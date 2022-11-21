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环保，指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。
环保手段包括工程技术、行政管理，也有制定法律、进行宣传教育等。环保在全球已经成为重要课题和庞大的产业。不少国家将环保目标归为政府工作和经济发展目标之内。
联合国的COP系列气候峰会关注的虽然是一个事关人类共同命运重要的话题，但是每次都会遇到与会各国、各界的阻力。因此，在每个国家“自打自家算盘”的基础上，达成的任何共识都很宝贵。
花了三年時間和所有積蓄，盧瓦瑟萊開發出環保太陽能飛機。他的下一個目標是說服航空業，民航機也能用太陽能飛行。為了證明飛機性能，他展開了空中環法之旅。
攻击名画、将手黏在艺术品上、路中央静坐瘫痪交通……德国的气候保护团体以愈来愈激烈的手段进行抗议，他们认为只有“戳到痛处”才能让人正视问题。但他们这样做要面临法律后果，民众对这样的作法也评价两极。
继梵高名画遭泼番茄汤之后，存放在德国一博物馆的莫奈名画《干草堆》也被泼洒了土豆泥。环保组织希望借此引发公众对气候变化的关注，因为“气候变化的后果将让艺术品一文不值”。
周五，两名抗议者在伦敦英国国家美术馆用番茄汤袭击梵高《向日葵》，以抗议英国政府北海石化勘探新项目。这是最近一系列以破坏文物珍品为噱头的环保抗议活动中的最新一例。
骑车度假不仅便宜，而且生态环保深受人们欢迎。今天就带您来看看德国人最喜欢的十大欧洲自行车骑行路线。
印度的比瓦迪堪称全球空气污染最严重的城市。现在，当地政府启动了清洁能源计划，力争改善这一状况。
海登发电厂是德国境内规模最大的烟煤发电厂。为了应对天然气短缺的紧急状况，该电厂将再度开足马力并网发电。绿色和平组织认为："这是一个令人苦涩，但却无法避免的决定。"
高温缺水闹电荒，德国的在华企业也受到影响，《商报》关注了这一话题。IT新闻网络杂志Telepolis的一篇长文告诉人们，经济增长和环境保护的抉择越来越向后者偏移。
热浪席卷法国，高温已持续数月。法国电力的70%来自核能，而目前核电厂正承受着巨大压力，环保与发电很难两全。
德国曾以核能发电技术引以为傲，但与此同时这项技术也一直备受争议，以至于最终决定退出核能发电。然而随着俄乌战争造成的能源危机不断加剧，核能发电很有可能被重新提上议事日程。
每年有数不清的烟头被丢弃，多数没有丢入垃圾桶。印度的一个倡议组织想要从源头解决问题，将小小的烟屁股变成……精美陶器！
欧洲议会的最新投票结果将天然气和核能都列为可持续能源。环保组织和欧洲一些议员批评这种分类是为化石能源和核能“洗绿”。
在中国许多大城市，居民每隔两天就要做一次新冠核酸检测。按照政府的规划，定期核酸检测将成为常态。专家指出，检测带来的垃圾将造成巨大的环保难题。
运行速度同飞机一样快，却不离开地面，环保舒适？对，所谓超回路列车能够做到。
中国南部本月发生创纪录的洪水灾害，导致50多万人流离失所。环保人士警告说，中国的碳排放量很有可能在2030年前持续增长。中国政府公布的最新线路图称，到2035年，气候变化监测预警能力可望达到同期国际先进水平。
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