场的还有一位气候怀疑论者。对此，英国政府方面则给出了自己的说法。
Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sitzt am 21.05.2014 während ihres Besuchs auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) im Cockpit eines Airbus A400M. Die Luftfahrtschau auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-Schönefeld ist vom 20. - 25.05.2014 geöffnet. +++(c) picture-alliance/dpa/W. Kumm

50公里也要搭飞机？冯德莱恩被批“不环保” 04.11.2021

欧委会主席冯德莱恩今年六月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都。由于两地距离不到50公里，飞行仅需19分钟，冯德莱恩此举被批评是“生态罪行”。
ZHANGJIAKOU, CHINA - MAY 21, 2021 - Aerial photo taken on May 21, 2021 shows a wind solar hybrid power plant in Zhangjiakou, north China's Hebei Province.

德语媒体：气候保护需要务实态度 03.11.2021

在遏制气候变暖的问题上，人类需要的不是空想家和两面派，而是需要各国政府以务实态度采取共同行动。
Titel: Faktencheck Serie Klimamythen zusätzliches Stichwort: Klimawandel zusätzliches Copyright: Marc Löricke

事实核查：中国对气候变化究竟负有多大责任？ 02.11.2021

目前，中国的二氧化碳排放量多于任何其它国家。对很多人来说，结论很明显：中国对气候变化负有巨大责任。但若仔细观察便会发现，问题并不那么简单。

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

德语媒体：捍卫台湾就是捍卫欧洲 01.11.2021

一段时间以来，中国军机频繁进入台湾的防空识别区。台湾总统蔡英文也一再强调，台湾民众会全力捍卫其自由和民主的生活方式。
31.10.2021 Pedro Sánchez (l-r), Ministerpräsident von Spanien, Narendra Modi, Premierminister von Indien, Scott Morrison (l), Premierminister von Australien, Angela Merkel (CDU), geschäftsführende Bundeskanzlerin, Mario Draghi, Premierminister von Italien, Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, und Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien, werfen Münzen in den Trevi-Brunnen während ihres Besuchs des berühmten Brunnens am Rande des G20-Gipfels. +++ dpa-Bildfunk +++

G20 闭幕：雷声大 雨点小 31.10.2021

各方都期待罗马举行的G20峰会能在全球气候保护方面发出明确信号，但除了一些不关痛痒的模糊措辞之外，峰会并没有取得实质进展。
29.10.2021 Attendees walk past a banner at the venue where COP climate conference will be held in Glasgow, Scotland, Friday, Oct. 29, 2021. The U.N. climate conference COP26 starts Sunday in Glasgow. (AP Photo/Alastair Grant)

联合国气候会议今日开幕 31.10.2021

各方对本届联合国气候大会抱着极大的期望，但对于气候大会能否促成全球气候的改善，人们也疑虑重重。
15/10/2021 Robert Habeck (l-r), Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, geben nach den Sondierungsgesprächen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zur Bildung einer neuen Bundesregierung nach der Bundestagswahl ein Statement.

“红黄绿”三党正式启动组阁谈判 15.10.2021

经过一系列试探性会谈之后，社民党、绿党以及自民党将正式开启“红黄绿”组阁谈判。上述三个政党联合发布了一份12页的文件，罗列了迄今为止的谈判结果。
Logo The Right Livelihood Award

2021年诺贝尔替代奖得主揭晓 29.09.2021

该奖项又名“正确生活方式奖”，授予常不太知名的从事和平、人权和环境保护事业的人士及组织。今年，玛尔特·万杜、弗拉基米尔·斯利维亚克、弗雷达·赫森和“森林与环境法律倡议”组织成为获奖者。

肯尼亚的中资铁路有利气候却威胁野生动物 19.09.2021

由中资企业兴建的肯尼亚蒙巴萨-内罗毕铁路，让原先通过公路运输的客货物流转向了铁路，从长远来看，此举有利于降低温室气体排放、加强气候保护。但是，短期而言，这条新修建的铁路也切割了重要的生态走廊。
Erdkugel im Wasser, Symbolfoto fuer den Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 16.09.2021

气候变化对日常生活的影响日渐明显。我们如何行动起来？其实我们每天都能为环保做出贡献，这几件举手之劳的小事不仅环保，还能节约能源费用。
12.09.2021 In this image released by Sea Shepherd Conservation Society the carcasses of dead white-sided dolphins lay on a beach after being pulled from the blood-stained water on the island of Eysturoy which is part of the Faeroe Islands Sunday Sept. 12, 2021. The dolphins were part of a slaughter of 1,428 white-sided dolphins that is part of a four-century-old traditional drive of sea mammals into shallow water where they are killed for their meat and blubber. The hunt in the North Atlantic islands is not commercial and is authorized, but environmental activists claim it is cruel. (Sea Shepherd via AP)

屠杀海豚血染海滩：是野蛮，是传统？ 15.09.2021

感到震惊的不仅是环境与动物权利活动人士：在法罗群岛，成百上千只海豚被赶入峡湾杀死。当地政府辨称，岛民有此狩猎传统，须予尊重。 
A photo taken on September 1, 2021 shows a lion statue in front of the Norwegian Parliament in Oslo, ahead of the parliamentary elections. - Norwegians go to the polls on September 13, 2021 for the legislative elections. (Photo by Petter BERNTSEN / AFP) (Photo by PETTER BERNTSEN/AFP via Getty Images)

牵动石油财富和未来的挪威大选 13.09.2021

挪威为期两天的选举已经于9月12日开始，奥斯陆可能会出现权力更迭。同时这次大选也牵动该国能源政策：这个盛产石油的北欧国家是否会逐渐放弃对化石燃料的依赖？

2021年IAA的3大亮点 10.09.2021

电动自行车不仅登台今年度的IAA汽车博览会，它还代表了现代人类出行的一个发展潮流。这只是一个亮点。

06.09.21 *** People visit the Munich Motor Show IAA Mobility 2021 ahead of its opening, in Munich, Germany, September 6, 2021. REUTERS/Michaela Rehle

从法兰克福到慕尼黑：IAA车展重装上阵 07.09.2021

新的举办地，新的概念，带着诸多未解答的问题，德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）在慕尼黑拉开帷幕。在疫情的影响下，底特律车展已经被取消，而IAA的重装上阵能否取得成功？

海废变黄金：拖鞋也能成为艺术品 22.08.2021

“大自然不想要人类抛弃的废物，所以海洋又将这些垃圾还给我们。”科特迪瓦一名艺术家在沙滩上捡拾橡胶材质的海洋废弃物，巧手赋予其第二段生命。

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