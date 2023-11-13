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环保，指人类为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的持续发展而采取的各种行动的总称。
环保手段包括工程技术、行政管理，也有制定法律、进行宣传教育等。环保在全球已经成为重要课题和庞大的产业。不少国家将环保目标归为政府工作和经济发展目标之内。
在荷兰阿姆斯特丹举行的大规模环保示威集会上，瑞典“环保少女”通贝里再次表达了支持巴勒斯坦人的立场。此举招致许多参与者的不满和愤怒。
欧盟正在制定空气质量新规定。卫星数据显示，尽管欧洲的空气质量总体上好于世界其他地区，但是98%的欧洲人所呼吸空气的污染程度都超过了世界卫生组织建议的限值。
中国购物应用Temu风靡全球，以价格低廉和直销方式吸引顾客。隐私、劳工标准和环境保护等抽象概念都会被眼前的低价碾压成粉末。
因政府专机连续两次发生故障，德国外长贝尔伯克8月中旬被迫取消了访问澳大利亚等太平洋国家的行程。取消出访计划仅给德国外交部就带来逾10万欧元的损失。左翼党指责这位绿党外长言行不一，并呼吁她应多搭乘民航班机。
纯素的德国猪肘，你能想象吗？位于德国德累斯顿的这家“纯素肉铺”将颠覆你对肉品的认识。一起来一探究竟。
美国电动车巨头特斯拉在德国柏林近郊的工厂已经在去年初投产，但是该厂过度消耗当地本就紧张的水资源之争议远未平息。现在，勃兰登堡州环境局要求特斯拉工厂修改扩建计划。
这听起来像是科幻小说--一些研究人员认为，遮挡太阳光可以使我们免受气候变化之苦。然而，另一些人认为这是一个危险的、分散注意力的做法。
未来的住宅会是什么样子？小房子（Tiny Houses） 是一种流行趋势。但这些小房子是否实惠，是否环保？它们在能源、供暖和废水处理方面的表现如何？这种微型住宅在大城市可行吗？
欧盟、拉美和加勒比地区领导人举行8年来首次会谈。自由贸易和气候变化是这次欧盟-拉共体峰会的重要议程。欧委会宣布有望在拉美地区投资高达4500万欧元。
日本政府正在努力说服本国国民及其邻国，经过处理的福岛第一核电站污水排放进海洋不会危害人类健康或者自然环境。然而，反对的声音仍然此起彼伏。
欧盟委员会的一位发言人告诉法新社，在收到一个欧盟成员国政府的投诉后，欧委会正在调查被怀疑涉嫌欺诈的来自中国的生物燃料。知情人士称，该投诉来自德国。
来自175个国家的代表聚集在巴黎联合国教科文组织总部密集谈判，期望达成一项应对塑料污染的全球条约。应该聚焦原生塑料还是再生塑料？环保组织担心谈判的方向走偏了。
当地警方表示，这种神秘的绿色液体不会对威尼斯人的健康构成威胁。
一名爱尔兰商人将旧飞机机舱改造成花园小屋，放在庭院中作为办公室。这个新奇的主意在社媒上掀起热烈讨论。他因此成立新公司Aeropods，让旧飞机摇身一变成为新居住空间。
越来越多人习惯向ChatGPT提出问题，然而ChatGPT处理问题时的花费是多少？训练人工智能又要消耗多少电力？整个互联网正在消耗多少能源？
尽管减产是预料之中的事情，但减幅之大还是超过了经济学家的预期。这也使德国经济复苏的期望被蒙上了阴影。
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